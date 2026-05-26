علي رفعت

الفرصة الأخيرة.. كريستيانو رونالدو خارج أعظم 100 لاعب في تاريخ كأس العالم!

صدمة تاريخية من الصحافة الإنجليزية.

نشرت صحيفة إنديبيندت البريطانية تقريرًا رياضيًا موسعًا أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية العالمية بعد أن استبعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة أعظم 50 لاعبًا في تاريخ بطولة كأس العالم بل واعتبر التقرير أن رونالدو لا يستحق التواجد حتى ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ المونديال. 

ويأتي هذا التقييم الصادم في وقت يستعد فيه اللاعب لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 مما يضع ضغوطًا إضافية كبيرة على الهداف التاريخي للبرتغال الذي يبحث عن إنهاء مسيرته الدولية بلقب يمحو به إخفاقات الماضي الفنية في البطولة ذاتها.

وأشار الكاتب الرياضي ريتشارد جولي في مقاله بالصحيفة إلى أن عظمة رونالدو الكروية لا جدال فيها عند الحديث عن مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا أو حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية حيث يتربع على عرش الأفضل تاريخيًا. 

وأضاف التقرير أن الملايين من عشاق اللاعب يضعونه في مقدمة أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور ويتفوق في نظرهم على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن الواقع الرقمي والفعلي للنجم البرتغالي في بطولات كأس العالم يعكس صورة مغايرة تمامًا لا تؤهله لدخول قائمة النخبة المونديالية بأي شكل من الأشكال.

  • لغز الأدوار الإقصائية وغياب الحسم المونديالي

    يرتكز التقرير في تقييمه القاسي على حقيقة رقمية صادمة تمثلت في عجز كريستيانو رونالدو التام عن تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية خلال جميع مشاركاته المونديالية السابقة. 

    ويمثل هذا الفشل لغزًا كبيرًا بالنظر إلى السجل المرعب للاعب في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها 67 هدفًا منها أربعة أهداف في المباريات النهائية وهو ما يوضح التباين الشديد في مستواه الفني بين البطولات القارية والبطولة العالمية الأكبر التي تتطلب حسمًا من نوع خاص في الأوقات الصعبة.

    واستشهدت الصحيفة بما حدث في مونديال قطر 2022 عندما قرر المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس استبعاد رونالدو من التشكيلة الأساسية في مباراة دور 16 أمام سويسرا ليحل بديله الشاب جونزالو راموس الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في تلك المواجهة التاريخية التي انتهت بستة أهداف مقابل هدف واحد لصالح البرتغال.

    هذا التحول الفني عكس وقتها تراجع تأثير رونالدو بوضوح وتحوله إلى عبء بدني وتكتيكي على منظومة الفريق الجماعية التي ظهرت بشكل أفضل بدونه.


    مسيرة من الإحباطات والفرص الضائعة

    رصد التقرير محطات رونالدو في كأس العالم منذ ظهوره الأول مؤكدًا أن مونديال ألمانيا 2006 كان الأفضل له ولبلاده تكتيكيًا حيث تأهل الفريق إلى المربع الذهبي.

    ولكن بعد ذلك بدأت سلسلة من التراجع والإحباط المستمر ففي مونديال 2010 لم يقدم رونالدو الأداء المتوقع من لاعب متوج بالكرة الذهبية واكتفى بتسجيل هدف واحد في شباك كوريا الشمالية في مباراة انتهت بسباعية نظيفة ودع بعدها المنتخب البرتغالي البطولة من دور 16 على يد إسبانيا دون تقديم أي مستوى يشفع له.

    وفي نسخة 2014 في البرازيل عانى النجم البرتغالي من غياب الجاهزية البدنية والإصابات بعد موسم شاق للغاية مع ريال مدريد وعلى الرغم من تسجيله هدف الفوز على غانا في ختام المجموعات خرجت البرتغال مبكرًا من الدور الأول في صدمة كروية مدوية. 

    وفي مونديال روسيّا 2018 قدم رونالدو واحدة من أفضل مبارياته تاريخيًا عندما سجل ثلاثة أهداف في مرمى إسبانيا في دور المجموعات لكن المسيرة توقفت مجددًا في دور 16 بالخسارة أمام أوروجواي ليخرج رونالدو دون ترك أي بصمة تذكر في المباريات الحاسمة.

    واكتمل المشهد المأساوي في نسخة 2022 حيث عانى اللاعب من أزمات حادة مع ناديه مانشستر يونايتد انعكست على أدائه في الملعب وجلس بديلًا في الأدوار الإقصائية التي شهدت خروج البرتغال على يد المغرب في ربع النهائي بينما توج ميسي باللقب العالمي الغالي.

    مونديال 2026 والفرصة الأخيرة لإعادة كتابة التاريخ

    رغم كل هذا الإخفاق المونديالي يرى التقرير أن رونالدو يمتلك فرصة أخيرة لتغيير هذه الصورة النمطية السلبية عندما يشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.

    وسيدخل قائد البرتغال البطولة متسلحًا بأرقام قياسية خيالية على الصعيد الدولي حيث خاض 226 مباراة دولية وسجل 143 هدفًا وهو رصيد مرشح للزيادة بشكل كبير في الملاعب الأمريكية والمكسيكية والكندية خلال الصيف الحالي.

    وسيكون رونالدو أمام فرصة ذهبية ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم وهو إنجاز تاريخي فريد من نوعه قد لا يتكرر مجددًا. 


