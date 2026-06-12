حل لغز "المقاعد الفارغة" .. الفيفا يدافع عن مصداقيته برد رسمي على أزمة مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا!

وكانت أسعار التذاكر لمباريات مونديال أمريكا الشمالية، قد لاقت انتقادات لاذعة، بسبب القفزة القياسية في الأسعار، مقارنة لما كانت عليه أسعار التذاكر في النسخ السابقة.

مثالًا على ذلك، تتراوح أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، الأغلى في البطولة، والذي سيقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل، ما بين 2030-6370 دولار أمريكي، في حين كانت أسعار تذاكر نهائي مونديال قطر، ما بين 206-1607 دولار.

وقياسًا على ذلك، ومع بلوغ تكلفة التذكرة في مباراة كوريا وتشيكيا، لدخول العامة، إلى حوالي 400 دولار، تم تداول لقطات للمقاعد الخالية، رغم الإعلان عن حضور 44 ألف و985 متفرج، كما كانت أكثر المساحات الفارغة في قسم "كبار الشخصيات"، مع اعتبار ملعب أكرون في مدينة زابوبان المكسيكية، أحد أقل الملاعب في السعة الجماهيرية، بواقع 45.664 متفرج، ليأتي بعد ملعب بي إم أو فيلد في تورونتو، الذي تبلغ سعته 43.036 متفرج، الأمر الذي يعد بمثابة نذير شؤم، حول الحضور الجماهيري في المباريات المُقبلة، خاصة التي ستقام في الملاعب ذات السعة الجماهيرية العالية، وفي ذات الوقت، تبدأ معه رسائل الشكوك حول ما قاله السويسري جياني إنفانتنينو، بأن الطلب على تذاكر مونديال 2026، كان غير مسبوق.

التشكيك بلغ حدة الاتهامات أيضًا، بانعدام الشفافية بشأن تكاليف التذاكر، بل وصل الأمر إلى الادعاء بأن الفيفا اضطر لوضع عشرات الآلاف من التذاكر في مواقع إعادة البيع، كمحاولة يائسة لملء ملاعب البطولة المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.