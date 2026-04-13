MLS Winners & Lsoers (04.13.2026)
Thomas Hindle

الفائزون والخاسرون في الدوري الأمريكي لكرة القدم: جوليان هال هو حقًا أفضل لاعب شاب في الدوري، وجيرمان بيرتراميه ينهي سلسلة صيامه عن التسجيل، وتاتا مارتينو قد يكون في ورطة كبيرة

إنتر ميامي
جيرمان بيرتيرامي
نيويورك ريد بولز
الدوري الأمريكي
أتلانتا يونايتد
سان دييجو
بورتلاند تمبرز
فيليب نيفيل

كانت النتائج متباينة للغاية، وقدّم عدد قليل من المدربين ذوي الأسماء الكبيرة أداءً تدريبياً من النوع الذي قد يصنع المواسم أو يحطمها.

كان هذا أسبوعًا كبيرًا لأي شخص يحب الإشارة إلى افتقار الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إلى التكافؤ. لقد كانت جولة مباريات غريبة. أُجبر إنتر ميامي على التعادل 2-2. وتعرّض لوس أنجلِس إف سي، الذي كان دون هزيمة سابقًا، للخسارة أمام بورتلاند المتعثر. وخسر سان دييغو إف سي مجددًا. لا شيء في هذا الدوري يمكن التنبؤ به، ولهذا نحبه.

لكن عند التعمق أكثر، تظهر بعض الخطوط القصصية اللافتة. واصل جوليان هول، الذي كثيرًا ما يكون في المرتبة الثانية خلف كافان سوليفان في صراع أفضل لاعب شاب في MLS، تقديم مستويات مبهرة. وأظهر الألماني بيرترامي أنه ربما لم يكن صفقة سيئة إلى هذا الحد في نهاية المطاف. وقد يكون مدرب ذو اسم كبير قد خرج للتو بنتيجة من النوع الذي سينقذ وظيفته.

GOAL يستعرض الفائزين والخاسرين في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى فوضوية من الأحداث...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    الفائز: جوليان هول

    أفضل لاعب شاب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ليس كافان سوليفان، على الأقل ليس في الوقت الحالي. الأمر بسيط: جوليان هول يقدم أداءً أفضل. صحيح أن مهاجم نيويورك ريد بولز مُنح فرصة أكبر لإبراز جودته، لكن هول استفاد منها إلى أقصى حد. بدأ الموسم بتسجيل الأهداف، وأصبح الآن يتجه إلى صناعتها. أمام ميامي، لم يسجل، لكنه كان محوريًا في كل شيء. اللاعب الأمريكي صنع هدفين ببراعة، وكان بإمكانه تسجيل هدف أو هدفين من نصيبه. هذا كأس العالم ربما يأتي مبكرًا بدورة واحدة بالنسبة لهول، لكنه يتطور ليصبح موهبة حقيقية.

  • Mikey Varas Getty

    الخاسر: مايكي فاراس

    ما الذي يحدث في سان دييغو؟ لقد قدّموا بعضًا من أفضل كرة القدم في الدوري العام الماضي وكانوا ثابتين بشكل لافت طوال الموسم، فحصدوا النقاط باستمرار وكانوا يستحقون تمامًا المسيرة العميقة في الأدوار الإقصائية التي حققوها. أمّا هذا العام، فالأمور تبدو مهتزّة قليلًا. قد يظنّ المرء أنّ معاناة فريق التوسّع ستكون في الجانب الهجومي، لا سيما في غياب تشاكي لوزانو المُبعَد.

    لكن الاضطراب الحقيقي في الدفاع. فقد استقبلت سان دييغو هدفين على الأقل في كل مباراة من مبارياتها الست الأخيرة في جميع المسابقات، ولم تحقق أي فوز منذ 11 مارس. والانضباط مشكلة أيضًا؛ إذ يرتكبون ثاني أعلى عدد من الأخطاء في الدوري، وتعرّض لاعبون منهم للطرد ثلاث مرات في الدوري الأمريكي MLS وحده. وكان الأسبوع الماضي تجسيدًا لمسيرة هذا الفريق حتى الآن. إذ تقدّم فريق ميكي فاراس بنتيجة 1-0، لكنه ترك تقدّمه يتبدّد تدريجيًا. كان متأخرًا 2-1 بحلول نهاية الشوط الأول، وتعرّض أحد لاعبيه للطرد خلال دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ما أطفأ إلى حد كبير أي أمل في العودة.

    وقد أشرف فاراس الآن على سلسلة من ست مباريات دون فوز. وظيفته آمنة بالتأكيد، لكن المدرب الذي يخوض تجربته الأولى كمدير فني يواجه فترة صعبة. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيخرجون أنفسهم من هذه الورطة.

  • German Beterame Getty

    الفائز: الألماني بيرتيرامي

    أخيرًا.

