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Qadsiah Abha Musab Al-Juwair Nabil Fekir (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

القادسية في الصدارة: رودجرز يجهز الجوير لـ"اللاعب الشامل" .. وعذرًا نبيل فقير "ميسي لا يدافع"!

فقرات ومقالات
القادسية
أبها
دوري روشن السعودي
مصعب الجوير
ماتيو ريتيغي
تياني ريندرز
نبيل فقير

القادسية يخطف الصدارة وأبها يواصل القاع..

من أجل الظروف اللوجستية، تأجلت مباريات الهلال والاتحاد، والنصر مع الأهلي، وقبل القادسية هدية القدر، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بفوزه على أبها، في ميدان الأمير محمد بن فهد، بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة.

القادسية - بشهادة الجميع - يملك المقومات التي تجعله منافسًا على البطولات، ولعلّه وجد التوليفة المناسبة مع مدربه بريندان رودجرز، ليتغلب على أبها، في مباراة حملت شعار "صراع الوسط"، وسيطرة بني قادس، في الطريق نحو الصدارة، تكللت بهدفين أحرزهما ماتيو ريتيجي ومحمد أبو الشامات، في الدقيقتين 30 و69، بينما رد أليمامي جوري بهدف أبها، في الدقيقة 90+5.

ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة، ليتربع في الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة عن الهلال، بينما تجمد رصيد أبها عند نقطتين، في المركز الثامن عشر والأخير.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة القادسية وأبها، في دوري روشن السعودي..

  • مصعب الجوير .. رودجرز يحضر لـ"اللاعب الشامل"

    عندما تشاهد تشكيل القادسية، وترى مصعب الجوير يشكل ثنائية مع ماتيو ريتيجي في مقدمة الهجوم، مع استبعاد خوليان كينيونيس، تدرك حقيقة يسعى بريندان رودجرز، بأنه يخطو مع الجوير خطوة جديدة، ليصنع منه "لاعبًا شاملًا"، بمنحه أدوار مختلفة في قلب الميدان.

    قد نقول إن تحركات مصعب الجوير إلى منطقة الجزاء، أمر ليس جديدًا، وأنه تراجع كثيرًا إلى الوسط، أمام أبها، في مهمة أشبه لكونها "مهاجم وهمي"، يلعب على سحب المدافعين من أجل فتح المساحات لزملائه، إلا أن اللعب على استلام الكرة والتوغل بها إلى داخل المنطقة، بدلًا من إرسال الكرة، وكذلك ممارسة الضغط ضد خط الدفاع، (كما فعل عند خطف الكرة من جورين جاري ليهدد الحارس عبد الرحمن البوق في الدقيقة 46)، مع اللعب على "التنويع" في انتشار اللاعبين لكسر جدار أبها الدفاعي، ربما تعد خطوة مناسبة تزيد من تألق مصعب الجوير الذي تلقى المزيد من أسطورة الهلال، ياسر القحطاني، بأنه رفض البقاء مع الزعيم، لأنه يبحث عن المشاركة الأساسية، ويبدو أنه وجد بيئته المناسبة بقميص القادسية.

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  • عذرًا نبيل فقير .. ولكن ميسي لا يدافع!

    إذا ما عدنا إلى ديسمبر 2019، فإن نبيل فقير الذي كان قد فاز مع منتخب فرنسا بكأس العالم، صرّح لقناة "تيليفوت" الفرنسية، بأنه يتشابه في اسلوب اللعب مع ليونيل ميسي، رغم أنه ليس في مستواه، ولكن كليهما يمنح المشاهدين المتعة.

    ولكن، إذا ما أجزمنا بأن مواجهة الفرق الكبرى، تجعل الأضواء أكثر تسليطًا على اللاعب، فإن صاحب القدم اليسرى الذي عرف عنه مهارته في المراوغات، والاحتفاظ بالكرة في المساحات الضيقة، يستحق أن نتساءل "هل ظُلم فقير بإسلوب أبها الدفاعي؟".

    سيطرة القادسية - شبه الكاملة - على مجريات اللعب، باستحواذ كان أقرب لـ70% مع نهاية الشوط الأول، ومحاولات "بائسة" من أبها، للوصول إلى المرمى، جعلت مهام نبيل فقير أقرب لكونها دفاعية، حيث لم يقدر الفرنسي على إيجاد المساحات التي تمكنه من الاقتراب من الحارس كوين كاستيلز، بل إنه كان يحاول إرجاع الكرة إلى الخلف، بحثًا عن أي مساحة للهجوم.

    ورغم أن فقير كاد أن يصنع ما لم يفعل ليونيل ميسي، خلال مسيرته، بتسجيل "هدف أولمبي" من ركلة ركنية، بتسديدته التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 22، إلا أن الأداء بالمجمل، يجعلنا نقول له "عذرًا نبيل، ولكن ميسي لا يدافع".


  • إصابة دياباتي تمنح الشهراني "قبلة الحياة"

    مصائب قوم عند قوم فوائد، هكذا كان الحال مع ياسر الشهراني، ظهير القادسية، الذي ربما مُنح قبلة الحياة، بإصابة علي دياباتي، في العضلة الضامة، ليحصل أخيرًا على فرصة المشاركة لأكثر من 45 دقيقة، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

    الشهراني الذي لم يشارك أساسيًا مع بني قادس، إلا في مباراة بكأس الملك، لعب على التقدم "الحذر" مثل بقية الفريق، مع تواجد جاستون ألفاريز للتغطية، والذي قدم واحدة من أفضل مبارياته، بأداء دفاعي يقظ، إلا أن نجم الهلال السابق، وإن كانت أبرز تحدياته في سرعة التراجع مع الهجمات المرتدة، إلا أنه أظهر مهارة في الكرات الرأسية، فضلًا عن استرداده لـ3 كرات، وتشتيت كرتين.

    الأمر لم يتوقف عند المشاركة الأكبر هذا الموسم، بل إن ياسر الشهراني استطاع أن يكتب رقمًا قياسيًا، بمعادلته رقم سالم الدوسري، قائد الهلال، كأكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد وصوله إلى 213 فوز، بفارق كبير عن سلمان الفرج، الذي يأتي في المركز الثاني بـ179 مباراة، ثم محمد كنو "156" وعبد الله الزوري "158".

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  • كلمة أخيرة..

    ربما يمكننا وصف ماتيو ريتيجي بـ"المحظوظ"، فعلى مدار مسيرته الكروية، التي أهدر فيها ركلة جزاء للمرة الخامسة، لم يخسر في أي مواجهة أضاع فيها جزائية، سواءً مع أتلتيكو تيجري أو أتالانتا، أو حتى منتخب إيطاليا، فيما واصل ريتيجي تألقه بإحراز هدفه السادس وصناعة تمريرته الحاسمة الثانية، خلال تسع مباريات.

    ورغم تألق تيجاني رايندرز، الذي صنع وسجل هدفًا ألغي للتسلل، وكذلك أبو الشامات، الذي كان بمثابة "الثعلب" الذي فاجأ الجميع، وسجل الهدف الثاني، ومع سياسة الضغط، وتنويع التحرك إلى الأمام من قِبل لاعبي الوسط والأطراف، إلا أن الأفضل في المباراة، ربما يكون جاستون ألفاريز، الذي لعب دورًا في عدم وصول أي كرة على المرمى، باستثناء كرة الهدف، في الوقت الذي اكتفى فيه جيمي باتشواي بتسديدة من داخل المنطقة، مرت بجوار القائم، ورفع معها راية التسلل.

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