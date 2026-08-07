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Al Qadsiah Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

القادسية "عاصمة كرة القدم الجديدة": نهضة الخبر تصنع وحشًا سعوديًا ينافس الهلال.. والثلاثي الكبير سيدفع الثمن!

فقرات ومقالات
القادسية
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
دوري روشن السعودي

عملاق سعودي جديد قادم إليكم..

من قلب المنطقة الشرقية، حيث يلتقي عبق التاريخ برؤية المستقبل؛ لم يعد نادي القادسية مجرد رقم في معادلة دوري روشن للمحترفين، بل "مشروعًا وطنيًا" يعيد رسم خارطة القوة في الكرة السعودية.

نعم.. تحت مظلة الاستحواذ والتطوير الشامل، التي تقودها شركة "أرامكو"؛ يخوض القادسية ثورة رياضية وهندسية شاملة، تتخطى حاجز المستطيل الأخضر.

هذه الثورة الشاملة؛ تجعل أهالي الشرقية على موعد مع قطب كروي جديد، يزاحم "كبار القوم" في المملكة العربية السعودية.

وأساسًا.. ملامح منافسة "بنو قادس" للرباعي الكبير، في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ظهرت في الموسم الماضي 2025-2026، ومن المتوقع أن تزداد أكثر في العام الرياضي الجديد.

ولمَ لا؟، قد يتربع القادسية على عرش الكرة السعودية والآسيوية في القريب العاجل؛ إذا ما نظرنا إلى سياسة النادي نفسه، وما يحدث في المنطقة الشرقية بصفةٍ عامة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف يتحوّل القادسية إلى "عاصمة الكرة السعودية الجديدة"، في الوقت الحالي..

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  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    القادسية الجديد.. من دوري يلو إلى "الهرم السعودي الرابع"!

    في الخامس من يونيو لعام 2023، نجحت شركة "أرامكو" في الاستحواذ على نادي القادسية بشكلٍ رسمي؛ وذلك عندما كان الفريق الأول لكرة القدم يتواجد في دوري يلو، وقتها.

    وبعد عام واحد فقط من الاستحواذ؛ عاد القادسية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لتبدأ مرحلة البناء الحقيقية لواحد من أقوى أندية المملكة.

    وعلى مدار موسمين في دوري روشن "2024-2025" و"2025-2026"؛ حافظ القادسية على تواجده بين المراكز الأربعة الأولى، على النحو التالي:

    * موسم 2024-2025: المركز الرابع برصيد 68 نقطة؛ خلف كل من الاتحاد "البطل"، الهلال "الوصيف" والنصر "الثالث".

    * موسم 2025-2026: المركز الرابع برصيد 77 نقطة؛ خلف كل من النصر "البطل"، الهلال "الوصيف" والأهلي "الثالث".

    أي أن القادسية يخطو بثبات؛ بدرجة أن أصبح "الهرم الرابع" للكرة السعودية، بدلًا من أحد كبار القوم المعروفين.

    ليس هذا فقط.. انتصار الكبار على القادسية لم يعد أمرًا سهلًا أبدًا؛ بل أننا شاهدنا "فارس الشرقية" يفوز على عملاق الرياض النصر "ذهابًا وإيابًا"، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ولا يُمكن أن ننسى أيضًا؛ اكتساح القادسية لنظيره الاتحاد بـ"خمسة أهداف مقابل واحد"، في الموسم الرياضي الماضي.

    كل ذلك يؤكد أن القادسية، أصبح "مرعبًا" لكبار السعودية؛ في انتظار معالجة بعض التفاصيل البسيطة فقط، لكي يعود الفريق إلى اعتلاء منصات التتويج.

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  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كيف تحوّل القادسية إلى فريق سعودي مرعب خلال عامين؟

    الآن.. لنتحدث عن كيفية تحوُل نادي القادسية، إلى فريقٍ مرعب في كرة القدم السعودية؛ وذلك منذ انتقال ملكيته إلى شركة "أرامكو"، بشكلٍ رسمي.

    "أرامكو" سلمت النادي إلى إدارة واعية، لا تتخذ القرارات بطريقة عشوائية، وإنما بشكلٍ مخطط ومدروس؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الاندفاع للتعاقد مع الأسماء الرنانة في كرة القدم؛ رغم القوة المالية الكبيرة.