    هل كان إنتر ميامي بحاجة إلى مهاجم بهذه الدرجة من الإلحاح؟ أو، بتعبير أدق، هل كانوا حقًا بحاجة إلى إنفاق أموال «اللاعب المعيّن» على واحد؟ على الأرجح لا. كان بيرتيرامي مكلفًا، وحتى الآن لم يتأقلم تمامًا. وكان التبرير في ذلك الوقت أنه سيوفر عمقًا حاسمًا لكأس أبطال الكونكاكاف. حسنًا، لقد خرج ميامي من تلك البطولة، وقد أظهرت المباريات الأخيرة أن «الهيرونز»، ببساطة، يكونون أفضل عندما لا يلعب.

    لكن يوم السبت، أظهر أين يمكن أن تكمن قيمته: كوجود داخل منطقة الجزاء. لم يكن هدفه صعبًا على نحو خاص، إذ وجد بيرتيرامي نفسه متحررًا أكثر مما ينبغي داخل منطقة جزاء ريد بولز ووضع الكرة في الشباك. ومع ذلك، فكل الأهداف تُحتسب، وقد تكون تلك اللحظة هي ما يحتاجه لاعب دوري الدرجة الأولى المكسيكي السابق ليجد موطئ قدمه في الدوري الأمريكي.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United Getty

    الخاسر: إيمانويل لاتيه لاث

    هل حان الوقت لوصف إيمانويل لاتي لاث بأنه صفقة فاشلة؟ أنفق أتلانتا يونايتد الكثير على المهاجم، لكنه ببساطة لم يحقق المطلوب خلال السنة وبضعة أشهر التي قضاها في الدوري. صحيح أن ذلك ليس بالضرورة خطأه. ويمكنه بالتأكيد أن يشكو من قلة الإمداد الذي حصل عليه أثناء لعبه لأتلانتا يونايتد. فاللعب كمهاجم رقم 9 لفريق لا يصنع الكثير من الفرص مهمة صعبة.

    لكنه أيضًا لم يساعد نفسه كثيرًا. فحصيلته ثمانية أهداف في 32 مباراة الموسم الماضي كانت ضعيفة. كما أنه سجل هدفًا واحدًا في أول سبع مباريات له هذا الموسم. وكان هذا الأسبوع تحديدًا سيئًا جدًا للإيفواري، إذ لم يتمكن ببساطة من الدخول في أجواء المباراة أمام شيكاغو فاير العائد إلى التألق. وبالتأكيد سيشجعه أتلانتا على مواصلة التسديد للخروج من هذه الأزمة. لكن إلى أن يحدث ذلك، يبدو لاعبًا مبالغًا في سعره ولا يستطيع ببساطة التأقلم مع الدوري الأمريكي للمحترفين.

  • Phil NevilleGetty

    الفائز: فيل نيفيل

    كان نيفيل يلعب بالتأكيد من أجل وظيفته هذا الأسبوع. عانى بورتلاند من بداية صعبة للموسم، ومع برنامج مباريات صعب قادم، كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الإنجليزي كان على بُعد خسارة واحدة من أن يُقال. بدا لوس أنجلِس إف سي، حتى على أرضه، الخصم الخطأ تمامًا لأي نوع من الملاحم.

    لكن بورتلاند حقق ذلك. تفوّق لوس أنجلِس إف سي عليهم في عدد التسديدات، لكن بورتلاند امتلك الكرة أكثر وكان حاسمًا عندما كان الأمر مهمًا، ليقاتل طريقه إلى فوز 2-1 بفضل هدف الفوز في الدقيقة 96 من كيفن كيلسي. كان نيفيل صارمًا بشكل لافت في أسلوبه الكروي دون مساومة. بورتلاند سيحاولون دائمًا امتلاك الكرة. وهم دائمًا يريدون اللعب بنسخة ما من 4-3-3. إنه أسلوب من نوع الوليمة أو المجاعة، لكنه نجح هنا، وسينجو نيفيل ليوم آخر.

  • Ben Olsen Houston DynamoGetty

    الخاسر: بن أولسن

    فتح هيوستن داينامو دفتر الشيكات هذا الصيف. فالامتياز المعروف تاريخيًا بتقشفه التزم بدفع 13 مليون دولار لتحسين الأداء داخل الملعب، جالبًا مجموعة من المواهب لمنح بن أولسن فرصة حقيقية للصعود في جدول الترتيب بعد موسم بلا تأهل للأدوار الإقصائية. وكان من المفترض أن يكون ذلك قرارًا ذكيًا. أولسن مدرب مخضرم يعرف كيف يبني فريقًا، خاصة على الصعيد الهجومي.

    المشكلة؟ كان الدفاع سيئًا للغاية حتى الآن. فقد استقبل هيوستن 16 هدفًا حتى الآن، وهو ثاني أسوأ سجل في القسم الغربي. وكان هذا الأسبوع قاتمًا على وجه الخصوص، حين تلقوا ستة أهداف في كولورادو. الرابيدز فريق جيد، لكن استقبال ستة أهداف ليس أمرًا جيدًا أبدًا. سيحتاج أولسن ورفاقه إلى إحكام الأمور دفاعيًا في الفترة المقبلة.