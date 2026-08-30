كم أنتِ قاسية يا راية التسلل: اختفى ريندرز فظهر مايسترو القادسية .. وكينيونيس تائه في حلم البريمييرليج!

مباراة كانت كفيلة بأن تجعلك تكره راية التسلل، فكم هي قاسية! رغم أن القادسية لم يتأثر بها كما حدث أمام الاتحاد، بل خرج بانتصار كبير على الفيصلي بنتيجة (3-1)، ولكنها حرمتنا من متع فنية كبيرة.

الفيصلي الذي صال وجال أمام الهلال، في الجولة الأولى، بدا وكأنه رفع الراية البيضاء "مبكرًا"، أمام كتيبة بريندان رودجرز، التي فازت بثلاثية ماتيو ريتيجي، محمد أبو الشامات، ومحمد الشنقيطي (بالخطأ في مرماه)، في الدقائق 5 و30 و56، فيما وقع عبدولاي سيك، على هدف "الضيوف"، في الدقيقة 12، في ملعب الأمير سعود بن جلوي.

القادسية خرج بثلاث نقاط جديدة في دوري روشن، من مباراة الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة وحيدة، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

رغم الفوز، ولكن معاناة القادسية "مستمرة"، كيف ذلك؟ هذا ما تقدمه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..