    * ثانيًا: التعاقد مع أسماء تخدم منظومة اللعب وتقود غرفة الملابس؛ لتلبية متطلبات المشروع طويل الأمد.

    * ثالثًا: خطف أبرز المواهب السعودية الشابة؛ لتكوين توليفة رائعة تجمع بين "اللاعبين المحليين والأجانب".

    لذا عزيزي القارئ، شاهد كيف ذهب القادسية للتعاقد مع المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس مثلًا، في وقت ركض فيه كبار السعودية وراء أسماء رنانة؛ كالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

    وأصبح كينيونيس علامة فارقة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما ينخفض مستوى النجوم العالميين في أندية المملكة العملاقة "تدريجيًا"، من موسم لآخر.

    ويُمكن قياس صفقات القادسية كلها، على هذا النحو؛ ففي صيف العام الحالي على سبيل المثال.. قام فارس الشرقية بالتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي الشاب سفيان الكرواني، قادمًا من نادي أوتريخت الهولندي.

    "إذًا، هل اسم الكرواني كبير أو رنان؟!".. الإجابة هي لا؛ لكن هذا اللاعب قدّم موسمًا خرافيًا مع أوتريخت، في الموسم الرياضي الماضي.

    * أرقام الكرواني في 2025-2026:

    - مباريات: 50.

    - مساهمات تهديفية: 22.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 18.

    بمعنى.. نحن نتحدث عن ظهير أيسر شاب، لا يكتفي بالأدوار الدفاعية فقط؛ بل بمثابة "السلاح الهجومي الفتاك"، الذي يضرب دفاعات أي خصم.

    وبالتالي؛ يكون القادسية قد أنهى أزمة الظهير الأيسر بصفقة أكثر من رائعة، بدلًا من الركض وراء الأسماء الرنانة فقط.

    وبخصوص السوق المحلي؛ نرى القادسية يستحوذ على أسماء سعودية موهوبة، أمثال "الثنائي الدفاعي جهاد ذكري ووليد الأحمد والظهير الأيمن محمد أبو الشامات".

    ولم يكتفِ القادسية بذلك؛ بل خطف أبرز موهبة سعودية في "صناعة اللعب" من عملاق الرياض الهلال، وهو مصعب الجوير.

    كما ذهب "بنو قادس" لتدعيم فئاته السنية، بأسماء سعودية تمتلك من الموهبة الكثير؛ كعمار اليهيبي وإياد هوسا، ثنائي عملاق جدة الأهلي سابقًا.

    وهذا يثبت لنا مدى عبقرية إدارة القادسية؛ وذلك في الجمع بين المواهب السعودية الرائعة، والأسماء الأجنبية التي تخدم المنظومة بالكامل.

  • UAE-ECONOMY-ENERGYAFP

    القادم مبهر.. مستقبل القادسية بين "نهضة الخبر ومنشآته الجديدة"

    ما ذكرناه في السطور الماضية، هو الواقع الذي يعيشه نادي القادسية حاليًا؛ لكننا يجب أن نتحدث في السطور القادمة، عن مستقبل هذا الكيان الرياضي السعودي.

    ولكي نتحدث عن مستقبل القادسية؛ يجب أن نُركز على أمرين في غاية الأهمية، هما:

    * أولًا: منشآت القادسية الجديدة.

    * ثانيًا: النهضة السياحية والاقتصادية في الشرقية.

    وبالنسبة للنقطة الأولى؛ يجب الإشارة إلى أن القادسية أصبح على بُعد 3 أشهر تقريبًا، من تسلُم ملعبه الجديد "أرامكو".

    وأساسًا.. أي نادٍ سعودي كان يزور الشرقية وتحديدًا الخبر، لمواجهة القادسية على أرضية ميدانه؛ كان يعيش "جحيمًا كرويًا"، بكل ما تحمله من معاني.

    أجواء المنطقة، مع الحماس الجماهيري في المدرجات؛ جعل الفوز على القادسية في أرضية ميدانه، أمرًا صعبًا للغاية.

