MLS Winners & Losers (04.13.2026)
Thomas Hindle

الفائزون والخاسرون في الدوري الأمريكي: جوليان هال هو حقًا أفضل لاعب شاب في الدوري الأمريكي، جيرمان بيرتيرامي ينهي سلسلة نتائجه السلبية، وتاتا مارتينو قد يكون في ورطة كبيرة

كانت النتائج متباينة للغاية، وقدّم عدد من المدربين المشهورين أداءً تدريبياً من النوع الذي قد يحسم المواسم أو يطيح بها.

كان هذا أسبوعًا كبيرًا لأي شخص يحب الإشارة إلى افتقار الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) إلى التكافؤ. كانت جولة مباريات غريبة. انتهت مباراة إنتر ميامي بالتعادل 2-2. لوس أنجلوس إف سي، الذي كان بلا هزيمة سابقًا، خسر أمام بورتلاند المتعثر. وخسر سان دييغو إف سي مجددًا. لا شيء في هذا الدوري يمكن التنبؤ به، ولهذا نحبه.

لكن إذا تعمقنا أكثر، فهناك بعض القصص المثيرة التي بدأت تبرز. جوليان هول، الذي غالبًا ما يكون في المرتبة الثانية خلف كافان سوليفان في معركة أفضل لاعب شاب في الدوري، واصل التألق. وأظهر جيرمان بيرترامي أنه قد لا يكون صفقة سيئة في نهاية المطاف. وقد يكون مدرب ذو اسم كبير قد توصل إلى النتيجة التي ستنقذ وظيفته.

GOAL يحلل الفائزين والخاسرين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى فوضوية من المباريات...

    الفائز: جوليان هول

    أفضل لاعب شاب في الدوري الأمريكي (MLS) ليس كافان سوليفان، على الأقل ليس في الوقت الحالي. الأمر بسيط: جوليان هال يقدم أداءً أفضل. صحيح أن مهاجم نيويورك ريد بولز حصل على فرص أكبر لإبراز جودته، لكن هال بالتأكيد أحسن استغلال ذلك. بدأ الموسم بتسجيل الأهداف، وأصبح الآن يصنعها. أمام ميامي، لم يسجل، لكنه كان محوريًا في كل شيء. قدّم اللاعب الأمريكي تمريرتين حاسمتين ببراعة، وربما كان بإمكانه تسجيل هدف أو هدفين بنفسه. يبدو أن كأس العالم هذه قد تكون مبكرة بدورة واحدة بالنسبة لهال، لكنه يتطور إلى موهبة حقيقية.

    • إعلان
    الخاسر: مايكي فاراس

    ما الذي يحدث في سان دييغو؟ لقد قدموا بعضًا من أفضل كرة القدم في الدوري العام الماضي وكانوا ثابتين على نحو لافت طوال الموسم، إذ كانوا يحصدون النقاط بانتظام واستحقوا تمامًا مشوارهم الطويل في الأدوار الإقصائية الذي حققوه. أما هذا العام، فالأمور تبدو مهتزة قليلًا. قد تظن أن معاناة فريق التوسعة ستكون في الهجوم، خصوصًا في ظل غياب تشاكي لوزانو المُبعَد.

    لكن الاضطراب يظهر في الدفاع. فقد استقبلت سان دييغو هدفين على الأقل في كل مباراة من مبارياتها الست الأخيرة في جميع المسابقات، ولم تحقق أي فوز منذ 11 مارس. والانضباط يمثل مشكلة أيضًا. فهم يرتكبون ثاني أكبر عدد من الأخطاء في الدوري، وتعرض لاعبون منهم للطرد ثلاث مرات في الدوري الأمريكي MLS وحده. وكان الأسبوع الماضي تجسيدًا لما عليه هذا الفريق حتى الآن. تقدم فريق مايكي فاراس 1-0، لكنه سمح بتلاشي التقدم تدريجيًا. وبحلول نهاية الشوط الأول كانوا متأخرين 2-1، ثم تعرض أحد لاعبيه للطرد خلال دقيقتين من بداية الشوط الثاني، وهو ما أطفأ إلى حد كبير أي أمل في العودة.

    وقد أشرف فاراس الآن على سلسلة من ست مباريات دون فوز. وظيفته آمنة بالتأكيد، لكن المدرب الذي يخوض تجربته الأولى يواجه فترة صعبة. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيخرجون أنفسهم من هذه الورطة.

    الفائز: جيرمان بيرتيرامي

    أخيرًا.

