وأعرب توريس، خلال تقديمه الرسمي، عن سعادته بالانضمام إلى النادي الباريسي. وأوضح المهاجم الإسباني طموحاته في حصد الألقاب منذ لحظاته الأولى بألوان فريقه الجديد. كما سارع إلى إبراز الأدوار الحيوية التي لعبتها إدارة النادي في إتمام صفقة انضمامه، وأشاد بالشخصيات المحورية التي منحته ثقتها في قدراته.

وقال توريس عبر الموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد ببدء مغامرة جديدة مع نادٍ طموح مثل باريس سان جيرمان. أود أن أشكر الرئيس ناصر الخليفي ولويس كامبوس والمدرب لويس إنريكي على منحي فرصة الانضمام إلى الفريق، الذي آمل أن أساعده في الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب».

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "سبورت" :هذا هو الفريق المثالي للفوز بدوري أبطال أوروبا، أنا سعيد للغاية لخوض هذا التحدي الجديد مع باريس".