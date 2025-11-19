الفرق المتأهلة لكأس العالم 2026: القائمة الكاملة للدول التي ستشارك في بطولة كرة القدم التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

يقدم موقع GOAL تحليلاً شاملاً لجميع الفرق التي تأهلت رسمياً إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الفرق التي قد تنضم إليها قريباً.

ستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة ما مجموعه 48 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، حيث قررت الفيفا توسيع نطاق البطولة التي كانت تضم 32 فريقًا منذ نسخة عام 1998. وهذا يعني أن عددًا أكبر من أي وقت مضى من الفرق الدولية سيتوافد إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في حدث يُتوقع أن يكون تاريخيًا.

يضمن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) 16 مقعدًا في البطولة، بينما يحصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) على تسعة مقاعد والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) على ثمانية مقاعد. سيكون هناك ما لا يقل عن ستة مقاعد لكل من الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) والاتحاد الأمريكي لكرة القدم (CONCACAF)، بينما يحصل الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم (OFC) على مقعد واحد مضمون للمرة الأولى. وسيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال التصفيات القارية.

فيما يلي، يقدم لكم موقع GOAL جميع الفرق التي تأهلت إلى كأس العالم 2026:

  • ما هي الفرق التي تأهلت إلى كأس العالم 2026؟

    (انقر على الفريق لقراءة المزيد عن مسيرته في التصفيات)

    الفريقالاتحادتأهل في
    كنداكونكاكافالمضيف
    المكسيككونكاكافالمضيفون
    الولايات المتحدةكونكاكافالمضيفون
    اليابانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم20 مارس 2025
    نيوزيلنداالاتحاد الآسيوي لكرة القدم24 مارس 2025
    إيرانAFC25 مارس 2025
    الأرجنتينالاتحاد الأمريكي لكرة القدم25 مارس 2025
    أوزبكستانالاتحاد الآسيوي لكرة القدم5 يونيو 2025
    كوريا الجنوبيةالاتحاد الآسيوي لكرة القدم5 يونيو 2025
    الأردنالاتحاد الآسيوي لكرة القدم5 يونيو 2025
    أسترالياAFC10 يونيو 2025
    البرازيلCONMEBOL10 يونيو 2025
    الإكوادوركونميبول10 يونيو 2025
    أوروغوايكونميبول4 سبتمبر 2025
    باراغوايكونميبول4 سبتمبر 2025
    كولومبياكونميبول4 سبتمبر 2025
    المغربCAF5 سبتمبر 2025
    تونسالاتحاد الأفريقي لكرة القدم8 سبتمبر 2025
    مصرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم8 أكتوبر 2025
    الجزائرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم9 أكتوبر 2025
    غاناالاتحاد الأفريقي لكرة القدم12 أكتوبر 2025
    الرأس الأخضرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم13 أكتوبر 2025
    جنوب أفريقياالاتحاد الأفريقي لكرة القدم14 أكتوبر 2025
    قطرالاتحاد الآسيوي لكرة القدم14 أكتوبر 2025
    إنجلتراالاتحاد الأوروبي لكرة القدم14 أكتوبر 2025
    المملكة العربية السعوديةالاتحاد الآسيوي لكرة القدم14 أكتوبر 2025
    السنغالالاتحاد الأفريقي لكرة القدم14 أكتوبر 2025
    كوت ديفوارالاتحاد الأفريقي لكرة القدم14 أكتوبر 2025
    فرنساالاتحاد الأوروبي لكرة القدم13 نوفمبر 2025
    كرواتياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم14 نوفمبر 2025
    البرتغالالاتحاد الأوروبي لكرة القدم16 نوفمبر 2025
    النرويجالاتحاد الأوروبي لكرة القدم16 نوفمبر 2025
    ألمانياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم17 نوفمبر 2025
    هولنداالاتحاد الأوروبي لكرة القدم17 نوفمبر 2025
    النمساالاتحاد الأوروبي لكرة القدم18 نوفمبر 2025
    بلجيكاالاتحاد الأوروبي لكرة القدم18 نوفمبر 2025
    اسكتلنداالاتحاد الأوروبي لكرة القدم18 نوفمبر 2025
    إسبانياالاتحاد الأوروبي لكرة القدم18 نوفمبر 2025
    سويسراالاتحاد الأوروبي لكرة القدم18 نوفمبر 2025
    كوراكاوكونكاكاف18 نوفمبر 2025
    هايتيكونكاكاف18 نوفمبر 2025
    بنماكونكاكاف18 نوفمبر 2025
  • من سيكون التالي في قائمة المؤهلين؟

    فيما يلي لمحة عن مختلف حملات التصفيات الإقليمية والفرق التي تقترب من حسم تأهلها:

    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

    تم شغل آخر مقعدين تلقائيين من التصفيات الآسيوية في أكتوبر، ثم فاز العراق على الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر ليضمن مكانًا في مباريات الملحق بين الاتحادات.

