علي سمير

أوسيمين ونجم ليفربول "الأوحد" وآخر ظلمته جنسيته .. قائمة "الأغلي" لنجوم يستعدون لمشاهدة كأس العالم من المنزل

المونديال سيفقد العديد من اللاعبين المميزين

أخيرًا عرفنا القائمة الكاملة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتهاء الملحقين الأوروبي والعالمي، في ليلة ساخنة ومثيرة عاشها عشاق اللعبة.

تركيا حجزت مقعد التأهل بنجاح على حساب كوسوفو، بينما تعرضت إيطاليا لكارثة جديدة بالخروج على يد البوسنة، بينما هزمت تشيكيا الدنمارك وفازت السويد على بولندا.

وعلى جانب آخر صعدت العراق بعدما أقصت بوليفيا من الملحق العالمي لتكتب تاريخًا جديدًا لها، بجانب الكونغو التي تخطت جامايكا ليكتمل العقد.

وبعد الوقوف على جميع الفرق المشاركة واكتمال المجموعات، يأتي التفكير في النجوم الذين لن يتوجهوا إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف، وسيجلسون لمتابعة المباريات من منازلهم أمام الشاشات.

وهنا جئنا لاستعراض أبرزهم وفقًا لترتيب القيمة السوقية لهم من موقع "ترانسفير ماركت"..

    أبرز العرب الغائبين

    عدد وافر من العرب يشارك في المونديال القادم، ووصل إلى رقم قياسي بـ8 منتخبات، وهي العراق والأردن والسعودية والجزائر وتونس ومصر والمغرب وقطر.

    ولكن على جانب آخر، هناك نجوم بارزين لن يشاركوا، وأبرزهم معتصم المصراتي نجم هيلاس فيرونا الإيطالي، وتبلغ قيمته 7 ملايين يورو.

    وأما بالنسبة للمنتخب الإماراتي فهناك مجموعة بارزة مثل جلاوبر ليما، خليفة الحمادي، نيكولاس جوميز ويحيى الغساني.

    ويأتي ذلك بالنسبة للاعبين العرب، وفيما يلي ترتيب أبرز النجوم بشكل عام وفقًا لقيمتهم السوقية..

    أديمولا لوكمان

    فشل في التأهل إلى المونديال مع منتخب نيجيريا، وتبلغ قيمة نجم أتلتيكو مدريد 40 مليون يورو.

    سيرهو جيراسي

    اللاعب الغيني يعتبر من أفضل المواهب الهجومية في البوندسليجا، لكنه يغير بسبب فشل غينيا في الصعود لكأس العالم.

    قيمته السوقية : 40 مليون يورو

    ميلوش كيريكيز

    ظهير نادي ليفربول الإنجليزي يمر بفترة متخبطة مع الريدز، والأوضاع ازدادت سوءًا بعد فشل المجر في عبور التصفيات الأوروبية.

    قيمته السوقية : 40 مليون يورو

    يانكوبا مينته

    يعيش نجم برايتون فترة مميزة في الدوري الإنجليزي، ولسوء حظه لن يظهر في كأس العالم بسبب غياب جامبيا.

    القيمة السوقية: 40 مليون يورو

    كريستيان كوفان

    المهاجم الكاميروني لفت الأنظار بشدة نحوه مع باير ليفركوزن، وكان من المتوقع ارتفاع قيمته في حالة المشاركة بالمونديال، ولكن بلاده لم تتأهل.

    قيمته السوقية : 40 مليون يورو

    جانلويجي دوناروما

    الحارس الإيطالي يقدم مستويات مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ومع ذلك، لن يلعب في كأس العالم بسبب إخفاق إيطاليا الأخير أمام البوسنة في الملحق.

    قيمته السوقية: 45 مليون يورو

    إليا زبارني

    مدافع باريس سان جيرمان فشل في التأهل مع أوكرانيا من التصفيات الأوروبية، ليكون ضمن أغلي اللاعبين غير المشاركين في البطولة.

    قيمته السوقية : 45 مليون يورو

    مورتين هيولماند

    نجم سبورتينج لشبونة يغيب كذلك عن المونديال لعدم تأهل الدنمارك إلى البطولة المقامة في أمريكا الشمالية.

    قيمته السوقية : 45 مليون يورو

    بيو إسبوسيتو

    نجم إنتر الشاب يأتي على رأس ضحايا عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم، بعد إهداره لركلة ترجيحية ضد البوسنة في خسارة بلاده.

    قيمته السوقية: 45 مليون يورو

    المزيد من الطليان

    يضاف إلى هذه القائمة 3 نجوم آخرين من إيطاليا، وهم ثنائي إنتر فيديريكو ديماركو ونيكولو باريلا، مع ريكاردو كالافيوري مدافع آرسنال.

    قيمتهم السوقية : 50 مليون يورو

    راسموس هويلوند

    نجم نابولي ومانشستر يونايتد السابق، تعرض لصدمة قوية بالخسارة أمام تركيا في الملحق ليغيب عن كأس العالم.

    قيمته السوقية 50 مليون يورو

    كارلوس باليبا

    لاعب آخر من برايتون، يأتي على رادار الأندية الكبرى بسبب مستوياته المميزة، ولن يظهر في كأس العالم 2026 لعدم تأهل الكاميرون.

    قيمته السوقية : 55 مليون يورو

    بنجامين شيشكو

    مهاجم مانشستر يونايتد وسلوفينيا الذي تحسن مستواه في الفترة الأخيرة لن يظهر بعدما فشلت بلاده في الصعود.

    قيمته السوقية : 65 مليون يورو

    أليساندرو باستوني

    المتهم الأول في عدم صعود إيطاليا لكأس العالم، بتلقيه بطاقة حمراء أمام البوسنة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بلاده بهدف دون رد، ليتعادل الخصم لاحقًا قبل الفوز في ركلات الترجيح.

    قيمته السوقية : 70 مليون يورو

    فيكتور أوسيمين

    في ظل الحالة المبهرة التي يعيشها النيجيري مع جلطة سراي، يمكننا التأكيد على أن كأس العالم سيخسر أوسيمين لعدم تأهل النسور.

    قيمته السوقية : 75 مليون يورو

    بريان مبويمو

    جناح مانشستر يونايتد الذي يعيش فترة مميزة هذا الموسم، لن نراه في المونديال بسبب فشل الكاميرون في التأهل، تزامنًا مع الفوضى التي تعيشها البلاد كرويًا تحت قيادة رئيس الاتحاد صامويل إيتو.

    قيمته السوقية : 80 مليون يورو

    ساندرو تونالي

    اللاعب المستهدف من كبار أوروبا عاش "كابوس" إيطاليا أمام البوسنة ليغيب عن كأس العالم مع بلاده.

    قيمته السوقية :80 مليون يورو

    خفيتشا كفاراتسخيليا

    نجم باريس سان جيرمان يجب أن يدخل قائمة أبرز النجوم الذين ظلمتهم جنسيتهم، وذلك بسبب لعبه مع منتخب جورجيا الذي لا ينافس على أعلى المستويات وفشل في التأهل لكأس العالم.

    قيمته السوقية :90 مليون يورو

    دومينيك سوبوسلاي

    النجم الأغلى في القائمة، وبالتأكيد كأس العالم سيخسره لأن لاعب الوسط المجري يعيش موسمه الأفضل ويتفوق على جميع لاعبي ليفربول ويعتبر النجم الأوحد للفريق الآن، في ظل تراجع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وغيرهم.

    قيمته السوقية : 100 مليون يورو