    هل كان إنتر ميامي بحاجة إلى مهاجم بهذه الدرجة من الإلحاح؟ أو، على نحو أدق، هل كانوا بحاجة فعلًا إلى إنفاق أموال «اللاعب المعيّن» على مهاجم؟ على الأرجح لا. كان بيرتيرامي مكلفًا، وحتى الآن لم ينسجم تمامًا. وكان المبرر حينها أنه سيوفّر عمقًا حاسمًا لكأس أبطال الكونكاكاف. حسنًا، ميامي خرجت من تلك البطولة، وقد أظهرت المباريات الأخيرة أن فريق الهيرونز، ببساطة، يكون أفضل عندما لا يلعب.

    لكن يوم السبت، أظهر أين يمكن أن تكمن قيمته: كوجود داخل منطقة الجزاء. لم يكن هدفه صعبًا على نحو خاص، إذ وجد بيرتيرامي نفسه حرًا قليلًا أكثر مما ينبغي داخل منطقة جزاء ريد بولز وأسكن الكرة الشباك. ومع ذلك، فكل الأهداف تُحتسب، وقد تكون تلك اللحظة هي ما يحتاجه لاعب ليغا إم إكس السابق ليجد موطئ قدمه في الدوري الأميركي MLS.

    الخاسر: إيمانويل لاتي لاث

    هل حان الوقت لوصف إيمانويل لاتي لاث بالصفقة الفاشلة؟ أنفق أتلانتا يونايتد كثيرًا على المهاجم، لكنه ببساطة لم ينجح خلال العام وأكثر قليلًا الذي قضاه في الدوري. صحيح أن ذلك ليس بالضرورة خطأه. وبوسعه بالتأكيد أن يشكو من قلة الإمداد الذي تلقاه أثناء اللعب مع أتلانتا يونايتد. أن تكون المهاجم رقم 9 لفريق لا يصنع فرصًا كثيرة هو طلب صعب.

    لكنه أيضًا لم يساعد نفسه كثيرًا. تسجيل ثمانية أهداف في 32 مباراة الموسم الماضي كان ضعيفًا. وقد سجل هدفًا واحدًا في أول سبع مباريات له هذا الموسم. كان هذا الأسبوع سيئًا بشكل خاص للإيفواري، إذ لم يتمكن ببساطة من الدخول في أجواء المباراة أمام شيكاغو فاير المنتعش. ومن المؤكد أن أتلانتا سيشجعه على محاولة التسديد للخروج من هذا التراجع. لكن حتى ذلك الحين، يبدو لاعبًا مبالغًا في سعره ولا يستطيع ببساطة التأقلم مع الدوري الأمريكي للمحترفين.

    الفائز: فيل نيفيل

    كان نيفيل بالتأكيد يلعب من أجل وظيفته هذا الأسبوع. عانى بورتلاند من بداية صعبة للموسم، ومع جدول مباريات صعب قادمًا، كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الإنجليزي بات على بُعد خسارة واحدة من أن يُقال. وكان لوس أنجلوس إف سي، حتى على أرضه، يبدو الخصم الخطأ تمامًا لأي نوع من البطولات.

    لكن بورتلاند أنجز الأمر. تفوق لوس أنجلوس إف سي عليهم في التسديدات، لكن بورتلاند امتلك الكرة أكثر وكان حاسمًا عندما كان الأمر مهمًا، وشق طريقه للانتصار 2-1 بفضل هدف قاتل في الدقيقة 96 سجله كيفن كيلسي. لقد كان نيفيل صارمًا على نحو لافت وغير قابل للتسوية في أسلوبه الكروي. سيحاول بورتلاند دائمًا امتلاك الكرة. ويريدون دائمًا لعب نسخة ما من 4-3-3. إنه أسلوب إمّا وليمة أو مجاعة، لكنه نجح هنا، وسينجو نيفيل ليوم آخر.

    الخاسر: بن أولسن

    فتح هيوستن دينامو دفتر شيكاته هذا الصيف. فقد التزم هذا النادي المعروف تاريخيًا بتقشّفه بإنفاق 13 مليون دولار لتحسين الأداء داخل الملعب، مستقدمًا مجموعة من المواهب لمنح بن أولسن فرصة حقيقية للصعود في الترتيب بعد موسم بلا مشاركة في الأدوار الإقصائية. وكان من المفترض أن يكون ذلك قرارًا ذكيًا. فأولسن مدرب مخضرم قادر على بناء فريق، خصوصًا على الصعيد الهجومي.

    المشكلة؟ الدفاع كان سيئًا للغاية حتى الآن. فقد استقبل هيوستن 16 هدفًا حتى هذه اللحظة، وهو ثاني أسوأ رقم في المنطقة الغربية. وكان هذا الأسبوع قاتمًا بشكل خاص، حين تلقوا ستة أهداف أمام كولورادو. رابيدز فريق جيد، لكن استقبال ستة أهداف ليس أمرًا جيدًا أبدًا. وسيحتاج أولسن ورفاقه إلى إحكام الأمور دفاعيًا في الفترة المقبلة.