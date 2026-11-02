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Qadsiah Musab Aljuwair Tijjani Reinders Julian Quinones (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

ليلة تاريخية لأبناء القادسية: هدف على طريقة ليونيل ميسي ينتهي بـ"لقطة شوارع" ضد الغرافة.. وأنت محظوظ بحق يا النصر!

فقرات ومقالات
القادسية
خوليان كينيونيس
محمد حمد القحطاني
الهلال
النصر
الغرافة ضد القادسية
الغرافة
دوري أبطال آسيا النخبة

موسم أكثر من رائع للقادسية..

"ليلة للتاريخ يا القادسية".. هكذا هو عنوان مواجهة فارس الشرقية ضد نادي الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين.

القادسية، ذلك الفريق السعودي الذي أصبح يقدم لنا كرة قدم ممتعة؛ حقق أكبر انتصار في تاريخه الآسيوي، عندما فاز (5-0) على الغرافة.

هذا الفوز التاريخي الكبير لـ"بنو قادس"؛ جاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل خماسية القادسية في الشباك القطرية؛ كل من "محمد أبو الشامات، خوليان كينيونيس (هدفين)، ياسر الشهراني ومحمد القحطاني"، في الدقائق 17 و26 و43 و45 و81.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى نقطته الثامنة، في "المركز الثالث" مؤقتًا؛ بينما تجمد الغرافة عند 0 نقاط، في "الترتيب السادس عشر" والأخير بمنطقة الغرب.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز القادسية الكبير أمام الغرافة..

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    القادسية.. مواصلة سلسلة "اللاهزيمة" آسيويًا

    واصل نادي القادسية سلسلة "اللاهزيمة"، في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؛ وذلك بعد اكتساح فريق الغرافة (5-0)، مساء اليوم الإثنين.

    نعم.. القادسية تعثر في مباراتين بـ"التعادل"، ولكنه من الأندية القليلة التي لم تعرف الهزيمة في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 4.

    * فوز: 2.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 0.

    * أهداف مسجلة: 9.

    * أهداف مستقبلة: 3.

    وأساسًا.. القادسية لم ينهزم سوى "مرتين فقط"، في 17 مباراة بجميع مسابقات الموسم الرياضي الحالي.

  • Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال.. مزيد من التقدير لـ"كتيبة إنزاجي" بسبب القادسية!

    بما أننا ذكرنا هزائم نادي القادسية؛ فلا بد من الإشارة إلى أن آخر خسارة كانت ضد عملاق الرياض الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وقتها.. القادسية خسر (2-3) أمام ضيفه الهلال؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    وبعدها.. حقق "بنو قادس" انتصارين كبيرين في آخر مباراتين، على النحو التالي:

    * الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين: الرياض (0-6) القادسية.

    * الجولة 4 من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة: الغرافة (0-5) القادسية.

    أي إن القادسية فاز (11-0) في آخر مباراتين، اللتين جاءتا خارج أرضية ميدانه؛ سواء في المسابقة المحلية، أو قاريًا.

    وهذا يؤكد أن ما حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يستحق التقدير حقًا.

    والبعض قد يردد قائلًا: "ما الذي يستحق التقدير؟!.. الهلال بكل تاريخه العريق في عالم الساحرة المستديرة، يستطيع الفوز على أي فريق".

    هُنا سنرد بأن ذلك حقيقة؛ لكن الفوز ضد القادسية حاليًا أصبح أمرًا صعبًا للغاية، نظرًا لكل المتعة التي يقدمها والقوة التي أصبح عليها.

    وبالتالي.. فإن الفوز عليه وبأرضية ميدانه بالذات؛ يؤكد العمل الكبير الذي قام به الهلال ومدربه في هذه المباراة تحديدًا، بعيدًا عن أي انتقادات ضدهما بصفةٍ عامة.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر.. فترة التوقف الدولي أنقذته من "طوفان القادسية الهجومي"!

