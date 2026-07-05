"الفياجرا ساعدت!" .. هندرسون يعلق على استعانة إنجلترا بمنشط جنسي لمقابلة المكسيك!

سرعان ما رفض توخيل هذا الافتراض قبل أن يحول هندرسون الموقف إلى مزحة. فقد قال لاعب الوسط المخضرم مازحاً: «الفياجرا ساعدتني»، قبل أن يوضح على الفور أنه كان يمزح. سُئل توخيل لأول مرة عن هذه التقارير خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، فاستخف بها بابتسامة.

وقال توخيل للصحفيين: «لم تصلني أي معلومات تدعم ذلك، لذا فهذا غير صحيح».

ثم واصل هندرسون المزحة قبل أن يوضح أنه لم يكن جاداً.

وقال هندرسون مازحاً: «حسناً، أعتقد أن الفياجرا ساعدتني... أنا أمزح! كانت مجرد مزحة».

وبالحديث عن الظروف بجدية أكبر، اعترف هندرسون بأن الارتفاع كان ملحوظًا منذ لحظة وصول الفريق، قائلاً: «يمكنك أن تشعر به قليلاً، يمكنك أن تشعر بشيء ما. لقد شعرت به قليلاً، حتى عندما تهبط للتو وتصل إلى الفندق وتتمشى في الأرجاء، يمكنك أن تشعر بشيء ما. ثم اليوم، في التدريب، بالنسبة لي شخصياً، شعرت بذلك ربما في أول 10 إلى 15 دقيقة، وبعد أن بدأ التدريب، توقفت عن التفكير في الأمر كثيراً وركزت فقط على التدريب".