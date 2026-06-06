وصلت الأمور إلى مرحلة القرار النهائي، فيما يتعلق بمفاوضات نادي الهلال مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي بنادي ليفربول، بشأن التوجه إلى الرياض، لقيادة المرحلة المُقبلة في قلعة الزعيم.
بعد شد وجذب .. القرار النهائي حول صفقة ريتشارد هيوز في الهلال!
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حسم الاتفاق.. موعد وصول ريتشارد هيوز
وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن إدارة شركة نادي الهلال، أبدت مرونة في التعامل مع شروط ريتشارد هيوز، من أجل التوصل لاتفاق نهائي معه، والتي تتعلق بإرسال عدد من مساعديه إلى الرياض مبكرًا، من أجل تولي ملف الصفقات في الميركاتو الصيفي.
ومن المقرر أن يصل هيوز إلى الرياض، خلال يومي 14 و15 يونيو، من أجل الاجتماع بمسؤولي الهلال، وتقديم خططه العملية، والإشراف على تطبيقها مع جهازه المعاون، على أن يعود في سبتمبر المُقبل، لمباشرة عمله بشكل أساسي.
الطاقم المعاون لهيوز
وفي هذا السياق، يُنتظر وصول الطاقم المعاون لريتشارد هيوز، والذي يضم كلًا من المدير الرياضي لبورنموث، سايمون فرانسيس، والذي سيتولى قيادة عدد من الملفات المهمة، بالتنسيق مع الإسكتلندي، ومنها مصير المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
ولا يزال مصير إنزاجي بمثابة جدل داخل قلعة الهلال، بعد الإشارة مسبقًا إلى رغبة الأمير نواف بن سعد، رئيس مؤسسة الزعيم، في رحيل الإيطالي وتعيين مدير فني جديد، في الوقت الذي يفضل فيه الرئيس التنفيذي ستيف كالزادا، بقاء المدرب لحين انتهاء عقده في صيف 2027.
من هو ريتشارد هيوز؟
الإسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة بشكلٍ رسمي، عام 2014.
وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التفني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.
وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب المدير الرياضي.
ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.
ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.
يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.
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مشوار الهلال في موسم 2025-2026
واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بإنجاز تاريخي في أولى نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الموسّع في 2025، ببلوغ الدور ربع النهائي، بعد مسيرة متميزة شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.
وأثار اسلوب إنزاجي "الدفاعي" مع الهلال، الكثير من الانتقادات، إلا أنه نجح في قيادة الفريق لموسم بلا هزيمة، رغم أنه أنهى الدوري في الوصافة برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب.
وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، فيما ودّع مبكرًا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.
وكان الهلال قد قرر عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، ليتقرر حرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من البطولة.