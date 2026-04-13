كان هذا أسبوعًا كبيرًا لأي شخص يحب الإشارة إلى افتقار الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إلى التكافؤ. لقد كانت جولة مباريات غريبة. أُجبر إنتر ميامي على التعادل 2-2. وتعرّض لوس أنجلِس إف سي، الذي كان دون هزيمة سابقًا، للخسارة أمام بورتلاند المتعثر. وخسر سان دييغو إف سي مجددًا. لا شيء في هذا الدوري يمكن التنبؤ به، ولهذا نحبه.

لكن عند التعمق أكثر، تظهر بعض الخطوط القصصية اللافتة. واصل جوليان هول، الذي كثيرًا ما يكون في المرتبة الثانية خلف كافان سوليفان في صراع أفضل لاعب شاب في MLS، تقديم مستويات مبهرة. وأظهر الألماني بيرترامي أنه ربما لم يكن صفقة سيئة إلى هذا الحد في نهاية المطاف. وقد يكون مدرب ذو اسم كبير قد خرج للتو بنتيجة من النوع الذي سينقذ وظيفته.

GOAL يستعرض الفائزين والخاسرين في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى فوضوية من الأحداث...