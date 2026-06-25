البرتغال أم المغرب؟ نظرية مؤامرة "أغرب من الخيال" تكشف الفائز بكأس العالم 2026!

كعادة أي بطولة لكأس العالم، تظهر التوقعات والتنبؤات الغريبة حول الفريق البطل وبعض النتائج الأخرى، وهذه المرة ظهرت إحدى المؤثرات بواحدة من أغرب النظريات على الإطلاق.

دع المنطق وقدرات الفرق المشاركة في البطولة جانبًا، لأن هذا التنبؤ يعتمد في المقام الأول ألوان الشعار الرئيسي لكل نسخة، وعلاقته بالفريق الحاصل على اللقب.