    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

    استمرت التصفيات في أفريقيا قرابة عامين، حيث تم تأكيد آخر المتأهلين التسعة تلقائيًا في أكتوبر. ثم تغلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية على كل من الكاميرون ونيجيريا في مباريات الملحق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتضمن لنفسها مكانًا في مباريات الملحق بين الاتحادات.

    الاتحاد الأمريكي

    مع تأهل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تلقائيًا بصفتها البلدان المضيفة، اتخذت مرحلة التصفيات في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) طابعًا مختلفًا مع دخول عدد من الفرق الأقل شهرة في المنافسة على التأهل. ومع تحديد الفرق الثلاثة المتأهلة تلقائيًا في نوفمبر، تأهلت جامايكا وسورينام إلى مباريات الملحق بين الاتحادات.

    كونميبول

    اختتمت تصفيات أمريكا الجنوبية في سبتمبر مع تأكيد آخر الفرق الستة المتأهلة تلقائيًا من القارة. وحجزت بوليفيا، التي احتلت المركز السابع، مكانًا في مباريات التصفيات بين الاتحادات في مارس، حيث تسعى إلى تأمين أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1994.

    OFC

    مع تأهل نيوزيلندا تلقائياً في مارس الماضي، تأهلت كاليدونيا الجديدة إلى مباريات الملحق بين الاتحادات.

    الاتحاد الأوروبي

    بدأت تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في مارس، على الرغم من أن بعض الفرق لم تبدأ حملاتها حتى سبتمبر بسبب دوري الأمم. تم حسم جميع المقاعد التلقائية الآن، وستحدد المباريات الفاصلة الفرق الأربعة الأخيرة من بين 16 فريقًا دخلت هذه المباريات. ومن بين الفرق التي لا تزال تسعى لحجز مقعدها، إيطاليا الفائزة باللقب أربع مرات، بالإضافة إلى الدنمارك وتركياوالسويدوويلز وأيرلنداوأيرلنداالشمالية.

    هايتي

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة C في CONCACAF
    آخر بطولة:1974

    أنهت هايتي انتظارًا دام 51 عامًا لتتأهل للمرة الثانية إلى كأس العالم بطريقة مذهلة، حيث تغلبت على هندوراس وكوستاريكا لتحتل صدارة المجموعة C في CONCACAF. قاد المهاجم النجم دوكينز نازون مسيرة "الغريناديرز"، ولولا تأهل كوراكاو المذهل، لكانت هايتي هي القصة الأبرز في المنطقة بلا منازع.

    كوراساو

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة ب في كأس الكونكاكاف
    آخر بطولة:المشاركة الأولى

    أصبحت كوراكاو، التي يبلغ عدد سكانها 156,115 نسمة فقط، أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق بعد أن حققت التعادل مع جامايكا في الجولة الأخيرة لتفوز بالمجموعة ب في CONCACAF. وستكون هذه هي المشاركة الأولى للبلاد في البطولة، بقيادة الفريق الذي يقوده تاهيث تشونغ، اللاعب السابق في أكاديمية مانشستر يونايتد للشباب.

    بنما

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة A في CONCACAF
    آخر بطولة:2018

    تعود بنما إلى كأس العالم بعد غيابها عن البطولة في عام 2022، حيث تصدرت المجموعة A في CONCACAF متقدمة على سورينام. لعب خوسيه فاجاردو وسيسيليو ووترمان دورًا كبيرًا في مساعدة "لوس كاناليروس" على التغلب على الصعاب والعودة إلى الساحة العالمية.

    بلجيكا

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة الأولى في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
    آخر بطولة:2022

    قد تكون أيام "الجيل الذهبي" لبلجيكا قد ولت، لكن لا يزال هناك الكثير مما يبعث على الإعجاب في هذا الجيل من "الشياطين الحمر". النجوم الصاعدون مثل جيريمي دوكو وتشارلز دي كيتيلير يرتقون إلى مستوى التحدي بمساعدة الحرس القديم، الذي يضم لاعبين من أمثال كيفن دي بروين ولياندرو تروسارد.

    تفوقت بلجيكا على ويلز في صدارة المجموعة الأولى بفضل فوزها الساحق 7-0 على ليختنشتاين في الجولة الأخيرة.

