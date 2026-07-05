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"الفياجرا ساعدت!" .. هندرسون يعلق على استعانة إنجلترا بمنشط جنسي لمقابلة المكسيك!
إنجلترا تتجاهل الشائعات الغريبة حول التأثير المرتبط بالارتفاع
نفى توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، ولاعب الوسط جوردان هندرسون التكهنات المتداولة على الإنترنت بأن الفريق قد يستخدم عقار «فياجرا» للتعامل مع ارتفاع مدينة مكسيكو عن سطح البحر.
ولا يُعتبر هذا العقار محظورًا من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، مما أدى إلى ظهور تقارير تفيد بأنه يمكن اعتباره وسيلة مساعدة.
وبدأ منتخب إنجلترا في التكيف مع الظروف السائدة على ارتفاع حوالي 2,000 متر فوق مستوى سطح البحر، استعدادًا لمباراته في دور الـ16 من كأس العالم ضد المكسيك.
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توخيل وهندرسون يردان على التكهنات
سرعان ما رفض توخيل هذا الافتراض قبل أن يحول هندرسون الموقف إلى مزحة. فقد قال لاعب الوسط المخضرم مازحاً: «الفياجرا ساعدتني»، قبل أن يوضح على الفور أنه كان يمزح. سُئل توخيل لأول مرة عن هذه التقارير خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، فاستخف بها بابتسامة.
وقال توخيل للصحفيين: «لم تصلني أي معلومات تدعم ذلك، لذا فهذا غير صحيح».
ثم واصل هندرسون المزحة قبل أن يوضح أنه لم يكن جاداً.
وقال هندرسون مازحاً: «حسناً، أعتقد أن الفياجرا ساعدتني... أنا أمزح! كانت مجرد مزحة».
وبالحديث عن الظروف بجدية أكبر، اعترف هندرسون بأن الارتفاع كان ملحوظًا منذ لحظة وصول الفريق، قائلاً: «يمكنك أن تشعر به قليلاً، يمكنك أن تشعر بشيء ما. لقد شعرت به قليلاً، حتى عندما تهبط للتو وتصل إلى الفندق وتتمشى في الأرجاء، يمكنك أن تشعر بشيء ما. ثم اليوم، في التدريب، بالنسبة لي شخصياً، شعرت بذلك ربما في أول 10 إلى 15 دقيقة، وبعد أن بدأ التدريب، توقفت عن التفكير في الأمر كثيراً وركزت فقط على التدريب".
إنجلترا ترفض التذرع بالأعذار
كما أقر توخيل بتأثير الارتفاع عن سطح البحر، وكشف أنه عانى من «صداع خفيف» وواجه صعوبة في النوم منذ وصوله، في حين لاحظ اللاعبون على الفور ندرة الهواء أثناء التدريبات. وأصر هندرسون على أن منتخب إنجلترا لن يتخذ هذه الظروف ذريعةً.
وأوضح هندرسون: «لقد جئنا إلى هنا فقط لأداء مهمتنا، وهي أن نقدم أفضل ما لدينا، وأن نكون معًا، وأن نتنافس، وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل بعضنا البعض ومن أجل وطننا الأم، لنجعلهم فخورين بنا ونحاول الفوز بمباراة كرة القدم».
وأكمل: "كل ما لا يمكننا التأثير فيه، مثل مواعيد انطلاق المباريات أو الارتفاع أو الأمور المتعلقة بالفندق، هو خارج عن سيطرتنا، لذا علينا فقط إيجاد حلول، ونحن بارعون في ذلك. لذا، فإن الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالتركيز الكامل على المهمة التي تنتظرنا، دون أي أعذار".
- Getty Images
اختبار صعب في مكسيكو سيتي
وتوجه إنجلترا الآن كامل اهتمامها إلى المواجهة الحاسمة في دور الـ16 من كأس العالم مع المكسيك على ملعب «أزتيكا». ويضفي هذا الملعب الأيقوني مزيدًا من الأهمية على هذه المناسبة، في حين يدخل الفريق المضيف المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في البطولة.
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