الأرجنتين محظوظة بإلغاء الفيناليسيما .. مطلب واحد لميسي أمام موريتانيا وخليفته يبعث برسالة إلى ريال مدريد!

واحدة من أسوأ الوديات للمنتخب الأرجنتيني

لعب ليونيل ميسي شوطًا واحدًا فقط في فوز الأرجنتين الودي على موريتانيا 2/1، ولكن كان حاضرًا في أذهان الجميع من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية لسبب واضح ومعروف للجميع.

إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي المتألق سجل الهدف الأول للأرجنتين بالدقيقة 17، بينما أحرز نيكو باز الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 32.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، جاء الهدف الموريتاني الوحيد عن طريق جوردان ليفورت، في بروفة جديدة للأرجنتين للتعرف على طابع المنتخبات الإفريقية، قبل مواجهة الجزائر في دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وبغض النظر عن النتيجة والفوز الذي يبدو صعبًا، المباراة حملت الكثير من الأسرار واللقطات الهامة، وهذا ما جئنا للحديث عنه..


  Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    مطلب واحد لميسي

    نجم إنتر ميامي بدأ المباراة على دكة البدلاء، ودخل في الشوط الثاني، والمشهد الأكثر وضوحًا للجميع كان مطالبة الجماهير له بالإعلان عن مشاركته مع منتخب التانجو في كأس العالم 2026، ليكون المونديال السادس له على مدار تاريخه.

    ميسي اكتفى ببعض التلميحات خلال الأشهر القليلة الماضية، بين التلويح مرة أخرى بأن "الجسد لا يرحم" وأن لا يوجد شيء مضمون، وعدم استبعاد الظهور في رقصة أخيرة مع فريق المدرب ليونيل سكالوني في مونديال أمريكا الشمالية.

    جماهير الأرجنتين على ملعب "لا بومبونيرا" هتفت لميسي على فترات متفرقة خلال المباراة، وظهرت لافتات بالمدرجات تقول إن "ليو هو الأفضل في العالم ولاعب القرن الأول"، وحرصوا على إطلاق الأهازيج في كل لمسة له على أرض الملعب منذ دخوله في الشوط الثاني.



    عشاق التانجو لم يعتبروا هذه المباراة استعدادًا للمونديال فقط، بل كان هدفهم الرئيسي هو إيصال هذه الرسالة لميسي، بأن وجود صاحب الـ38 سنة في البطولة أمرًا ضروريًا حتى لو كانت لديه بعض الشكوك حول لياقته البدنية.

    وبالحديث عن الأمور الفنية، ميسي دخل مع فرانكو ماتانتونو في الشوط الثاني، وحصل على فرصة واحدة فقط للتسجيل بالدقيقة 55 من عمر المباراة ولكن حارس موريتانيا أبعدها عن مرماه لتمر بسلام، في ليلة أكمل فيها ميسي 22 عامًا بقميص الأرجنتين.


  Nico Paz ArgentinaGetty Images

    ماذا عن خليفته؟

    في الوقت الذي غاب فيه ميسي عن التشكيل الأساسي للأرجنتين، كان هناك نيكو باز، صانع ألعاب كومو الذي يتحدث عنه الجميع في إيطاليا بفضل مستوياته المبهرة مع فريق المدرب سيسك فابريجاس، وسط أنباء إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو إنتر في الصيف.

    باز كان مسؤولًا عن تسديد الكرات الثابتة في غياب ليو، وأتيحت له الفرصة للتسجيل في الدقيقة 32 من عمر المباراة، بركلة رائعة في شباك الحارس باباكار ديوب الذي لم يستطع إيقافها.

    صانع الألعاب المميز لفت الأنظار في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، ولكن ظهرت بعض الشكوك، حول أن تألقه قد يقتصر فقط على فرق مثل كومو، وأنه لا يستطيع تكرار ذلك على مستويات أعلى أو دوليًا.



    نعم موريتانيا لم تكن الخصم الصعب الذي يمكن استخدامه كمعيار رئيسي للحكم على نيكو باز، ولكن هدفه الدولي الأول مع الأرجنتين بعد فترة قصيرة من دخوله المنتخب، يؤكد أنه موهبة فذة للغاية، نجح في صقلها المدرب الإسباني سيسك فابريجاس.

    وبالحديث عن فابريجاس، ومع مستويات باز الحالية، يبدو أن مدرب كومو سيخسر لاعبه المميز من جديد، نظرًا للتكهنات المستمرة حول مستقبله وإمكانية انتقال لريال مدريد الذي يستطيع التعاقد معه بمقابل مادي مخفض للغاية، وفقًا لأحد بنود بيعه للنادي الإيطالي.

    ما فعله النجم الشاب في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى، من صباح اليوم، السبت، يأتي كرسالة للجميع، سواء ريال مدريد أو إنتر أو أي فريق آخر، اللاعب يبدو جاهزًا إلى حد كبير للتواجد على مستوى أعلى.


  Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    مستوى مقلق لجماهير الأرجنتين

    بعيدًا عن مستوى ميسي وخليفته نيكو باز، الطريق التي ظهرت بها الأرجنتين تبدو مرعبة للغاية لعشاق الفريق، سواء مع ليو أو بدونه، الصورة كانت سيئة للغاية أمام خصم مثل موريتانيا، ليست لديه المقومات الكافية لجعل المباراة بهذه الصعوبة على منتخب التانجو.

    هذه المباراة مع مواجهة زامبيا القادمة، تأتي كبديل لقمة "الفيناليسيما" التي كان من المقرر إقامتها في التوقف الدولي الحالي بين بطل أمريكا الجنوبية "الأرجنتين" والمنتخب الحائز على يورو 2024 وهو إسبانيا.

    ولكن بسبب الظروف السياسية الصعبة للبلد المنظم لهذه المباراة وهي قطر، تم اعتماد مباراتي موريتانيا وزامبيا، كاختبار إفريقي للأرجنتين قبل مواجهة المنتخب الجزائري في المونديال، ولكن الطريقة التي لعب بها الفريق كانت مفزعة.

    إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين قال بعد المباراة:"كانت واحدة من أسوأ الوديات التي لعبناها على الإطلاق، افتقدنا للحدة والسرعة في المباراة، سيكون علينا تحليل مثل هذه المواقف، عندما ترتدي قميص الأرجنتين يجب عليك اللعب بصورة أفضل".

    وأضاف:"نشكر لها أننا لم نلعب الفيناليسيما، لو خضنا هذه المباراة بنفس الطريقة لكنا خسرنا المباراة".

    ومن جانبه قال سكالوني عن "أول مباراة بقميص كأس العالم":"لم نلعب بصورة جيدة، يجب علينا الاعتراف بأننا بحاجة إلى التطور، الأمور كانت صعبة ومعقدة للغاية".

    وفي النهاية، ما شاهدناه من مواجهة موريتانيا، يؤكد أن الأرجنتين تحتاج لميسي، وما هو أكثر من ذلك، وبالتحديد استفاقة من ناحية المستوى بغض النظر عن النتائج، لأن معترك المونديال سيكون أصعب بكثير من مجرد احتفالية لمنشادة ليو من أجل الظهور بكأس العالم.