    النمسا

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة H في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:1998

    بقيادة رالف رانجنيك، عادت النمسا لتصبح قوة لا يستهان بها في كرة القدم الدولية الأوروبية. كانت النمسا المرشحة المفضلة لدى العديد من المشجعين المحايدين في يورو 2024، والآن تتأهل إلى أول كأس عالم لها في القرن الحادي والعشرين.

    احتاجت إلى تعادل متأخر على أرضها أمام البوسنة والهرسك في مباراة المجموعة الأخيرة لتضمن التأهل، حيث لم يتفوق على رصيد ماركو أرناوتوفيتش البالغ ثمانية أهداف سوى رصيد إرلينغ هالاند البالغ 16 هدفاً في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

    إسبانيا

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة E في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    لم يشك أحد في أن إسبانيا، حاملة لقب بطولة أوروبا، ستتأهل إلى كأس العالم، لكنها اضطرت إلى الانتظار حتى الجولة الأخيرة لتأكيد ذلك. وحتى في تلك الحالة، لم يكن ليؤدي سوى خسارة أمام تركيا، صاحبة المركز الثاني، بفارق سبعة أهداف إلى إهدارها لصدارتها في المرحلة الأخيرة.

    واصل مهاجم ريال سوسيداد وبطل يورو 2024 ميكيل أويارزابال إنجازاته الدولية، حيث سجل ثالث أكبر عدد من المساهمات التهديفية بين جميع اللاعبين في التصفيات الأوروبية، خلف إرلينغ هالاند وممفيس ديباي فقط.

    اسكتلندا

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة C في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:1998

    أخيرًا، انتهى انتظار اسكتلندا الطويل للعب في كأس العالم مرة أخرى. وقد أنهوا فترة جفاف دامت 28 عامًا بطريقة مميزة أيضًا.

    دخلت "جيش التارتان" بقيادة ستيف كلارك الجولة الأخيرة من التصفيات وهي بحاجة إلى الفوز على الدنمارك، التي كانت ستضمن تأهلها بالتعادل. كانت النتيجة 2-2 بين اسكتلندا والدنمارك التي لعبت بعشرة لاعبين مع دخول الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يسجل كيران تيرني وكيني ماكلين هدفين رائعين ليحققوا الفوز 4-2 ويحجزوا المقعد الوحيد للتأهل التلقائي من المجموعة C.

    سويسرا

    تاريخ التأهيل:18 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة ب في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    احتلت سويسرا صدارة مجموعة تصفيات تنافسية ضمت أيضًا سلوفينيا، والسويد التي لم تقدم الأداء المتوقع، وكوسوفو التي شكلت مفاجأة. كانت سويسرا قد حسمت فعليًا تأهلها في الجولة قبل الأخيرة، لكنها اضطرت إلى الانتظار حتى الجولة الأخيرة قبل أن يتم تأكيد تأهلها رسميًا.

    بقيادة لاعب الوسط الرائع غرانيت شاكا، ستتطلع سويسرا إلى فرصتها كواحدة من الفرق المفاجئة في 2026.

    هولندا

    تاريخ التأهيل:17 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة G في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    تصدرت هولندا بقيادة رونالد كومان المجموعة G بفارق ثلاث نقاط عن بولندا لتضمن التأهل التلقائي. كل ما احتاجته هو نقطة واحدة من مباراتها الثامنة والأخيرة، لكنها حرصت على تحقيق ذلك بأسلوب رائع بفوزها الساحق 4-0 على ليتوانيا في أمستردام.

    سجل المهاجم ميمفيس ديباي، الذي يلعب في البرازيل، ثمانية أهداف خلال التصفيات، وبذلك أصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب. بشكل عام، سجل المنتخب الهولندي 27 هدفاً بمتوسط 3.4 أهداف في المباراة الواحدة، ويأمل في نقل هذه القوة الهجومية إلى النهائيات.

    ألمانيا

    تاريخ التأهيل:17 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة A في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    لم تبدأ ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، هذه الحملة بشكل جيد، وظل التأهل التلقائي معلقاً حتى النهاية، حيث كانت سلوفاكيا ستتصدر المجموعة A في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بفوزها على ألمانيا في الجولة الأخيرة. لكن ألمانيا لم تتعثر في اللحظة الحاسمة وفازت بنتيجة 6-0 لتضمن مكانها في البطولة.

    بعد أن كانت ألمانيا من أكثر المنتخبات ثباتاً في أداءها في كأس العالم على مدى عقود، خرجت من دور المجموعات في كل من البطولتين الأخيرتين، وفشلت في تجاوز الدور الأول منذ آخر مرة رفعت فيها الكأس عام 2014. يقود يوليان ناجلسمان فريقاً شاباً جديداً يتطلع إلى استعادة أمجاده السابقة.

