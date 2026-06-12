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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

حل لغز "المقاعد الفارغة" .. الفيفا يدافع عن مصداقيته برد رسمي على أزمة مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا!

كوريا الجنوبية
تشيكيا
كأس العالم

السبب وراء المقاعد الخالية في مباراة المونديال..

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن حل لغز اختفاء الجماهير من مقاعد المدرجات، في ملعب أكرون، الذي احتضن مباراة كوريا الجنوبية ضد تشيكيا، في أولى جولات كأس العالم 2026.

مواجهة تمثلت متعتها في الشوط الثاني، حيث نجح "الشمشون" الكوري في قلب الطاولة على تشيكيا، للفوز بهدفين مقابل هدف، وسط أنظار أكثر من 44 ألف متفرج، بحسب ما أعلنته لوحة الملعب.

ولكن، مع تداول لقطات للمدرجات وهي خاوية، باتت هناك شكوك حول مدى مصداقية أرقام الحضور الجماهيري، المعلن عنها، بل وصل الأمر إلى حد التشكيك في بيان رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، بشأن بيع تذاكر مباريات كأس العالم بنسبة هائلة.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أزمة الحضور الجماهيري

    وكانت أسعار التذاكر لمباريات مونديال أمريكا الشمالية، قد لاقت انتقادات لاذعة، بسبب القفزة القياسية في الأسعار، مقارنة لما كانت عليه أسعار التذاكر في النسخ السابقة.

    مثالًا على ذلك، تتراوح أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، الأغلى في البطولة، والذي سيقام على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل، ما بين 2030-6370 دولار أمريكي، في حين كانت أسعار تذاكر نهائي مونديال قطر، ما بين 206-1607 دولار.

    وقياسًا على ذلك، ومع بلوغ تكلفة التذكرة في مباراة كوريا وتشيكيا، لدخول العامة، إلى حوالي 400 دولار، تم تداول لقطات للمقاعد الخالية، رغم الإعلان عن حضور 44 ألف و985 متفرج، كما كانت أكثر المساحات الفارغة في قسم "كبار الشخصيات"، مع اعتبار ملعب أكرون في مدينة زابوبان المكسيكية، أحد أقل الملاعب في السعة الجماهيرية، بواقع 45.664 متفرج، ليأتي بعد ملعب بي إم أو فيلد في تورونتو، الذي تبلغ سعته 43.036 متفرج، الأمر الذي يعد بمثابة نذير شؤم، حول الحضور الجماهيري في المباريات المُقبلة، خاصة التي ستقام في الملاعب ذات السعة الجماهيرية العالية، وفي ذات الوقت، تبدأ معه رسائل الشكوك حول ما قاله السويسري جياني إنفانتنينو، بأن الطلب على تذاكر مونديال 2026، كان غير مسبوق.

    التشكيك بلغ حدة الاتهامات أيضًا، بانعدام الشفافية بشأن تكاليف التذاكر، بل وصل الأمر إلى الادعاء بأن الفيفا اضطر لوضع عشرات الآلاف من التذاكر في مواقع إعادة البيع، كمحاولة يائسة لملء ملاعب البطولة المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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  • الفيفا يضع حدًا للتشكيك

    وتعليقًا على أزمة الجماهير في مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا، فقد وجه الحساب الرسمي "فيفا ميديا"، ردًا على حملات التشكيك، مستعينًا بصورة تثبت كثرة الحضور في المباراة التي أقيمت في جوادالاخارا.

    وجاء في بيان الفيفا "تعكس أرقام الحضور الرسمية، عدد التذاكر الممسوحة ضوئيًا، وعدد المتفرجين الموجودين داخل الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة.

    الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعمل بتعاون وثيق مع إدارات الملاعب، وفرق بيع التذاكر، لضمان استناد جميع الأرقام المنشورة إلى بيانات تشغيلية موثقة".

    وأضاف الفيفا ملحوظة جوهرية، بقوله "خلال مباراة الليلة الماضية في جوادالاخارا، شوهد العديد من المشجعين حاملي التذاكر، واقفين في الممرات، بدلًا من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال المباراة".

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    تذكرة بـ2 مليون دولار؟

    وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد علق على ارتفاع أسعار التذاكر، كما تحدث عن توجه المشجعين إلى منصة إعادة بيع التذاكر، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التذاكر في تلك المنصة.

    وكان الفيفا قد كشف في إبريل الماضي، عن استقبال أكثر من 500 مليون طلب، من أجل شراء تذاكر كأس العالم 2026، فيما أشارت وسائل إعلامية، إلى أن بعض تذاكر المباراة النهائية، تم عرضها في منصة إعادة البيع، بأكثر من مليوني دولار.

    وردّ إنفانتينو على تلك الواقعة، بقوله إن قيام أحد الأشخاص بإعادة بيع التذكرة بأكثر من مليوني دولار، فهذا لا يعني أن سعر التذكرة يصل إلى هذا المبلغ الهائل، فيما علق بطرفة بأنه إذا قام شخص بشراء التذكرة بهذا المبلغ، فإنه سيحضر له شطيرة (هوت دوج) ومشروب كوكاكولا كي يضمن له تجربة رائعة.

  • World Cup 2026 clashessocial gfx/ Getty Images

    أحداث شغب في المكسيك

    ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدها ملعب أزتيكا الأسطوري، في ليلة افتتاح منافسات كأس العالم 2026، في مكسيكو سيتي، إلا أن تقارير إعلامية أفادت بأن الأجواء خارج الملعب، شهدت العديد من أحداث الشغب التي صعّبت مهمة الصحفيين في دخول الملعب.

    وكانت مراسلة صحيفة "ديلي ميل"، شارلوت دالي، قد تحدثت بشأن ما عانته في الطريق نحو ملعب المباراة الافتتاحية، حيث قالت إنها تعرضت للسرقة، كما أن الحافلة التي كانت تنقل الصحفيين إلى مكان الحدث، وجدت صعوبة كبيرة في تخطي الحواجز الأمنية، رغم كونها حافلة إعلامية رسمية للفيفا، في الوقت الذي اندلعت فيه أعمال شغب في الشوارع، أسفرت عن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، وسط محاولات أيضًا لاقتحام الملعب.

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