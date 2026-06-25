البرتغال أم المغرب؟ نظرية مؤامرة "أغرب من الخيال" تكشف الفائز بكأس العالم 2026!

وواصلت حديثها:"الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لديه سيناريوهاته الخاصة أيضًا، والحقيقة واضحة أمامنا جميعًا منذ سنوات طويلة ونحن لا نعرف، والأمر يعود لألوان شعار كأس العالم".
وأوضحت:"اللونان الأساسيان لكأس العالم هما الأبيض والأسود، ولكن كل نسخة لها ألوانها الخاصة، والغريب أنها تتطابق دائمًا مع الفريق الفائز بكل بطولة للمونديال على الأقل في آخر 3 مسابقات".
وتابعت:" في نسخة 2022 تطابقت ألوان البطولة مع علم الأرجنتين باللون السماوي والشمس الموجودة بمنتصفه، وفي 2018 نفس الأمر حدث مع فرنسا بالألوان الأبيض والأزرق والأحمر، وبمونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا، شاهدنا أيضًا الأصفر والأحمر بشعار البطولة، مع الوضع في الاعتبار الزي الاحتياطي للفريق وهو الأخضر".