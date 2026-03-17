الفيفا ويوتيوب تعلنان عن اتفاق بشأن كأس العالم لبث أول 10 دقائق من المباريات في محاولة لزيادة عدد المشاهدين من الشباب

في خطوة تهدف إلى جذب انتباه جيل Z والمشاهدين الأصغر سنًا، كشفت الفيفا النقاب عما تصفه بـ«شراكة ستغير قواعد اللعبة» مع يوتيوب.

وستسمح هذه الشراكة للمذيعين الذين يمتلكون حقوق البث الحالية ببث أجزاء من المباريات الحية مباشرة على المنصة خلال البطولة، التي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويتمثل جوهر الاستراتيجية في تشجيع أصحاب الحقوق على بث أول 10 دقائق من المباريات مباشرة على يوتيوب، وفقاً لتقرير وكالة أسوشيتد برس. ويهدف هذا النهج "الترويجي" إلى جذب المشاهدين في وقت مبكر ثم تحويلهم إلى شبكات التلفزيون التقليدية أو تطبيقات البث الرسمية لمشاهدة بقية المباريات الـ104 في البطولة.