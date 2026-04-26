الفوز باللقب في «الكلاسيكو» أم الحصول على ممر الشرف من ريال مدريد؟ كوبارسي يختار!
برشلونة على وشك التتويج بلقب الدوري
أكد باو كوبارسي أن فوز فريقه على خيتافي كان «أمرًا أساسيًا لوضعنا في موقع قوي» في السباق على لقب الدوري. وقد برز المدافع الشاب مرة أخرى، حيث سجل فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد هدفين ضمنوا بهما ثلاث نقاط حاسمة في ملعب الكوليسيوم.
وبفضل هذه النتيجة، احتل فريق هانسي فليك صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه. وتشير الطبيعة المهيمنة للأداء إلى أن الفريق يدرك تمامًا هدفه، ويرفض السماح لضغوط الاحتفالات الوشيكة باللقب بالتأثير على انضباطه التكتيكي على أرض الملعب.
ركز كوبارسي على المهمة الملحة فقط
وعندما سُئل عما إذا كان يفضل حسم لقب الدوري بالفوز المباشر على «البلانكوس» أو بتلقي «الممر» التقليدي من غريمه اللدود، ظل كوبارسي يركز على الفعالية بدلاً من الغرور. وقال للصحفيين: «نريد الفوز بالدوري في أقرب وقت ممكن».
اعترف كوبارسي بأن حجم نجاحه والمسار الحالي للفريق أمر يصعب استيعابه: "كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، وما زلت أحاول استيعاب كل ذلك لكنني سعيد لأن الفريق يقدم أداءً جيداً. كانت هذه مباراة حاسمة للفوز ووضعنا في مركز قوي في الدوري، لكن لا يزال علينا بذل قصارى جهدنا".
الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي
على الرغم من النتيجة المريحة، تطلبت المباراة تركيزًا كبيرًا من خط الدفاع للتعامل مع التهديد البدني الذي شكله فريق خيتافي. وأعرب كوبارسي عن رضاه عن الطريقة التي تعامل بها الفريق مع الضغط، حتى عندما سعى الخصم إلى تعطيل إيقاعه. وشرح دوره في تحييد هذا التهديد وإتاحة الفرصة للمهاجمين للتعبير عن أنفسهم.
وقال كوبارسي عن الأداء الدفاعي: "افتقرنا إلى الصلابة في بعض الأحيان، لكنني تمكنت من تعطيلهم. وهذا منحنا متنفساً للبحث عن الهدف الثاني من خلال الهجمات المرتدة".
الطريق نحو اللقب
تشير الحسابات إلى أن الاحتفالات قد تبدأ في أقرب وقت ممكن في نهاية الأسبوع المقبل إذا سارت النتائج لصالح المتصدرين. فإذا فاز برشلونة على أوساسونا وتعثر ريال مدريد أمام إسبانيول، فسوف ينتهي سباق اللقب رسمياً قبل أسابيع من نهاية الموسم. وسيكون ذلك إنجازاً هائلاً لهانسي فليك في موسمه الثاني مع الفريق.