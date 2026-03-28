الأرجنتين محظوظة بإلغاء الفيناليسيما .. مطلب واحد لميسي أمام موريتانيا وخليفته يبعث برسالة إلى ريال مدريد!

بعيدًا عن مستوى ميسي وخليفته نيكو باز، الطريق التي ظهرت بها الأرجنتين تبدو مرعبة للغاية لعشاق الفريق، سواء مع ليو أو بدونه، الصورة كانت سيئة للغاية أمام خصم مثل موريتانيا، ليست لديه المقومات الكافية لجعل المباراة بهذه الصعوبة على منتخب التانجو.
هذه المباراة مع مواجهة زامبيا القادمة، تأتي كبديل لقمة "الفيناليسيما" التي كان من المقرر إقامتها في التوقف الدولي الحالي بين بطل أمريكا الجنوبية "الأرجنتين" والمنتخب الحائز على يورو 2024 وهو إسبانيا.
ولكن بسبب الظروف السياسية الصعبة للبلد المنظم لهذه المباراة وهي قطر، تم اعتماد مباراتي موريتانيا وزامبيا، كاختبار إفريقي للأرجنتين قبل مواجهة المنتخب الجزائري في المونديال، ولكن الطريقة التي لعب بها الفريق كانت مفزعة.
إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين قال بعد المباراة:"كانت واحدة من أسوأ الوديات التي لعبناها على الإطلاق، افتقدنا للحدة والسرعة في المباراة، سيكون علينا تحليل مثل هذه المواقف، عندما ترتدي قميص الأرجنتين يجب عليك اللعب بصورة أفضل".
وأضاف:"نشكر لها أننا لم نلعب الفيناليسيما، لو خضنا هذه المباراة بنفس الطريقة لكنا خسرنا المباراة".
ومن جانبه قال سكالوني عن "أول مباراة بقميص كأس العالم":"لم نلعب بصورة جيدة، يجب علينا الاعتراف بأننا بحاجة إلى التطور، الأمور كانت صعبة ومعقدة للغاية".
وفي النهاية، ما شاهدناه من مواجهة موريتانيا، يؤكد أن الأرجنتين تحتاج لميسي، وما هو أكثر من ذلك، وبالتحديد استفاقة من ناحية المستوى بغض النظر عن النتائج، لأن معترك المونديال سيكون أصعب بكثير من مجرد احتفالية لمنشادة ليو من أجل الظهور بكأس العالم.