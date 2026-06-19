فترة استراحة الترطيب: "منجم ذهب" في كأس العالم .. أرباح طائلة وهكذا يستفيد الفيفا من نظامه الجديد!

هناك منصات إعلامية قررت عدم استغلال فترة استراحة الترطيب في بث إعلانات تليفزيونية، مثل الـ(بي بي سي)، فضلًا عن شبكة ITV، المقيدة بموجب لوائح "Ofcom"، التي تحكم عدد الإعلانات المتاح إذاعتها في فترة 60 دقيقة، ما يعني أن بث إعلانات في فترات الاستراحة بمنتصف الشوط، سيؤثر بدوره على حجم الإعلانات في فترة ما بين الشوطين.

وفي هذا السياق، يزعم أيضًا أن شبكة "تيليموندو"، التي تعرض المباريات بالإسبانية وتستهدف منطقة الأمريكيين اللاتينيين، قررت عدم عرض الإعلانات أيضًا في فترات الاستراحة، حيث ذكر المعلق خلال مباراة الافتتاح لكندا، إنهم يفضلون الطريقة القديمة، ويجب أن يتمكنوا من رؤية ما يفعله اللاعبون، مضيفًا "نحن نظهر للمشجعين، للناس وهم يستمتعون، وليس الاتجاه المؤسسي لكرة القدم".

في المقابل، هناك جهات أخرى استغلت تلك الفترة من أجل جني أموال إضافية من الإعلانات، سواءً بوضع فاصل إعلاني كامل أو عرض الإعلانات بشاشة مقسمة.

وتم الاستشهاد بقنوات فوكس سبورتس التي تستخدم أقصى وقت ممكن للإعلان خلال فترات التوقف وتفرض أسعار مرتفعة من أجل الإعلان.

وعن تلك الخطوة، قال دي جيسي "عندما تبدأ في توسيع هذا المبلغ على بقية الدول، فمن المحتمل أن يكون هناك مليار دولار من إعلانات استراحة الترطيب حول العالم".

وذكر أيضًا المؤلف دينيس دينينجر، بأن فوكس سبورتس، حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم، مقابل 485 مليون دولار، فإذا كانت القناة ستدر أرباحًا فقط من إعلانات فترات الترطيب، تبلغ 250 مليون دولار، فإنها تعد صفقة حقيقية.