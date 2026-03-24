"الفرح والطاقة والموهبة" - كارلو أنشيلوتي يعد بكرة قدم "كرنفالية" مع البرازيل، بينما يسلط المدرب الضوء على أضعف نقاط فريقه قبل كأس العالم
احتضان الجينات البرازيلية
في مقابلة موسعة مع قناة SBT، أوضح أنشيلوتي كيف أثر انغماسه في الثقافة المحلية على نهجه التكتيكي. وبعد أن عايش الاحتفالات المحلية في وقت سابق من عام 2026، يرغب المدرب في أن تعكس فريقه تلك الروح بالضبط على أرض الملعب.
وربطاً بين ثقافة البلد ورؤيته الرياضية، قال: "إن جوهر المنتخب الوطني مهم للغاية. جوهر البرازيل هو الموهبة والطاقة والفرح. أريد أن أقارن كرة القدم البرازيلية بالكرنفال. كان الكرنفال جديداً عليّ، وأدركت أنه ينطوي على الكثير من الطاقة والفرح والفن والموهبة. بالإضافة إلى الكثير من التنظيم. تنظيم جميع العربات، مع التوقيت الصحيح، كل هذا علينا أن نضعه في المنتخب الوطني. الفرح والطاقة والموهبة والتنظيم."
وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الهجوم
ولتيسير هذا الأسلوب المليء بالحيوية، يميل المدرب إلى اعتماد تشكيلة تكتيكية تركز على الهجوم. وقد أكد رغبته في إشراك أربعة لاعبين في الخط الأمامي للاستفادة القصوى من قدراتهم. ومع اقتراب موعد البطولة، أصبح تشكيل الفريق النهائي شبه مكتمل، رغم بقاء بعض المراكز الشاغرة. واعترف قائلاً: "هناك أربعة أو خمسة مراكز، وفي هذا الصدد لدينا الكثير من الشكوك. ولهذا السبب استدعيت لاعبين لا أعرفهم جيداً. أريد مدافعاً واحداً، واثنين في خط الوسط، واثنين آخرين في الهجوم. المنافسة شديدة للغاية. حظ المنتخب الوطني هو أن اللاعبين يتمتعون بموهبة كبيرة". كما استبعد تماماً تجنيس لاعبين أجانب، مؤكداً أنه راضٍ تماماً عن الخيارات المتاحة له حالياً.
حل المعضلة الدفاعية
في حين يزدهر الهجوم، يظل إيجاد حل لمراكز الدفاع الجانبية التحدي الأكبر. وأشار إلى أن الخيارات المتاحة حالياً أقل من المعتاد، رغم أنه أشاد بالشاب ويسلي الذي يقدم أداءً ممتازاً مع روما. ولا يزال المدرب الرئيسي واثقاً من قدرته على حل المشكلة بالاعتماد على لاعبين محليين من خلال استخدام مدافعين مركزيين متعددي المهام.
وفي معرض تناوله لهذه المسألة الحاسمة، أوضح قائلاً: "لا أمانع في وضع مدافع وسط في مركز الظهير. أهم شيء للفريق هو التوازن. إذا كان لديك جناح يقدم دعماً كبيراً، فلن تحتاج إلى ظهير يقدم نفس القدر من الدعم. قدم إيدر ميليتاو أداءً رائعاً في هذا المركز ضد السنغال، كما لعب ماركيهينوس في هذا المركز أيضاً. في هذه الدعوة للمنتخب، أريد اختبار روجر إيبانيز. يمكننا العثور على لاعبين قادرين على مساعدة الفريق في تحقيق التوازن المطلوب على أرض الملعب."
اختبارات حاسمة في الولايات المتحدة
وستخضع هذه التعديلات التكتيكية للاختبار خلال فترة التوقف الدولية الحالية في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يواجه العملاق الجنوب أمريكي منتخب فرنسا في 26 مارس، تليها مباراة ضد كرواتيا في 31 مارس. كما من المقرر إقامة مباراة تحضيرية أخيرة ضد بنما في 31 مايو. وستشكل هذه المباريات منصة مثالية لتقييم اللاعبين الاحتياطيين وترسيخ تشكيلة الفريق الأساسية قبل انطلاق البطولة الرئيسية.