    أيضًا عزيزي القارئ، نستطيع أن نكمل على النقطة سالفة الذكر؛ بالقول إن عملاق الرياض النصر محظوظ بأن مباراته ضد نادي القادسية، ستكون بعد فترة التوقف الدولي القادم.

    القادسية يواجه نادي الفيحاء، في آخر مباراة قبل فترة التوقف الدولي، وتحديدًا في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ثم سيعود بقمة نارية أمام النصر، في الأسبوع الرابع عشر.

    والبعض قد يتساءل كذلك؛ بالقول: "لماذا النصر محظوظ؟.. قلعة العالمي ضربت بقوة هي الأخرى في آخر مباراتين!".

    والنصر فاز (5-3) ضد نادي الخلود، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يضرب باختاكور الأوزبكي بـ"سداسية مقابل هدفين"، في الأسبوع الرابع من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    لكن انظر عزيزي القارئ؛ نحن نقول إن النصر محظوظ لبعض الأسباب، وهي:

    * أولًا: القادسية بعد آخر فترة توقف دولي احتاج بعض الوقت ليستعيد مستوياته الرائعة؛ وهو ما قد يتكرر مجددًا ضد النصر.

    * ثانيًا: النصر يعاني بشدة دفاعيًا؛ لذا ستكون فترة التوقف الدولي فرصة لمعالجة الأمر، قبل مواجهة طوفان القادسية الهجومي.

    * ثالثًا: النصر يعاني من بعض الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة؛ لذا ستكون فترة التوقف الدولي فرصة لاستعادة بعض العناصر المهمة.

    وحقًا.. قمة النصر والقادسية؛ ستكون مهمة للغاية للفريقين، من أجل المنافسة مع عملاق الرياض الهلال على لقب دوري روشن السعودي.

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  • Mohammed Al-Qahtani Alqadsiah Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR

    لقطة اليوم.. هدف قدساوي على طريقة ليونيل ميسي ينتهي بـ"خناقة شوارع"

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا؛ دون الحديث عن لقطة المباراة التي جمعت بين نادي القادسية وفريق الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين.

    هذه اللقطة؛ هي تلك التي سجل منها محمد القحطاني هدف القادسية الخامس في شباك الغرافة، في الدقيقة 81.

    القحطاني الذي استغنى عنه الزعيم الهلالي، في صيف العام الحالي 2026؛ جعلنا نشعر لوهلة أننا نشاهد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أو الجوهرة الإسبانية لامين يامال، أو هؤلاء النجوم السحرة في عالم الساحرة المستديرة.

    نعم.. القحطاني استلم الكرة وتقدم بها إلى داخل منطقة الـ18، ثم راوغ ظهير الغرافة أيوب العلوي في مساحة ضيقة للغاية، وجعله "يتزحلق" على أرضية الملعب؛ قبل أن يسكن الكرة داخل شباك الفريق القطري، معلنًا عن الهدف الخامس.

    لكن مع الأسف؛ بعد هذا الهدف الساحر شاهدنا لقطة مشينة للغاية داخل حدود منطقة الـ18 للغرافة، على النحو التالي:

    * أولًا: مناوشة كلامية بين المكسيكي خوليان كينيونيس "القادسية" والجاميكي مايسون هولجيت "الغرافة".

    * ثانيًا: إمساك هولجيت لكينيونيس من قميصه بـ"طريقة مشينة"؛ ثم الدخول به إلى مرمى الغرافة.

    * ثالثًا: استسلام كينيونيس في البداية؛ ثم قيامه بـ"دفع" هولجيت بعيدًا عنه.

    أي إننا في نفس الدقيقة؛ شاهدنا هدفًا مبهرًا من القحطاني، أعقبته لقطة مشينة شوّهت جمالية هذه المباراة.

    لكن بحق؛ القادسية بغض النظر عن هذه اللقطة، قدم لنا ليلة دسمة كرويًا بكل ما تحمله من معانٍ.