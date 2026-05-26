الفرصة الأخيرة.. كريستيانو رونالدو خارج أعظم 100 لاعب في تاريخ كأس العالم!

نشرت صحيفة إنديبيندت البريطانية تقريرًا رياضيًا موسعًا أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية العالمية بعد أن استبعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة أعظم 50 لاعبًا في تاريخ بطولة كأس العالم بل واعتبر التقرير أن رونالدو لا يستحق التواجد حتى ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ المونديال.

ويأتي هذا التقييم الصادم في وقت يستعد فيه اللاعب لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 مما يضع ضغوطًا إضافية كبيرة على الهداف التاريخي للبرتغال الذي يبحث عن إنهاء مسيرته الدولية بلقب يمحو به إخفاقات الماضي الفنية في البطولة ذاتها.

وأشار الكاتب الرياضي ريتشارد جولي في مقاله بالصحيفة إلى أن عظمة رونالدو الكروية لا جدال فيها عند الحديث عن مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا أو حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية حيث يتربع على عرش الأفضل تاريخيًا.

وأضاف التقرير أن الملايين من عشاق اللاعب يضعونه في مقدمة أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور ويتفوق في نظرهم على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلا أن الواقع الرقمي والفعلي للنجم البرتغالي في بطولات كأس العالم يعكس صورة مغايرة تمامًا لا تؤهله لدخول قائمة النخبة المونديالية بأي شكل من الأشكال.