    النرويج

    تاريخ التأهيل:16 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:1998

    حسمت النرويج مشاركتها الأولى في نهائيات كأس العالم منذ عام 1998 بفوزها 4-1 على إيطاليا، مما ضمن لها صدارة المجموعة الأولى. سجل إرلينغ هالاند هدفين في المباراة، وسيقود هجوم الفريق الصيف المقبل في أمريكا الشمالية.

    لن تفتقر النرويج إلى الثقة بعد حملة تصفيات حققت فيها 8 انتصارات من 8 مباريات وسجلت 37 هدفاً. سجل هالاند 16 هدفاً منها وسيكون التهديد الرئيسي للنرويج. ومع ذلك، يمتلك ستالي سولباكين أيضاً الكثير من اللاعبين الموهوبين في تشكيلته ويمكنه الاعتماد على لاعبين مثل مارتن أوديجارد وأوسكار بوب وأنطونيو نوسا وألكسندر سورلوث.

    البرتغال

    تاريخ التأهيل:16 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة F في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    حجز فريق روبرتو مارتينيز مكانه في كأس العالم 2026 بفوزه الساحق 9-1 على أرمينيا، وهو نتيجة تحققت بدون قائد الفريق كريستيانو رونالدو. تم إيقاف نجم البرتغال عن المباراة الأخيرة للفريق في دور المجموعات، عقب حصوله على بطاقة حمراء ضد أيرلندا، لكن غيابه لم يؤثر على فريق مارتينيز الذي أكد مكانه في البطولة.

    سجل كل من برونو فرنانديز وجواو نيفيس ثلاثية في فوز ساحق، وتشير قوة البرتغال في العمق إلى أن الكثير سيُتوقع من الفريق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. أعلن رونالدو بالفعل أن هذه ستكون آخر بطولة كأس عالم له، لكنه سيغيب عن مباراة واحدة على الأقل في دور المجموعات بسبب الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي كلفته الكثير.

    كرواتيا

    تاريخ التأهيل:14 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بمجموعة L في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    وصلت كرواتيا إلى نصف النهائي على الأقل في كل من بطولتي كأس العالم الأخيرتين، وسيحظى القائد المخضرم لوكا مودريتش بفرصة أخيرة للتألق على الساحة العالمية بعد أن قاد منتخب بلاده مرة أخرى خلال حملة التصفيات التي لم يخسر فيها الفريق أي مباراة ليضمن مكانه في البطولة الصيفية.

    يوجد بجانب مودريتش العديد من اللاعبين المخضرمين في التشكيلة، بما في ذلك إيفان بيريسيتش وماتيو كوفاسيتش، على الرغم من أن الجيل الجديد، بقيادة مدافع مانشستر سيتي جوسكو جفارديول، بدأ يساهم بشكل أكثر انتظامًا.

    فرنسا

    تاريخ التأهيل:13 نوفمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة D في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    حسمت فرنسا تأهلها قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات بفضل فوزها 4-0 على أوكرانيا. ولا يزال رجال ديدييه ديشامب غير مهزومين في المجموعة، قبل المباراة الأخيرة ضد أذربيجان، ويتمتعون بقوة هجومية هائلة.

    يظل كيليان مبابي النجم الأبرز، لكن هوغو إكيتيكي سجل أول أهدافه الدولية ضد أوكرانيا، كما يملك ديشامب لاعبين مثل مايكل أوليسي وبرادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزير دو. وقد أكد المدرب الفائز بكأس العالم بالفعل أنه سيتنحى عن منصبه بعد بطولة 2026، ويأمل أن يودع منصبه بأسلوب رائع مع فريقه في الصدارة مرة أخرى.

    كوت ديفوار

    تاريخ التأهيل:14 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة F في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2014

    بالنسبة لدولة أنتجت العديد من لاعبي كرة القدم من الطراز الرفيع على مر السنين، من المذهل أن كوت ديفوار - أو ساحل العاج - لم تشارك في كأس العالم منذ نسخة 2014 في البرازيل.

    ومع ذلك، ستتاح لها الفرصة لتصحيح بعض أخطائها السابقة في التصفيات عام 2026 بعد أن تفوقت على الغابون لتحتل صدارة المجموعة F في كأس الأمم الأفريقية، حيث حصدت 26 نقطة من أصل 30 نقطة ممكنة لتتغلب على بيير-إيميريك أوباميانغ وزملائه.

