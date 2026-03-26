Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
"القرار يتعلق بالملاءمة وأسلوب اللعب" - محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، ينفي ارتباط النادي التابع لدوري MLS بمهاجم ليفربول

سان دييجو
محمد صلاح
ليفربول
الدوري الأمريكي
قال محمد منصور، مالك نادي سان دييغو إف سي، إنه سيرحب بفرصة التعاقد مع أسطورة ليفربول محمد صلاح هذا الصيف، لكنه أضاف أن النادي سيحتاج إلى تقييم ما إذا كان اللاعب مناسبًا من الناحية التكتيكية. ويُعد سان دييغو أحد عدة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) التي ارتبط اسمها بالجناح، على الرغم من أن انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين يبدو أكثر احتمالاً.

    إبعاد سان دييغو عن إبرام الصفقة

    اعترف منصور بأن التعاقد مع صلاح سيكون صعبًا هذا الصيف، ونأى بالنادي عن القيام بمحاولة جادة لضم اللاعب المصري، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في يونيو:

    "إنه لاعب رائع، ومحترف كبير، وقد حافظ على لياقته البدنية ومهنيته. لكن الطريقة التي ندير بها نادي سان دييغو لكرة القدم، مثل أي عمل أديره، لدي أشخاص مسؤولون"، قال منصور لـ TeamTalk. "في الإدارة، لدينا تايلر هيبس، وهو مدير رياضي رائع، ولدينا ميكي فاراس، وهو مدرب رائع - هما من سيقرران هذه الأمور. بالطبع، علينا أن نرى مدى ملاءمته لأسلوب اللعب الذي نتبعه."

    • إعلان
  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    "بصفتي مشجعًا، كنت سأفعل ذلك"

    لكن منصور أقرّ بأنه، بصفته مشجعاً، سيحب أن يرى صلاح في ملعب سنابدراغون:

    "لو كان لي حق التصويت كمعجب، نعم، كنت سأصوت لصالح ذلك. لكن القرار... إنها مسألة تجارية. يعتقد الناس أن الرياضة اليوم مجرد كرة وأشخاص يركضون، لكن الأمر ليس كذلك. نحن نوظف 180 شخصًا. لذا، فإن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يكون منطقيًا. يجب أن يتناسب مع أسلوب اللعب الذي نتبعه"، قال.

    سان دييغو لديها بالفعل خيارات هجومية

    لا تعاني سان دييغو من نقص في الهجوم. يقود الفريق أندرس دراير، الذي حقق العام الماضي أحد أكثر المواسم الأولى نجاحًا في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وكان من بين المرشحين المحتملين للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري. كما سجل ماركوس إنغفارتسن أربعة أهداف هذا الموسم. وكان الفريق الأحدث في الدوري الأمريكي لكرة القدم قد تعاقد مع النجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو في موسمه الأول، لكنه خرج من الصورة بعد خلاف علني مع المدرب مايكي فاراس.

    من المتوقع أن يكون أمام صلاح خيارات عديدة

    لا تزال التوقعات تشير إلى أن صلاح سيكون أمامه خيارات عديدة بعد إعلانه عن رحيله عن ليفربول هذا الصيف. وتشير التقارير إلى أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تتصدر السباق للتعاقد معه، لكن وكيل أعماله صرح علنًا بأنه لا توجد أي خطوات فورية قيد النظر بالنسبة للاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
الدوري الأمريكي
سان خوسيه إيرثكويكس crest
سان خوسيه إيرثكويكس
سان خوسيه إيرثكويكس
سان دييجو crest
سان دييجو
سان دييجو