Goal.com
مباشر
Cole Palmer Chelsea

ترجمه

القائد، الزعيم، مُكافح الأزمات؟ تشيلسي بحاجة إلى كول بالمر المتراجع المستوى الآن أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ موسمهم

التحليل الفني
فقرات ومقالات
حتى عندما كان تشيلسي يحصد الألقاب بغزارة خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، كان لا يزال هناك قدر من المخاطرة يخيّم على مواسمه. لكن آنذاك كان ذلك يدور غالبًا حول ما إذا كانوا سينهون العام بلقب يضيفونه إلى خزائنهم لتعويض عدم الاستقرار النسبي في مشوارهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تحت حكم رومان أبراموفيتش، أنهى تشيلسي الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى في ثلاث مناسبات فقط من أصل 18 موسمًا، محققًا 17 لقبًا خلال تلك الفترة. وبفضل الفوز بالجائزة الكبرى نفسها في عام 2012، لم يفشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سوى مرتين. وبعد ثلاثة مواسم كاملة من حقبة بلوكو، أنهى تشيلسي المواسم في المركز الـ12 ثم السادس ثم الرابع، وكانت ألقابه الكبرى الوحيدة هي لقب دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية في الصيف الماضي.

لا تزال هناك فرصة لأن ينهي البلوز موسم 2025-26 وهو يملك لقبًا وبطاقة إلى دوري أبطال أوروبا. فقد بلغوا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجهون ليدز يونايتد، ويحتلون المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ليفربول في المركز الخامس شديد الأهمية، والذي سيكون كافيًا للتأهل بسبب قواعد معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

في الأيام الماضية نسبيًا، كان بإمكان تشيلسي الاعتماد على نجومه الخارقين لإخراجه من أي تعثر، بغض النظر عمّن كان المدرب. أما اليوم فالأمر ليس بهذه السهولة في ظل توجه المُلّاك الجدد نحو مشروع قائم على تطوير الشباب. يمتلك البلوز في نسختهم الحديثة قائدًا مؤثرًا يتمثل في كول بالمر، وهو لاعب مُثبت على أعلى المستويات، لكن حتى هو لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    صيام تهديفي لسبع مباريات

    يثير مستوى بالمر مع النادي والمنتخب القلق. خلال مباريات التوقف الدولي في مارس، لم يفعل الكثير لإقناع مدرب إنجلترا توماس توخيل بأنه يستحق أن يكون على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم، بعد عروض باهتة أمام الأوروغواي واليابان. وكان هذان الأداءان امتدادًا لمستوياته الأخيرة مع تشيلسي.

    بعد تسجيله ثلاثية خارج الديار أمام وولفرهامبتون في 7 فبراير، لم يقدّم بالمر سوى هدفين وتمريره حاسمة واحدة في 11 مباراة منذ ذلك الحين، بينما تعود آخر مساهمة له على الإطلاق — هدف تشيلسي الثالث في الفوز 4-1 على أستون فيلا — إلى ثماني مباريات مضت. وربما الأكثر إثارة للقلق أنه بالكاد اقترب من كسر صيامه عن المساهمة.

    اكتسح تشيلسي فريق بورت فايل من الدرجة الأولى (ليغ ون) بنتيجة 7-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، لكن بالمر لم يسجل ولم يصنع هدفًا لأي من زملائه. صحيح أنه كان حاضرًا في الهدف الثالث، إلا أن الأمر لم يكن يستحق الكثير من الضجة؛ إذ أبعد الحارس جو جاوتشي تسديدة مالو غوستو القوية بيده، ليجد بالمر نفسه أمام مرمى شبه خالٍ ويسدد من نحو ست ياردات. جاءت تسديدته الفطرية منحرفة ومتجهة إلى خارج المرمى قبل أن يغيّر مدافع بورت فايل جوردان لورنس-غابرييل اتجاهها بعكس المسار لتُحتسب هدفًا عكسيًا.

    وكان هناك تراجع مقلق في الدوري الإنجليزي الممتاز على وجه الخصوص لدى بالمر. فمنذ تسجيله الهدف الرابع عشر في حملته لموسم 2024-25 في 14 يناير 2025، هزّ الشباك 10 مرات، لكن ستة من تلك الأهداف جاءت من ركلات جزاء.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    مخاوف بشأن الإصابات

    كان هذا دائماً موسماً اختبارياً لتشيلسي. فالأميال التي أنهكت أجساد لاعبي الفريق منذ كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ومع احتمال إقامة النسخة الدولية في نهاية موسم 2025-26، كانت تعني أن اللاعبين الأساسيين باتوا مهددين بالإنهاك. كان جدول كرة القدم بحاجة إلى التقليم أصلاً قبل أن يضيف فيفا هذه البطولة الجديدة إلى الروزنامة.