    السنغال

    تاريخ التأهيل:14 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة ب في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2022

    كان على "أسود تيرانغا" أن يقدموا أفضل ما لديهم ليتغلبوا على المنافسة الشديدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة ب من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث فازوا في سبع مباريات وتعادلوا في ثلاث من أصل 10 مباريات في التصفيات ليتأهلوا إلى كأس العالم.

    أنهت السنغال مسيرتها في التصفيات بفوز ساحق 4-0 على موريتانيا أمام جماهيرها المتحمسة، لتبدأ الاحتفالات في داكار. وبوجود لاعبين من أمثال ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإليمان ندياي وبابي ماتار سار، قد تكون السنغال من الفرق التي تستحق المتابعة في أمريكا الشمالية.

    المملكة العربية السعودية

    تاريخ التأهيل:14 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة ب في الدور الرابع من تصفيات آسيا
    آخر بطولة:2022

    الفريق الذي تسبب في أكبر مفاجأة في كأس العالم 2022، حيث فازت السعودية على الأرجنتين، الفائزة باللقب في النهاية، في مباراتها الافتتاحية، سيشارك رسمياً في نسخة 2026 بعد أن نجح في اجتياز تصفيات الاتحاد الآسيوي.

    بعد أن اضطر فريق هيرفي رينارد للعب في الدور الرابع، دخل المباراة أمام العراق وهو بحاجة إلى التعادل، مع العلم أن فوز منافسه سيجعله يتفوق عليه في المجموعة المكونة من ثلاثة فرق. لكن "الصقور الخضراء" تمكنت من تحقيق تعادل صعب بنتيجة 0-0 لتضمن حصولها على المقعد الآسيوي الأخير المؤهل تلقائياً.

    إنجلترا

    تاريخ التأهيل:14 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة K في دوري أبطال أوروبا
    آخر بطولة:2022

    كما كان متوقعًا، لم تجد إنجلترا صعوبة في تجاوز مرحلة التصفيات تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل، حيث تأهلت إلى نهائيات كأس العالم بسجل مثالي دون أن تستقبل أي هدف. حقق "الأسود الثلاثة"، بقيادة القوة الهجومية هاري كين، متوسط ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة بحلول الوقت الذي حسموا فيه تأهلهم إلى أمريكا الشمالية.

    كان التأهل مجرد إجراء شكلي بالنسبة للفائزين بكأس العالم 1966، الذين يسعون إلى تحقيق المجد العالمي على أرض أجنبية للمرة الأولى.

    قطر

    تاريخ التأهيل:14 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة A في الدور الرابع من تصفيات آسيا
    آخر بطولة:2022

    يبدو أن كأس العالم يشبه حافلات لندن بالنسبة لقطر، التي لم تشارك في أي بطولة حتى استضافتها في عام 2022، وتأهلت الآن لنسخة 2026 على أرض أجنبية. بعد أن وصلت بصعوبة إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية، كان عليها أن تتغلب على منافستها عمان والإمارات العربية المتحدة لضمان تأهلها إلى النهائيات.

    كان كل شيء يتوقف على ما كان في الأساس مباراة فاصلة مع الإمارات العربية المتحدة، حيث كان على قطر الفوز، وقد فازت في اللحظة الأخيرة لتضمن مكانها في أمريكا الشمالية.

    جنوب أفريقيا

    تاريخ التأهيل:14 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة C في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2010

    لأول مرة منذ استضافتها للبطولة في عام 2010، ستشارك جنوب أفريقيا في كأس العالم للرجال. حققت "بافانا بافانا" تقدمًا كبيرًا في المجموعة C من التصفيات في وقت مبكر، لكن تعثرها في المرحلة الأخيرة من التصفيات الدولية الأخيرة جعلها تنتظر حتى الجولة الأخيرة لتضمن تأهلها.

    تمكن الفريق من الفوز على رواندا 3-0 في مباراته الأخيرة ليضمن صدارة المجموعة متفوقاً على نيجيريا وبنين، مما أثار احتفالات صاخبة بعد أن أنهى 16 عاماً من الغياب عن أكبر بطولة دولية في كرة القدم.

    الرأس الأخضر

    تاريخ التأهيل:13 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة D في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:المشاركة الأولى

    على خطى الأردن وأوزبكستان، أصبحت الرأس الأخضر ثالث دولة تحجز مكانها لأول مرة في كأس العالم 2026. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أنها ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل في تاريخ البطولة الممتد على 95 عامًا، بعد أيسلندا في 2018.

