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زهيرة عادل

القادسية ضد باختاكور | درس الأهلي ذهب هباءً ومهمة انتقام عراقية لم تكتمل .. "حماية" المنتخب السعودي لمصعب الجوير تؤتي ثمارها!

فقرات ومقالات
باختاكور ضد القادسية
باختاكور
القادسية
دوري أبطال آسيا النخبة
مصعب الجوير
خوليان كينيونيس
زيد تحسين
أيمن حسين
بشار رسن بنيان
بريندان رودجرز
الأهلي
السعودية
العراق
كأس الخليج

أبرز ملامح تعادل القادسية أمام باختاكور 1-1..

خسر القادسية السعودي نقطتين كانتا في المتناول، اليوم الإثنين، خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

بنو قادس حققوا التعادل (1-1)، خارج أرضهم أمام الفريق الأوزبكي، حيث افتتح تيجاني رايندرز التسجيل في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 89، سددها دوستونبيك خامداموف بنجاح.

عطفًا على ذلك، يتصدر القادسية "مؤقتًا" جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية بأربع نقاط، فيما يحل باختاكور في المركز السابع "مؤقتًا" برصيد نقطتين.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة القادسية وباختاكور، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • القادسية لم يتعلم من درس الأهلي!

    هل شاهد بريندان رودجرز؛ المدير الفني للقادسية، مواجهة باختاكور أمام الأهلي السعودي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27؟ .. سيناريو لقاء الليلة يشكك في هذا الأمر!

    باختاكور أمام الأهلي، رغم أنه ظهر كفريق بلا أنياب، لكنه تميز بالقتال حتى الدقيقة الأخيرة، وقد سجل هدف في الدقيقة 86، وإن كان الراقي قد نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 3+90 .. لكن المغزى أنه فريق رغم أنه يبدو محدود الإمكانات إلا أنه لا يعرف الاستسلام قبل إطلاق صافرة النهاية.

    لكن القادسية استهان بالخصم كثيرًا طوال 90 دقيقة لعب سواء بكثرة إهدار الفرص أو بحسب الأوراق الرابحة من الملعب كمصعب الجوير وكريستوفر بونسو باه في الدقيقة 69 .. والنتيجة إدراك باختاكور التعادل في الدقيقة 89 بفضل ضربة جزاء، بداعي لمسة يد على البديل ياسر الشهراني!




  • مهمة انتقام عراقية لم تكتمل

    ببداية الحديث عن باختاكور، فقد برز به الثنائي العراقي زيد تحسين في الدفاع، وبشار رسن في صناعة اللعب خلال مواجهة القادسية، بالإضافة إلى مواطنهما أيمن حسين الذي نزل كبديل في الدقيقة 77.

    تحسين تحديدًا دخل اللقاء في محاولة انتقام مصغرة لمنتخب العراق، بعدما لعب المنتخب السعودي دورًا في إقصائه من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، قبل أيام قليلة، حيث هزمه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثنائية نظيفة.

    تلك المباراة جلس بها تحسين على مقاعد بدلاء أسود الرافدين، متابعًا هزيمة منتخب بلاده من بعيد، لكنه حاول التعويض أمام القادسية دون فائدة.

    على المستوى الفردي، قدم زيد تحسين مباراة رائعة أمام القادسية الليلة، مقدمًا 14 مساهمة دفاعية، منها التصدي لثلاث تسديدات من أمام لاعبي الفريق السعودي.

    وحتى على المستوى الهجومي، كاد تحسين أن يقتنص الثلاث نقاط من القادسية في الدقيقة الأخيرة بفضل رأسية قوية، لكنها علت العارضة بقليل، لتتوقف حملة الانتقام عند نقطة التعادل.


  • مصعب الجوير .. شكرًا للمنتخب السعودي

    للمباراة الثانية على التوالي بعد أزمة استبعاده من قائمة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، يبدع صانع الألعاب مصعب الجوير مع القادسية.

    الجوير أمام باختاكور الليلة، كان صاحب تمريرة "بري أسيست" الأكثر من رائعة إلى الظهير كريستوفر بونسو باه، الذي مررها بدوره إلى تيجاني رايندرز، ليحرز هدف بني قادس الوحيد في اللقاء.



    وبعيدًا عن لقطة الهدف، تألق النجم السعودي بتمريراته البينية طوال 69 دقيقة مشاركة قبل استبداله، وخلق فرصتين أخرتين لزملائه، لم يحسنوا استغلالها.

    تأثير الجوير داخل المستطيل الأخضر كان واضحًا للعيان، لكن الغريب كان قرار مدرب القادسية بريندان رودجرز باستبداله في الدقيقة 69، للدفع بمحمد القحطاني، وفي الدقيقة نفسها خرج بونسو باه لنزول ياسر الشهراني، في تغييرين أثرا كثيرًا على الشكل الهجومي للفريق، وساهم في عودة باختاكور للقاء.

    لكن بعيدًا عن انتقاد قرار رودجرز، علينا أن نشكر المنتخب السعودي الذي ساهم في مواصلة الجوير لتألقه مع القادسية..

    بتحقيق الأخضر لقب خليجي 27 في غياب الجوير، رغم أنه أفضل لاعب وسط سعودي في الموسم الجاري، ربما "حمى" اللاعب بطريقة غير مباشرة من أن تصيبه لعنة الغرور التي تصيب من هم في سنه أمام كثرة الإشادات .. فالسيناريو البديل كان سيكون "لو كان معنا الجوير لما خسرنا اللقب الخليجي!".

    الوضع الآن هو أن الجوير هو من يحتاج إثبات أحقيته بالمشاركة مع المنتخب السعودي، وليس العكس، فالأخضر لم يتعطل بدونه، لذا عليه مواصلة التألق وإلا فالاستبعاد من جديد في انتظاره!


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  • كينيونيس .. أحد مفاتيح ضياع الفوز

    إن كان رودجرز يتحمل مسؤولية ضياع الفوز أمام باختاكور الليلة بتغييراته غير المفهومة، فالمهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بتعامله باستهتار أمام مرمى الخصم.

    المكسيكي تخصص الليلة في الإطاحة بالكرة بعيدًا عن المرمى، فمن أصل تسديده ست تسديدات، لم تكن أي منها حتى بين الثلاث خشبات.

    ناهيك عن سوء تمركزه داخل منطقة جزاء باختاكور، ما كان يسهل مهمة الدفاع بعض الشيء في تشتيت الكرة من أمامه.

    سوء غريب أصاب كينيونيس ومع ذلك حافظ رودجرز على وجوده داخل الملعب طوال الـ90 دقيقة، مفضلًا سحب أمثال الجوير وماتيو ريتيجي!