    لذا تخيل معي عزيزي القارئ؛ مدى الصعوبة التي سيجدها المنافسين على ملعب "أرامكو" الجديد، الخاص بفريق القادسية الأول لكرة القدم.

    نحن نتحدث هُنا؛ عن ملعب من المتوقع أن يتحوّل إلى "قلعة صامدة" للقادسية، في وجه أي منافس مهما كان اسمه وحجمه.

    أما بخصوص الشرقية نفسها، وبالأخص "الخبر والدمام والظهران"؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحدة من أهم المناطق التي تستثمر فيها السعودية، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

    السعودية تعمل على تحويل الشرقية، إلى مركز اقتصادي وسياحي وسكني عالمي؛ مستفيدة من وجود "أرامكو"، بالإضافة إلى الموانئ والصناعة والخليج العربي.

    وبالطبع.. نادي القادسية سيستفيد كثيرًا، من هذه النهضة الكبيرة؛ وذلك على النحو التالي:

    * هوية المدينة: عندما تستضيف الخبر أحداثًا عالمية في مختلف المجالات؛ سيظهر القادسية باعتباره "الواجهة الكروية" لهذه المدينة أمام العالم، وبالتالي ارتفاع القيمة التجارية للنادي.

    * جذب الجماهير: الأحداث العالمية التي ستستضيفها الخبر؛ تعني أيضًا قدوم آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة، حيث قد يحضر بعضهم مباريات فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    * الرعايات الضخمة: رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب يضخون الأموال في الأندية التي تتواجد بالمدن الاقتصادية النامية؛ لذا فإن نهضة الشرقية وتحديدًا الخبر، قد تجلب معها رعايات ضخمة إلى القادسية.

    * اللاعبون الأجانب: لا ينظر النجوم المحترفين إلى الراتب فقط عند تلقيهم العروض؛ بل يبحثون عن "جودة الحياة" في المدن التي سيعيشون فيها، ما يعني أن نهضة الخبر ستخدم القادسية كثيرًا في الصفقات القادمة.

    * أكاديمية أقوى: منطقة الشرقية تضم قاعدة سكنية كبيرة ومواهب عديدة؛ ومع استثمارات "أرامكو" في مرافق القادسية، فإن النادي قد يصبح أحد أكبر "مصانع إنتاج النجوم السعوديين" في المستقبل القريب.

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  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    كلمة أخيرة.. القادسية سينافس الهلال "والثلاثي الكبير في خطر"

    الخلاصة من كل ما سبق.. أننا عندما نتحدث عن نادي القادسية؛ فلا نذكر الماضي أو الحاضر فقط، بل نتطرق إلى المستقبل المشرق.

    فإذا كُنا نربط المدن السعودية، بعلامات رياضية كبيرة؛ مثل "الهلال والنصر في الرياض والاتحاد والأهلي في جدة"، فإن القادسية هو واجهة الخبر الآن.

    وبناء على ما ذكرناه أساسًا في السطور الماضية، من النهضة الهائلة التي تشهدها الخبر في مختلف المجالات؛ فالقادسية قد يصبح بمثابة "عاصمة كرة القدم الجديدة"، في المملكة العربية السعودية.

    القادسية يتمتع باستقرار مالي وإداري، مع فكر احترافي كبير للغاية، ومنظومة عمل ثابتة مهما تغيّرت الأسماء؛ عكس التقلبُات التي تعاني منها الكثير من الأندية السعودية الكبيرة، كالنصر والاتحاد والأهلي.

    كل ذلك يجعلنا نقول إن القادسية قد يكون هو منافس الهلال الأول على الألقاب، في الفترة القادمة؛ إذا ما نظرنا إلى القوة المالية الكبيرة التي يتمع بها الزعيم، المملوك لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال.

    ويجب على الثلاثي السعودي الآخر "النصر والاتحاد والأهلي"، أن يعالجوا مشاكلهم الإدارية والمالية فورًا؛ وإلا سيتراجعون أمام قوة الهلال، وطوفان القادسية القادم.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيسفر عنه المستقبل القريب، بخصوص نادي القادسية وقدرته على اعتلاء المنصات.