    وقد حققت هذه الدولة الجزرية الواقعة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا هذا الإنجاز بأسلوب رائع. فقد فازت بسبع مباريات من أصل 10 في التصفيات لتتصدر المجموعة D في كأس الأمم الأفريقية متقدمة على منتخب الكاميرون الذي يضم لاعبين أكثر شهرة. على سبيل المثال، دايلون ليفرامينتو، هداف الفريق في التصفيات بأربعة أهداف، يلعب على سبيل الإعارة في موسم 2025-2026 في نادي كاسا بيا غير المعروف في الدوري البرتغالي قادمًا من هيلاس فيرونا.

    غانا

    تاريخ التأهيل:12 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2022

    بعد فشلها في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025، كانت التوقعات منخفضة نسبيًا بالنسبة لغانا قبل انطلاق تصفيات كأس العالم، لكن فريق أوتو أدو عاد بقوة ليصل إلى النهائيات للمرة الخامسة منذ مشاركته الأولى في 2006.

    ومن المتوقع أن يقود نجما الدوري الإنجليزي أنطوان سيمينيو ومحمد كودوس - الذي سجل هدف الفوز ضد جزر القمر ليضمن التأهل - فريق "النجوم السوداء" في سعيه لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي.

    الجزائر

    تاريخ التأهيل:9 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة G في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2014

    ستشارك الجزائر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عامًا عندما يصل رياض محرز وزملاؤه إلى أمريكا الشمالية الصيف المقبل. 

    في عام 2014، وصلت إلى دور الـ16، حيث خسرت أمام ألمانيا. وقد شاركت في ثلاث بطولات أخرى كدولة مستقلة، حيث خرجت من دور المجموعات في أعوام 1982 و1986 و2010. وشملت الأخيرة، بالطبع، تعادلاً سيئ السمعة بنتيجة 0-0 مع إنجلترا. 

    مصر

    تاريخ التأهيل:8 أكتوبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة A في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2018

    ستعود مصر إلى كأس العالم في عام 2026 بعد أن فشلت في التأهل للبطولة التي أقيمت في قطر قبل أربع سنوات. في عام 2018، خرجت مصر من الدور الأول بعد أن احتلت المركز الأخير في المجموعة A، حيث خسرت جميع المباريات الثلاث التي خاضتها. 

    شارك المنتخب الشمال أفريقي في ثلاث بطولات عالمية إجمالاً، ولم يتجاوز مرحلة المجموعات سوى مرة واحدة، وذلك في عام 1934. قد تكون نسخة 2026 هي آخر ظهور لأسطورة ليفربول محمد صلاح في كأس العالم، ويأمل المهاجم في تحقيق نتيجة لا تُنسى لبلاده.

    تونس

    تاريخ التأهيل:8 سبتمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة H في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2022

    ستعود تونس إلى كأس العالم في عام 2026، بعد أن خرجت من دور المجموعات في عام 2022. فازت تونس بمباراة واحدة في تلك البطولة، حيث تغلبت على فرنسا 1-0. 

    شارك المنتخب الشمال أفريقي في ست بطولات عالمية إجمالاً، لكنه لم يتجاوز مرحلة المجموعات قط؛ وسيسعى للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في الصيف المقبل. 

    المغرب

    تاريخ التأهيل:5 سبتمبر 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة E في كأس الأمم الأفريقية
    آخر بطولة:2022

    ستعود المغرب إلى الساحة العالمية في عام 2026 بعد أن اجتازت بسهولة تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لتحتل أحد المقاعد التسعة المخصصة للاتحاد في بطولة الصيف المقبل. 

    تتمتع أول دولة أفريقية تتأهل للبطولة بمستوى عالٍ من الجودة، وستسعى لتكرار إنجازها بالوصول إلى نصف النهائي في عام 2022 بقيادة لاعبين مثل أشرف حكيمي وبراهيم دياز وبلال الخانوس ونايف أغورد.

    كولومبيا

    تاريخ التأهيل:4 سبتمبر 2025
    تأهل بصفته:المركز الثالث في كأس أمريكا الجنوبية
    آخر بطولة:2018

    عادت كولومبيا إلى كأس العالم بعد فوزها 3-0 على بوليفيا في سبتمبر، لتؤكد عودتها إلى البطولة التي شاركت فيها آخر مرة في عام 2018. 

    يواصل النجم جيمس رودريغيز ترك بصمته، بينما يضم الفريق الآن أيضًا مواهب بارزة مثل لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ، وجون دوران لاعب فنربخشة، وجون أرياس لاعب وولفرهامبتون. ويأمل "لوس كافيتيروس" في تجاوز أفضل أداء لهم في البطولة عام 2014، حيث وصلوا إلى ربع النهائي.

