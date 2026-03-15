"أحسنتم واجتمع الحبايب والأحبة" .. الفتح يرد بقوة على بيان الهلال بخصوص التحكيم!

وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح، بهدف نظيف حمل توقيع سيرجي سافيتش، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

من قلب ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، كاد الفتح أن يعود بنقطة في الدقائق الأخيرة، بعد تدخل من قلب المدافع خاليدو كوليبالي، على مراد باتنا، حامل شارة قيادة الفتح، ليطالب لاعبو النموذجي، باحتساب ركلة جزاء، وهو ما فعله الحكم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الركلة، ليحرم أصحاب الأرض، من فرصة الخروج بنتيجة التعادل.

وكان جاراي قد رفض احتساب ركلة جزاء أيضًا للهلال، قبل انتهاء الشوط الأول، بعد تدخل من قِبل سعيد باعطية، على سالم الدوسري، فيما اتفق عدد من خبراء التحكيم، على أن اللقطة لا تستحق احتساب جزائية، كونها التحام طبيعي على الكرة بين الطرفين.