    خاض بالمر 52 مباراة وسجّل 4,247 دقيقة خلال موسم 2024-25 الشاق وإن كان ناجحاً. ولم يكن قد غاب سوى عن أربع مباريات لتشيلسي بسبب الإصابة قبل الدخول إلى هذا الموسم، ومع ذلك فليس مفاجئاً أن يخذله جسده وأن يُجبر على الغياب عن 25 مباراة مع البلوز وإنجلترا هذا الموسم. وليس الأمر كما لو أن بالمر كان يوماً لاعباً يعتمد على سرعته، لكنه يكون بشكل ملحوظ أكثر تأثيراً في التحولات مقارنةً بمواجهة دفاع منظّم، ويبدو أنه أبطأ قليلاً أو أكثر تردداً.

    وفي حديثه لوسائل إعلام النادي بعد الفوز على بورت فايل، أفلت بالمر بتصريح يكشف مدى الوهن الذي سببته مشاكل الإصابات التي أثّرت في النصف السفلي من جسده مؤخراً: "أشعر بأنني بحالة جيدة، أشعر أنني تجاوزت مرحلة صعبة، يمكنني أخيراً التسديد مجدداً والقيام بكل شيء الآن، لذا الأمر يتعلق فقط بالمضي قدماً وتقديم الأداء."

    من جهة، من السخيف أن يضطر بالمر إلى مواصلة اللعب رغم هذا القدر من الألم، لكن إن كان صادقاً بشأن ما يشعر به الآن، فعلى الأقل ينبغي أن تكون العروض الأفضل في الطريق.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    مادة قيادية

    للمرة الأولى في مسيرته، تم تعيين بالمر قائداً في فوز بورت فالي. قال ضاحكاً: "جيد، لقد طال الانتظار، ولكن أخيراً!" وأضاف: "كانت لحظة فخر أن أكون قائداً واستمتعت بذلك".

    وتوسع المدرب الرئيسي ليام روزينيور في قرار منح شارة القيادة لبالمر: "أعتقد أنها خطوة طبيعية لكول في هذه المرحلة من مسيرته. إنه يُظهر قيادة. هناك أنواع مختلفة من القيادة. لديك لاعبون يتحدثون، وينظمون.

    "ما يفعله كول وكيف يقود هو أنه شجاع جداً وسيأخذ الكرة في الملعب. وإذا ارتكب خطأً، فسيأخذ الكرة ويكون إيجابياً مرة أخرى. هذا يعكس ما أريده في هذا الفريق. شعرت أن كول قاد الفريق بشكل رائع اليوم في المباراة".

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    فراغ قيادي

    مع إيقاف إنزو فرنانديز من قِبل تشيلسي بسبب تعليقات أدلى بها بشأن احتمال انتقال إلى ريال مدريد، قد يُسمّى بالمر قائدًا مرة أخرى أمام منافس أكثر ترهيبًا يتمثل في ناديه السابق مانشستر سيتي يوم الأحد. وتعكس العقوبة المفروضة على فرنانديز تركيبة غرفة ملابس ستامفورد بريدج في الوقت الراهن، وكيف أنهم في أمسّ الحاجة إلى بعض الشخصيات التي يمكن أن تجمع الفريق معًا.

    واقترح روزنيور أن بالمر ليس بالضرورة قائدًا يفرض نفسه بالقوة، بل من خلال الطريقة التي يتصرف بها. ومع ذلك، وبالنظر إلى مستواه، فإن هذا سبب إضافي لوجود شكوك حول مدى ملاءمته لهذا الدور. لا يحتل بالمر مرتبة ضمن أفضل خمسة لاعبين أداءً لتشيلسي هذا الموسم، وقد يجد صعوبة حتى في أن يدرج ضمن قائمة أفضل 10.