    باراغواي

    تاريخ التأهيل:4 سبتمبر 2025
    تأهل بصفته:المركز السادس في كأس أمريكا الجنوبية
    آخر بطولة:2010

    انتهت انتظار باراغواي الذي دام 16 عامًا للعودة إلى كأس العالم بعد أن حلت في المراكز الستة الأولى في تصفيات CONMEBOL. ميغيل ألميرون لاعب أتلانتا يونايتد هو النجم الأكبر في الفريق، ويأملون في تكرار ما حققوه في عام 2010، عندما وصلوا إلى ربع النهائي قبل أن يخسروا أمام إسبانيا.

    أوروغواي

    تاريخ التأهيل:4 سبتمبر 2025
    تأهل بصفته:المركز الرابع في كأس أمريكا الجنوبية
    آخر بطولة:2022

    حسمت الفائزة بكأس العالم مرتين تأهلها بعد فوزها على بيرو في سبتمبر. يقود فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الفريق الذي يضم أيضًا داروين نونيز ورونالد أراوخو، تحت قيادة المدرب الأسطوري مارسيلو بيلسا.

    الإكوادور

    تاريخ التأهيل:10 يونيو 2025
    تأهل بصفته:المركز الثاني في كأس أمريكا الجنوبية
    آخر بطولة:2022

    اضطرت الإكوادور إلى الانتظار حتى عام 2002 لتخوض أول مشاركة لها في كأس العالم، لكن عام 2026 سيشهد مشاركتها الخامسة في النهائيات بعد حملة تصفيات شهدت تغلبها على خصم ثلاث نقاط لتضمن احتلالها مركزًا ضمن المراكز الستة الأولى في جدول CONMEBOL.

    يعد مويسيس كايسيدو نجم الفريق المتطور، وستكون هناك آمال كبيرة في وصول الفريق إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية فقط.

    البرازيل

    تاريخ التأهيل:10 يونيو 2025
    تأهل بصفته:المركز الخامس في كأس أمريكا الجنوبية
    آخر بطولة:2022

    واصلت البرازيل سجلها المثالي في التصفيات، وحجزت مقعدها للمرة الثالثة والعشرين على التوالي في أكبر حدث رياضي في العالم.

    على الرغم من نجاحها في الوصول إلى البطولة، لم تفز "السيليساو" بها منذ عام 2002 - وهي فترة جفاف طويلة بالنسبة للبطلة الخمس مرات، التي لا تزال الدولة الأكثر فوزًا باللقب منذ انطلاق كأس العالم في عام 1930.

    أستراليا

    تاريخ التأهيل:10 يونيو 2025
    تأهل بصفته:الدور الثالث من كأس الاتحاد الآسيوي، المركز الثاني في المجموعة C
    آخر بطولة:2022

    تتأهل أستراليا إلى كأس العالم للمرة السادسة على التوالي بعد فوزها على السعودية في المباراة التي حسمت المركز الثاني في المجموعة C من تصفيات آسيا.

    يتمتع منتخب "السوكروز" بتشكيلة غنية بالخبرة، لكن هناك بعض المواهب الصاعدة التي قد تكون جاهزة في الوقت المناسب لبطولة 2026.

    الأردن

    تاريخ التأهيل:5 يونيو 2025
    تأهل بصفته:الدور الثالث من كأس الاتحاد الآسيوي، المركز الثاني في المجموعة ب
    آخر بطولة:المشاركة الأولى

    تأهلت الأردن لأول مرة في تاريخها إلى كأس العالم بعد فوزها على العراق في يونيو 2025 لتحتل المركز الثاني في المجموعة ب من الجولة الثالثة من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

    كوريا الجنوبية

    تاريخ التأهيل:5 يونيو 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة ب في الدور الثالث من تصفيات آسيا
    آخر بطولة:2022

    تأهلت كوريا الجنوبية إلى كأس العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، وتسعى إلى تحسين أدائها مقارنة بالبطولة السابقة التي خسرت فيها أمام البرازيل في دور الـ16.

    بفضل لاعبين مثل سون هيونغ-مين لاعب توتنهام، وهوانغ هي-تشان لاعب وولفرهامبتون، وكيم مين-جاي لاعب بايرن ميونيخ، ولي كانغ-ين لاعب باريس سان جيرمان، تأمل كوريا الجنوبية في المضي قدماً في البطولة.

    أوزبكستان

    تاريخ التأهيل:5 يونيو 2025
    تأهل بصفته:الدور الثالث من كأس الاتحاد الآسيوي، المركز الثاني في المجموعة أ
    آخر بطولة:المشاركة الأولى

    تأهلت أوزبكستان إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها، بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة أ من الجولة الثالثة من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

    بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، لم تشارك أوزبكستان ببطولة كأس العالم حتى عام 1997. والآن، ستشارك في كأس العالم 2026.

