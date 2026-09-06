التسويق كما يجب أن يكون .. الفتح يستغل "غش" كريستيانو رونالدو للترويج لمباراته المقبلة

بالأمس، قاد رونالدو النصر للهزيمة أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2026-27.

وأثناء المباراة، لفت الدون الأنظار، ليس لتألقه، إنما لمحاولة "غش" تعليمات المدرب ينز فيسينج للاعبيه، التي نقلها في ورقة مكتوبة لمدافعه دانيلو بيريرا.

صاروخ ماديرا وقف خلف مواطنه بيريرا محاولًا قراءة التعليمات، قبل أن يشعر به الأخير ويغلق الورقة مسرعًا، ثم تبادل الثنائي الضحكات.









تلك اللقطة استغلها الفتح كونها "الأكثر انتشارًا" خلال الساعات الماضية، ليكون الاستغلال الأفضل للقطة..