    ما يصب في صالحه هو أنه يظل محور الاهتمام. أيًّا كان ما يفعله، خيرًا كان أم شرًّا، يكون محل تدقيق. ليس الأمر وكأن بالمر موهبة غير مُثبتة تحاول أن تصنع اسمًا لنفسها. العالم يعرف جودته، والآن يتعلق الأمر بالارتقاء إلى مستوى الحدث مجددًا، وإظهار حقيقتك في وجه الشدائد.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    الهجوم المثالي

    لكي يستعيد أفضل نسخة من نفسه مجددًا، سيحتاج بالمر إلى دعم زملائه في الفريق، لكن بناء علاقة انسجام مع المهاجمين الآخرين كان صعبًا هذا العام. إن التبديل المستمر في تشكيلة تشيلسي الأساسية، إلى جانب التغيير على دكة البدلاء حيث حل روزينيور محل إنزو ماريسكا المحبوب، كان له تأثير سلبي على الانسجام.

    ذا صن ذكرت مؤخرًا أن بالمر افتقد اللعب إلى جانب نيكولاس جاكسون المُبعَد، الذي انضم إلى تشيلسي في الصيف نفسه معه لكنه أُرسل على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم. كان جاكسون مهاجمًا تقليديًا رقم 9 وشكّل الشريك المثالي، لكن تلك العلاقة نفسها لم تزدهر بعد مع جواو بيدرو عقب وصوله من برايتون.

    ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأن الشيء الوحيد المفقود بين بالمر وبيدرو هو الوقت الذي يقضيانه معًا على أرضية الملعب، وليس أي إيحاء بأنهما غير متوافقين كلاعبين. وبشكل يثير القلق، لم يصنع بالمر سوى ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، لكنها جميعًا كانت لبيدرو خلال فورته التهديفية مباشرة بعد تعيين روزينيور.

    برازيلي آخر يستمتع بموسمه الأول في تشيلسي هو الموهبة المراهقة إستيفاو ويليان، الذي ينبغي منحه سلسلة من المشاركات أساسيًا لإخراج أفضل ما لديه، وكذلك أفضل ما لدى بالمر. هؤلاء اللاعبون الثلاثة يمتلكون بفارق واضح أعلى قدر من الإمكانات بين كثرة مهاجمي النادي، ويجب أن يكونوا حجر الأساس في هجوم روزينيور. كلما لعبوا دقائق أكثر معًا، أصبحوا أفضل.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    اشتباكات مسقط الرأس

    يواجه تشيلسي نهاية شاقة لموسم 2025-26 مع سلسلة مباريات ختامية قد تصبح قبيحة بسرعة كبيرة، وتبدأ بزيارة سيتي يوم الأحد. فقد أعاد فريق بيب غوارديولا إشعال آماله في اللحاق بآرسنال في سباق اللقب رغم فقدانه نقاطاً في آخر مرة خاض فيها مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على المدفعجية في نهائي كأس كاراباو واكتساحه ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي. وقد يلتقي تشيلسي بهم في نهائي الأخيرة.

    بعد سيتي، يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج، ومن المرجح أن تهيمن على التغطية التحضيرية أنباء اهتمام الشياطين الحمر المفترض ببالمر. وقد يصبح ذلك أسبوعاً آخر يحاول فيه البلوز إخماد كابوس علاقات عامة.

    ولا يزال أمام رجال روزينيور رحلات إلى ليفربول وسندرلاند لتجاوزها، فيما يواجهون مرشحي الهبوط نوتنغهام فورست والخصم اللدود توتنهام قبل نهاية الموسم. إنها بالفعل معركة شاقة لتشيلسي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن جدولهم أكثر قسوة من جداول منافسيهم لرفع وتيرة الضغط حقاً.

    قد يكلف الإخفاق في بلوغ بطولة الأندية الأوروبية الأولى تشيلسي ملايين، ولن يؤدي إلا إلى تصعيد الحديث عن رحيل نجومه. لقد طرقت اليد الطويلة لقوانين PSR بابهم بالفعل، وهذه المرة لا توجد أي حلول التفافية سوى بيع أغلى أصولهم. الفريق الأول هو من يغذي النادي، وهو الآن في حالة فوضى.

    يواجه بالمر مهمة صعبة تتمثل في محاولة استعادة حسه التهديفي، مع مقاومة المزيد من الإصابات وتقديم ما يكفي لإقناع مدرب إنجلترا توخيل بأنه جدير بمكان في كأس العالم. وهو وتشيلسي بحاجة ماسة إلى أن يعود إلى اللاعب الذي أصبح مخيفاً للغاية خلال صعوده إلى النجومية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي