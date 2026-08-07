القادسية "عاصمة كرة القدم الجديدة": نهضة الخبر تصنع وحشًا سعوديًا ينافس الهلال.. والثلاثي الكبير سيدفع الثمن!

ما ذكرناه في السطور الماضية، هو الواقع الذي يعيشه نادي القادسية حاليًا؛ لكننا يجب أن نتحدث في السطور القادمة، عن مستقبل هذا الكيان الرياضي السعودي.
ولكي نتحدث عن مستقبل القادسية؛ يجب أن نُركز على أمرين في غاية الأهمية، هما:
* أولًا: منشآت القادسية الجديدة.
* ثانيًا: النهضة السياحية والاقتصادية في الشرقية.
وبالنسبة للنقطة الأولى؛ يجب الإشارة إلى أن القادسية أصبح على بُعد 3 أشهر تقريبًا، من تسلُم ملعبه الجديد "أرامكو".
وأساسًا.. أي نادٍ سعودي كان يزور الشرقية وتحديدًا الخبر، لمواجهة القادسية على أرضية ميدانه؛ كان يعيش "جحيمًا كرويًا"، بكل ما تحمله من معاني.
أجواء المنطقة، مع الحماس الجماهيري في المدرجات؛ جعل الفوز على القادسية في أرضية ميدانه، أمرًا صعبًا للغاية.
لذا تخيل معي عزيزي القارئ؛ مدى الصعوبة التي سيجدها المنافسين على ملعب "أرامكو" الجديد، الخاص بفريق القادسية الأول لكرة القدم.
نحن نتحدث هُنا؛ عن ملعب من المتوقع أن يتحوّل إلى "قلعة صامدة" للقادسية، في وجه أي منافس مهما كان اسمه وحجمه.
أما بخصوص الشرقية نفسها، وبالأخص "الخبر والدمام والظهران"؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحدة من أهم المناطق التي تستثمر فيها السعودية، ضمن مستهدفات رؤية 2030.
السعودية تعمل على تحويل الشرقية، إلى مركز اقتصادي وسياحي وسكني عالمي؛ مستفيدة من وجود "أرامكو"، بالإضافة إلى الموانئ والصناعة والخليج العربي.
وبالطبع.. نادي القادسية سيستفيد كثيرًا، من هذه النهضة الكبيرة؛ وذلك على النحو التالي:
* هوية المدينة: عندما تستضيف الخبر أحداثًا عالمية في مختلف المجالات؛ سيظهر القادسية باعتباره "الواجهة الكروية" لهذه المدينة أمام العالم، وبالتالي ارتفاع القيمة التجارية للنادي.
* جذب الجماهير: الأحداث العالمية التي ستستضيفها الخبر؛ تعني أيضًا قدوم آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة، حيث قد يحضر بعضهم مباريات فريق القادسية الأول لكرة القدم.
* الرعايات الضخمة: رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب يضخون الأموال في الأندية التي تتواجد بالمدن الاقتصادية النامية؛ لذا فإن نهضة الشرقية وتحديدًا الخبر، قد تجلب معها رعايات ضخمة إلى القادسية.
* اللاعبون الأجانب: لا ينظر النجوم المحترفين إلى الراتب فقط عند تلقيهم العروض؛ بل يبحثون عن "جودة الحياة" في المدن التي سيعيشون فيها، ما يعني أن نهضة الخبر ستخدم القادسية كثيرًا في الصفقات القادمة.
* أكاديمية أقوى: منطقة الشرقية تضم قاعدة سكنية كبيرة ومواهب عديدة؛ ومع استثمارات "أرامكو" في مرافق القادسية، فإن النادي قد يصبح أحد أكبر "مصانع إنتاج النجوم السعوديين" في المستقبل القريب.