    الأرجنتين

    تاريخ التأهيل:25 مارس 2025
    تأهل بصفته:الفائزون ببطولة CONMEBOL
    آخر بطولة:2022

    لم يكن هناك شك في ذلك أبدًا، لكن الأرجنتين ستتمكن رسميًا من الدفاع عن لقبها في عام 2026 بعد تأهلها من تصفيات CONMEBOL.

    ستسعى "البيضاويين" إلى الفوز بلقبهم الرابع، في حين يمكنهم أن يصبحوا أول دولة منذ البرازيل عام 1962 تحتفظ باللقب في ما سيكون بالتأكيد كأس العالم الأخير ليونيل ميسي.

    إيران

    تاريخ التأهيل: 25 مارس 2025 
    تأهل بصفته: الفائز بالمجموعة أ في الدور الثالث من تصفيات آسيا
    آخر بطولة: 2022

    حجزت إيران مقعدها في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، وتهدف إلى تجاوز مرحلة المجموعات في النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.

    لا يزال مهدي تاريمي يسجل الأهداف في سن 32 عاماً، وسيُكلف مرة أخرى بقيادة منتخب "تيم ميلي" في أمريكا الشمالية.

    نيوزيلندا

    تاريخ التأهيل:24 مارس 2025
    تأهل بصفته:الفائزون بتصفيات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم
    آخر بطولة:2010

    سيتوجه منتخب "الأبيض" إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حسم تأهله من منطقة أوقيانوسيا.

    شاركت نيوزيلندا سابقاً في كأس العالم 1982 و2010، لذا سيكون اللاعبون الحاليون - بقيادة نجم نوتنغهام فورست كريس وود - حريصين على إثبات وجودهم بعد غياب دام 16 عاماً.

    اليابان

    تاريخ التأهيل:20 مارس 2025
    تأهل بصفته:الفائز بالمجموعة C في الدور الثالث من تصفيات آسيا
    آخر بطولة:2022

    تأهلت اليابان إلى كأس العالم للمرة السابعة على التوالي، بعد أن حجزت مكانها بتصدرها مجموعتها في الجولة الثالثة من تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

    وبوجود لاعبين من أمثال تاكيفوسا كوبو وواتارو إندو وكاورو ميتوما وريتسو دوان في صفوفها، تأمل "الساموراي الأزرق" في تجاوز دور الـ16 للمرة الأولى.

    كندا

    تاريخ التأهيل:14 فبراير 2023
    تأهل بصفته:المضيفون
    آخر بطولة:2022

    ستشارك كندا في كأس العالم للرجال للمرة الثالثة في تاريخها، بفضل كونها أحد البلدان المضيفة للبطولة. وستكون نسخة 2026 هي ثاني بطولة لها على التوالي، بعد مشاركتها في قطر 2022.

    بوجود لاعبين مثل ألفونسو ديفيز وستيفن يوستاكيو وجوناثان ديفيد في صفوفها، ستسعى كندا جاهدةً إلى صنع التاريخ على أرضها بالخروج من دور المجموعات.

    المكسيك

    تاريخ التأهيل:14 فبراير 2023
    تأهل بصفته:المضيفون
    آخر بطولة:2022

    ستكون نسخة 2026 من كأس العالم هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المكسيك البطولة، بعد أن استضافت بطولات تاريخية في عامي 1970 و1986.

    فريق "إل تري" معتاد على خوض غمار كأس العالم، وستكون هذه مشاركته الثامنة عشرة. ومع ذلك، لم يتجاوز الفريق مرحلة ربع النهائي قط، وسيسعى إلى قلب التوقعات من خلال شن هجوم حقيقي نحو المجد.

    الولايات المتحدة

    تاريخ التأهيل:14 فبراير 2023
    تأهل بصفته:المضيفون
    آخر بطولة:2022

    مثل كندا والمكسيك، تأهلت الولايات المتحدة تلقائيًا إلى كأس العالم 2026 بصفتها أحد المضيفين. ستكون هذه المشاركة الثانية عشرة للمنتخب الأمريكي على هذا المسرح، ويأمل المشجعون أن يتمكن الفريق من الوصول إلى مرحلة أبعد في دور الـ16 هذه المرة.

    بفضل نجوم مثل كريستيان بوليسيتش وويستون ماكيني وتايلر آدامز، سيكون فريق ماوريسيو بوكيتينو واثقاً من قدرته على مواجهة أفضل الفرق في العالم على الرغم من بعض خيبات الأمل الأخيرة في البطولات.

