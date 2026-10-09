القادسية والخلود | استعد يا المفرج لردّ عنيف من الجوير .. ولا تحكم على نجم إيطاليا بذنب الأخضر يا مانشيني!

القادسية والخلود، صراع بين اثنين من أكثر مكتشفي المواهب السعودية في دوري روشن، إلا أن الواقع الذي حدث فوق أرض ميدان ملعب الحزم، كان أقرب لوصفه بمواجهة من طرف واحد، بعد أن نجح بنو قادس في حسم المباراة من الشوط الأول، وحسمها بنتيجة (5-0).

في لقاء الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، حسم القادسية النقاط الثلاث، عن طريق تيجاني رايندرز وكريستوفر بونسو باه ومصعب الجوير وماتيو ريتيجي، في الدقائق 4 و13 و40 و67، وأضاف خوليان كينيونيس الهدف الخامس من علامة الجزاء، باسلوب بانينكا، في الدقيقة 86.

وبينما كان الخلود قريبًا من تقليص الفارق بركلة جزاء تحتسب لكتيبة باكينجهام لأول مرة هذا الموسم، إلا أن كورتاخارينا أهدر الركلة بتسديدة بجوار القائم، في الدقيقة 64.

وبعد أن حقق الخلود بداية "مثالية" لدوري روشن، هذا الموسم، بات أشبه للسير على سطر وترك آخر، لتأتي كتيبة ديس باكينجهام في المركز السابع، برصيد 12 نقطة، فيما نجح القادسية في الصعود - مؤقتًا - إلى الصدارة، مع وصوله للنقطة التاسعة عشر.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز الملامح حول مواجهة الخلود والقادسية، في ثامن جولات دوري روشن السعودي..