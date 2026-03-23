خبر يُمكنه أن يورط القادسية!.. حقيقة اتفاق نجم الأهلي المصري للانتقال إلى دوري روشن السعودي

وبالطبع.. مثل هذا الخبر - سالف الذكر -، قد يدخل نادي القادسية السعودي في أزمة قانونية كبيرة؛ خاصة أن النجم الدولي المصري إمام عاشور، لا يزال في "الفترة المحية" من عقده مع الأهلي القاهري.

ويرتبط عاشور بعقدٍ مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ أي أنه يمتد لموسمين أخريين، بخلاف العام الرياضي الحالي.

وبالتالي.. لا يحق لأي نادٍ التفاوض مع النجم المصري، أو التوصل لاتفاق معه؛ إلا بعد الحصول على موافقة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

وإذا اتفق القادسية مع عاشور دون موافقة النادي المصري، مثلما تردد في الساعات الماضية؛ سيُحق للأخير رفع شكوى ضد فارس الشرقية، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقتها فقط قد يصدر قرارات دولية ضد بنو قادس؛ بالحرمان من التعاقدات لـ"فترتي تسجيل"، مع غرامات مالية.