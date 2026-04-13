كان هذا أسبوعًا كبيرًا لأي شخص يحب الإشارة إلى افتقار الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إلى التكافؤ. كانت جولة مباريات غريبة. انتهت مباراة إنتر ميامي بالتعادل 2-2. لوس أنجلوس إف سي، الذي كان بلا هزيمة سابقًا، خسر أمام بورتلاند المتعثر. وخسر سان دييغو إف سي مجددًا. لا شيء في هذا الدوري يمكن التنبؤ به، ولهذا نحبه.

لكن إذا تعمقنا أكثر، فهناك بعض القصص المثيرة التي بدأت تبرز. جوليان هول، الذي غالبًا ما يكون في المرتبة الثانية خلف كافان سوليفان في معركة أفضل لاعب شاب في الدوري، واصل التألق. وأظهر جيرمان بيرترامي أنه قد لا يكون صفقة سيئة في نهاية المطاف. وقد يكون مدرب ذو اسم كبير قد توصل إلى النتيجة التي ستنقذ وظيفته.

GOAL يحلل الفائزين والخاسرين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى فوضوية من المباريات...