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محمود خالد

القادسية والخلود | استعد يا المفرج لردّ عنيف من الجوير .. ولا تحكم على نجم إيطاليا بذنب الأخضر يا مانشيني!

فقرات ومقالات
الخلود
القادسية
دوري روشن السعودي
مصعب الجوير
محمد أبو الشامات
ماتيو ريتيغي

القادسية إلى صدارة دوري روشن "مؤقتًا"..

القادسية والخلود، صراع بين اثنين من أكثر مكتشفي المواهب السعودية في دوري روشن، إلا أن الواقع الذي حدث فوق أرض ميدان ملعب الحزم، كان أقرب لوصفه بمواجهة من طرف واحد، بعد أن نجح بنو قادس في حسم المباراة من الشوط الأول، وحسمها بنتيجة (5-0).

في لقاء الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، حسم القادسية النقاط الثلاث، عن طريق تيجاني رايندرز وكريستوفر بونسو باه ومصعب الجوير وماتيو ريتيجي، في الدقائق 4 و13 و40 و67، وأضاف خوليان كينيونيس الهدف الخامس من علامة الجزاء، باسلوب بانينكا، في الدقيقة 86.

وبينما كان الخلود قريبًا من تقليص الفارق بركلة جزاء تحتسب لكتيبة باكينجهام لأول مرة هذا الموسم، إلا أن كورتاخارينا أهدر الركلة بتسديدة بجوار القائم، في الدقيقة 64.

وبعد أن حقق الخلود بداية "مثالية" لدوري روشن، هذا الموسم، بات أشبه للسير على سطر وترك آخر، لتأتي كتيبة ديس باكينجهام في المركز السابع، برصيد 12 نقطة، فيما نجح القادسية في الصعود - مؤقتًا - إلى الصدارة، مع وصوله للنقطة التاسعة عشر.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز الملامح حول مواجهة الخلود والقادسية، في ثامن جولات دوري روشن السعودي..

  • القادسية يسهل تحدي الجوير مع المفرج

    عندما قرر المنتخب السعودي، استبعاد مصعب الجوير، نجم وسط القادسية، من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، اتجهت التوقعات إلى أن الأمر يحمل بين طياته أزمة أكبر من مجرد "اختلاف فني"، وما زاد من إشعال الأمر، المقطع الذي تم تداوله عقب تتويج الأخضر باللقب في جدة، والذي أظهر الجوير تعمد تجاهل فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب، أثناء وقوفه لمصافحة الأبطال.

    وإذا صحّت تلك الرواية، فإن الجوير سيكون في مفترق طرق، إما أزمة سيتم احتوائها سريعًا، أو تعميق الخلاف بما قد يشكل تهديدًا على مشاركته في بطولة كأس آسيا 2027، خاصة وأنه لم يكن ضمن كتيبة جورجيوس دونيس الفائزة بكأس الخليج، الأمر الذي يجعله أمام تحدٍّ كبير لإثبات جدارته بالتواجد مع الأخضر في البطولة الآسيوية.

    ولكن، بالنظر إلى أدواره مع بني قادس، يمكن القول إن مهمة إثبات الذات، أسهل مما تظن، خاصة في النقاط التي تلخص ما يقدمه في أرض الميدان..

    * تشكيل جبهة قوية مع بونسو باه، وميل التحرك بين الطرف الأيسر والعمق.

    * التراجع إلى الخلف عند المرتدّات، والمساهمة في قطع التسديدات.

    * بناء اللعب واعتماد سلاح الكرات العرضية والبينيات لصناعة الفرص المحققة.

    * جرأة التسديد من داخل وخارج المنطقة.

    تألق الجوير لم يقتصر على تسجيله الهدف الثالث فقط، بل إنه صنع تمريرتين حاسمتين، أهدرهما خوليان كينيونيس بهدف ألغي بداعي ارتكاب خطأ، وآخر للتسلل، وبناء فرصة رائعة لتيجاني رايندرز، ترجمها بعرضية إلى جهاد ذكري ليسددها بغرابة فوق عارضة المرمى الخالي.

    باختصار، ما ذكره فهد المفرج، عن استبعاد الجوير من معسكر الأخضر، بأنه خالف التعليمات أكثر من مرة، هو أمر غير مقبول، ولكن من حق مصعب أن يطالب باللعب أساسيًا، خاصة وأن المدرب بريندان رودجرز، أعطى مثالًا لكيفية الاستفادة من موهبة الجوير، ليثبت بأن وسط الميدان في أمان.


