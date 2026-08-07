القادسية "عاصمة كرة القدم الجديدة": نهضة الخبر تصنع وحشًا سعوديًا ينافس الهلال.. والثلاثي الكبير سيدفع الثمن!

من قلب المنطقة الشرقية، حيث يلتقي عبق التاريخ برؤية المستقبل؛ لم يعد نادي القادسية مجرد رقم في معادلة دوري روشن للمحترفين، بل "مشروعًا وطنيًا" يعيد رسم خارطة القوة في الكرة السعودية.

نعم.. تحت مظلة الاستحواذ والتطوير الشامل، التي تقودها شركة "أرامكو"؛ يخوض القادسية ثورة رياضية وهندسية شاملة، تتخطى حاجز المستطيل الأخضر.

هذه الثورة الشاملة؛ تجعل أهالي الشرقية على موعد مع قطب كروي جديد، يزاحم "كبار القوم" في المملكة العربية السعودية.

وأساسًا.. ملامح منافسة "بنو قادس" للرباعي الكبير، في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ظهرت في الموسم الماضي 2025-2026، ومن المتوقع أن تزداد أكثر في العام الرياضي الجديد.

ولمَ لا؟، قد يتربع القادسية على عرش الكرة السعودية والآسيوية في القريب العاجل؛ إذا ما نظرنا إلى سياسة النادي نفسه، وما يحدث في المنطقة الشرقية بصفةٍ عامة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف يتحوّل القادسية إلى "عاصمة الكرة السعودية الجديدة"، في الوقت الحالي..