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Hydration BreakGetty
محمود خالد

فترة استراحة الترطيب: "منجم ذهب" في كأس العالم .. أرباح طائلة وهكذا يستفيد الفيفا من نظامه الجديد!

كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كندا
المكسيك

الفوائد الاقتصادية وراء توقف "منتصف الشوط"..

"منجم ذهب"، هكذا تم وصف ظاهرة استراحة "الترطيب"، أو Hydration Break، التي يقرّها حكام مباريات كأس العالم في منتصف كل شوط، وهي عبارة عن ثلاث دقائق تكون بمثابة "وقت مستقطع"، من أجل توجه اللاعبين لتناول المياه، في ظل التعامل مع الأجواء الحارة في البلاد المنظمة للبطولة.

في الوقت الذي يتناول فيه اللاعبون قدرًا بسيطًا من الراحة، يكون المشاهدون على موعد مع إعلان تليفزيوني إضافي يبدأ بثه بعد 20 ثانية من صافرة الحكم، ويجب أن ينتهي قبل 30 ثانية من استئناف المباراة.

  • Hydration BreakGetty

    أرباح الإعلانات في فترة "استراحة الترطيب"

    وبحسب تقرير لراديو "بي بي سي"، فإن أربع دقائق و20 ثانية لكل مباراة، يعني بالإجمالي 7 ساعات و30 دقيقة و40 ثانية على مدار البطولة، ووفق الخبراء، فإن متوسط فترة إعلان كأس العالم لمدة 30 ثانية عبر قناة فوكس سبورت، يتراوح ثمنه بين 200 و300 ألف دولار، بينما ترتفع إلى 750 ألف دولار، خلال مباريات منتخب الولايات المتحدة والمراحل النهائية.

    وطبقًا لذلك، فإنه يرجح أن الإعلانات خلال فترات استراحة الترطيب فقط، ستدر أكثر من 250 مليون دولار، كأرباح في الولايات المتحدة وحدها.

    • إعلان

  • الثقافة الأمريكية

    وفي هذا السياق، أكد روب دي جيسي، محاضر في إدارة الرياضة بكلية وارتون، في جامعة بنسلفانيا، إن الثقافة الأمريكية معتادة على هذا النظام، وأن الأمريكيين معتادون على مشاهدة الإعلانات أثناء اللعب منذ حوالي 40 أو 50 عامًا.

    وطبقًا لقرار الفيفا، فإن نظام استراحة الترطيب يجب أن يُعمم في جميع مباريات البطولة، حتى وإن تزامنت مع أيام تكون درجة الحرارة فيها منخفضة في الملاعب المسطحة والمكيفة، من أجل ضمان التساوي بين الجميع.

  • قنوات لا تستخدم الإعلانات

    هناك منصات إعلامية قررت عدم استغلال فترة استراحة الترطيب في بث إعلانات تليفزيونية، مثل الـ(بي بي سي)، فضلًا عن شبكة ITV، المقيدة بموجب لوائح "Ofcom"، التي تحكم عدد الإعلانات المتاح إذاعتها في فترة 60 دقيقة، ما يعني أن بث إعلانات في فترات الاستراحة بمنتصف الشوط، سيؤثر بدوره على حجم الإعلانات في فترة ما بين الشوطين.

    وفي هذا السياق، يزعم أيضًا أن شبكة "تيليموندو"، التي تعرض المباريات بالإسبانية وتستهدف منطقة الأمريكيين اللاتينيين، قررت عدم عرض الإعلانات أيضًا في فترات الاستراحة، حيث ذكر المعلق خلال مباراة الافتتاح لكندا، إنهم يفضلون الطريقة القديمة، ويجب أن يتمكنوا من رؤية ما يفعله اللاعبون، مضيفًا "نحن نظهر للمشجعين، للناس وهم يستمتعون، وليس الاتجاه المؤسسي لكرة القدم".

    في المقابل، هناك جهات أخرى استغلت تلك الفترة من أجل جني أموال إضافية من الإعلانات، سواءً بوضع فاصل إعلاني كامل أو عرض الإعلانات بشاشة مقسمة.

    وتم الاستشهاد بقنوات فوكس سبورتس التي تستخدم أقصى وقت ممكن للإعلان خلال فترات التوقف وتفرض أسعار مرتفعة من أجل الإعلان.

    وعن تلك الخطوة، قال دي جيسي "عندما تبدأ في توسيع هذا المبلغ على بقية الدول، فمن المحتمل أن يكون هناك مليار دولار من إعلانات استراحة الترطيب حول العالم".

    وذكر أيضًا المؤلف دينيس دينينجر، بأن فوكس سبورتس، حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم، مقابل 485 مليون دولار، فإذا كانت القناة ستدر أرباحًا فقط من إعلانات فترات الترطيب، تبلغ 250 مليون دولار، فإنها تعد صفقة حقيقية.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ماذا يجني الفيفا من إعلانات الترطيب؟

    وجاء السؤال المحوري هنا، ما النفع الذي يعود على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من ظاهرة إعلانات فترة استراحة الترطيب، خاصة وأن الاتجاه المرجح لهذا النظام هو الاستمرارية.

    الإعلانات القادمة من فترة الاستراحة، تعود بالأرباح على الجهات المعلنة، أي أن الفيفا لا يحقق أرباحًا مالية مباشرة، ولكن الدخل الإضافي هذا، سيجعل حقوق شراء عرض كأس العالم أكثر قيمة للمذيعين، ما يعطي الفيفا الفرصة لفرض أسعار أعلى عند التفاوض على البطولات المستقبلية.

    ولم يؤكد الاتحاد الدولي بعد، ما إذا كان سيستخدم فترات الترطيب في النسخ المُقبلة من كأس العالم، إلا أن إقامة البطولة عام 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، في أجواء صيفية شديدة الحرارة، قد يجعل هذا النظام مستمرًا لفترة طويلة الأمد.

    هناك اتجاه آخر، كشف عنه توماس بيترز، أستاذ الاقتصاد الاستراتيجي في كلية إيراسموس، إن وجود اتجاه لبعض الأشخاص الذين لا يشاهدون المباراة كاملة، ويلجأون لمشاهدة المقاطع، يجعل من المفيد أن تبني فواصل بنفسك، وتعرض الإعلانات لهم دون أي يهتموا، بمعنى أن يتم تقسيم اللعبة إلى أجزاء أقصر، كما في أشكال الترفيه الأخرى، ويساعد الجمهور الأصغر سنًا التي عادة ما تستهلك المحتوى بكميات أصغر.

    في المقابل، وجد نظام فترات استراحة الترطيب، حالة واسعة من الاعتراض والهجوم لدى العديد من المشجعين، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي (يويفا) لعدم التخطيط لتغيير لوائح استراحة الماء في البطولات المُقبلة، سواءً في دوري أبطال أوروبا، أو يورو 2028.