  • لا تجازف يا رودجرز!

    لنتفق معًا إن القادسية حسم اللقاء "عمليًا" من الشوط الأول، أهداف مسجلة وأخرى ملغاة، ومن غيره بالطبع، خوليان كينيونيس، الذي لو تم احتساب أهدافه الملغاة هذا الموسم، لكان هدافًا لدوري روشن، ولكن، هل جازف بريندان رودجرز في المباراة؟

    لننظر إلى وضع القادسية في الشوط الثاني، أكثر ذكاءً "تكتيكيًا" من الخلود، إلا أن أصحاب الأرض كانوا الأكثر ضغطًا، كمؤشر لتراجع اللاعبين بدنيًا، خاصة الثنائي محمد أبو الشامات وجهاد ذكري، اللذين كان يُعال عليهما إيقاف خطورة كوبا دا كوستا من الطرف الأيسر.

    هذا الأمر وضح جليًا في لقطة ركلة الجزاء، تفوق في سرعة داكوستا على أبو الشامات، ومروره من جهاد ذكري، ومن ثم تسديد كرة أخطأ ناتشو فيرنانديز في التصدي لها بخطأ لمسة يد.

    صحيح أن هذا الثنائي المتوج مؤخرًا بكأس الخليج، وأضف عليه تيجاني رايندرز الذي ترك بصمته مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية، قد قدموا ما عليهم خلال المواجهة، وحسموا المباراة بأيسر الطرق، ولكن ربما كانت مجازفة، بعدم خروجهم مبكرًا، والانتظار حتى آخر عشرين دقيقة، كانت بمثابة "مجازفة" من بريندان، قد تؤثر عليهم بشكل سلبي، إذا تواصل الضغط عليهم، مع عودتهم مؤخرًا من المشاركة الدولية.

  • من أجل ريتيجي .. تجاهل كابوس الأخضر يا مانشيني

    رسالة إلى روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، رجاءً انسَ تجربتك السلبية مع الأخضر، وصوّب أنظارك إلى ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، في المرحلة المُقبلة.

    بعد بداية متعثرة بثنائية بلجيكا، تمكن مانشيني من قيادة الآتزوري لفوزين على تركيا (4-1) و(3-1) وتعادل مع فرنسا (1-1)، في دوري الأمم الأوروبية، ما يؤكد أن هجوم الطليان لم يعانِ مع مانشيني، في ظل تجربة بيو إسبوزيتو وجيانلوكا سكاماكا، إلا أن صحوة ريتيجي، صاحب الـ27 عامًا، التي تزامنت مع تراجع خوليان كينيونيس، واعتماده مبدأ صانع الفرص بدلًا من الهدّاف، قد جاءت في الوقت المناسب، لينفض الغبار عن تألقه مع القادسية، بتسجيله الهدف الخامس في المباراة الثامنة، مع تسجيله تمريرة حاسمة، وإثباته بأنه يملك عنصر الحسم داخل منطقة الجزاء.


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  • في اختبار القادسية .. لا تحكموا على نجل الأسطورة!

    وإثباتًا لحقيقة أن الخلود يعتمد بشكل أساسي على إبراز المواهب، فإن مباراة القادسية شهدت مشاركة عدي حسين عبد الغني، نجل أسطورة الأهلي والنصر، الذي شارك في مركز الظهير الأيمن، ورغم أنه من الصعب الحكم عليه في تلك المواجهة، نظرًا لأنه شارك في أولى مباراة منذ أغسطس الماضي، وكانت أمام عملاق بحجم القادسية يعتمد على قوته في الجبهة اليسرى، بين تحركات بونسو باه ومصعب الجوير.

    على مدار 57 دقيقة، قبل استبداله، قدم عدي سليماني، أداء اتسم بالانتشار على الطرف الأيمن، سواءً دفاعيًا أم بمحاولة التقدم خلف الأظهرة، فضلًا عن نجاحه في قطع تسديدة واسترداد الكرة "3" مرات، وتفوقه في 4 مواجهات ثنائية من أصل ست، وهذا ما يثبت بأنه قدم لمحة جيدة، رغم معاناته الكبيرة من فتح المساحات أمام تحركات بونسو باه وكراته العرضية الخطيرة، الأمر الذي يؤكد أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا، أمامه الكثير ليقدمه، إلا أن اختبار القادسية، من الظلم أن يحكم عليه من خلاله.

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