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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مدرب الفيحاء يثير الجدل بعد فوز الأهلي بسبب الوقت بدل الضائع.. وتوضيح تحكيمي مهم!

الأهلي
فابيو كاريلي
أرتيم بوندارينكو
الفيحاء ضد الأهلي
الفيحاء
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!

شكك البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، في فوز عملاق جدة الأهلي، مساء اليوم الإثنين.

الأهلي فاز (3-2) ضد مضيفه الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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  • Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تمديد الوقت بدل الضائع من مباراة الفيحاء والأهلي

    وفي هذا السياق.. أشار البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، إلى أن حكم مباراة فريقه ضد عملاق جدة الأهلي، احتسب دقيقتين فقط من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول؛ وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وأضاف كاريلي: "لكننا فوجئنا بأن الحكم قام بتمديد الوقت بدل الضائع لمدة دقيقة إضافية؛ وهو ما استغله الأهلي بتسجيل هدف التعادل (1-1)، آنذاك".


  • تمديد الوقت بدل الضائع تم بدون علم مدرب الفيحاء

    واستكمالًا لتصريحاته.. أوضح البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي الفيحاء، أنه تحدث مع حكم المباراة؛ وذلك بعد تمديد الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ضد عملاق جدة الأهلي، متسائلًا عن سبب تجاوز الوقت الذي حدده في البداية.

    وأكد كاريلي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن الحكم رد عليه بأنه قام بمد الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بالاتفاق مع الحكم الرابع.

    وتابع المدير الفني البرازيلي: "أستغرب بشدة مما حدث.. نحن في الجهاز الفني لنادي الفيحاء، لم نكن نعلم شيئًا عن مد الوقت بدل الضائع".

  • هدف تعادل الأهلي صحيح وشرعي بعد مد الوقت بدل الضائع

    ومن ناحيته.. رد المحلل التحكيمي سعد الكثيري على اعتراض نجوم نادي الفيحاء، وشكوى مديرهم الفني البرازيلي فابيو كاريلي؛ بخصوص مد الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، والذي سجل فيه عملاق جدة الأهلي هدف التعادل (1-1).

    الكثيري شدد عبر صحيفة "الجزيرة"، على أن الهدف صحيح وشرعي 100%؛ حيث يحق للحكم تمديد الوقت بدل الضائع، بما يراه مناسبًا.

    وأعرب الكثيري عن استغرابه الشديد من اعتراض الفيحاء على الحكم؛ وذلك بعد هدف تعادل الأهلي الذي سجله النجم الأوكراني أرتيم بوندارينكو، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موقف الأهلي والفيحاء في دوري روشن 2026-2027

    عملاق جدة الأهلي يحتل "المركز الرابع" مؤقتًا، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويمتلك الأهلي 18 نقطة في رصيده، جمعها من 6 انتصارات و3 خسائر؛ مع امتلاكه مباراة مؤجلة ضد عملاق الرياض النصر، في الجولة التاسعة.

    أما نادي الفيحاء؛ فقد تجمد رصيده عند 7 نقاط فقط، بعد الخسارة من فريق الأهلي الأول لكرة القدم (2-3).

    الفيحاء جمع نقاطه السبع، من فوز و4 تعادلات خلال 10 مباريات؛ ليحتل "المركز الرابع عشر" في جدول ترتيب دوري روشن، حتى الآن.

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