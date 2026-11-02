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زهيرة عادل

أخيرًا مباراة "سعودية إماراتية" نظيفة | العين يطبخ اللقب على نار هادئة .. بينما تنتقل "كوميديا" الأهلي إلى الاتحاد وفيسينج يتقمص دور جيسوس!

فقرات ومقالات
الاتحاد ضد العين
الاتحاد
العين
دوري أبطال آسيا النخبة
بريدراغ رايكوفيتش
ينس فيسينج
عبد الرحمن السنابي
الأهلي
الهلال

أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والعين..

ما أشبه الليلة بالبارحة .. فرغم مرور 12 عامًا على آخر مواجهة بين الاتحاد السعودي والعين الإماراتي، والتي انتهت حينها بفوز الأخير (3-1)، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2014، إلا أن الزعيم يكرر المشهد مرة أخرى الليلة!

فمن قلب جدة، يضرب العين، الاتحاد برباعية مقابل هدف، وحيد ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

رباعية الزعيم الإماراتي سجلها أليخاندرو روميرو "كاكو"، رافا رودريجيز، جان كارلو سيميتش "بالخطأ في مرماه"، وماتياس بالاسيوس "ضربة جزاء"، في الدقائق 17، 42، 58 و90 من عمر المباراة.

أما هدف حفظ ماء وجه أصحاب الأرض، فأحرزه مروان الصحفي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الثاني، لكنه لم يكن مفتاحًا للريمونتادا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد العين للنقطة 12 (العلامة الكاملة)، في صدارة جدول ترتيب دوري الغرب، فيما تجمد رصيد العميد السعودي عند أربع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والعين، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • شكرًا جمهور الاتحاد

    قبل أي شيء الشكر واجب لكلا الفريقين على تقديم مباراة "نظيفة"، بعيدًا عن الاستفزازات والاشتباكات سواء داخل الملعب أو في المدرجات.

    تلك الحالة التي بدأت من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27" في جدة، وانتقلت لمواجهات الفرق السعودية والإماراتية في البطولات الآسيوية، كما شاهدنا من قبل في مواجهتي الأهلي والوصل، وشباب الأهلي والاتحاد.

    الشكر الأكبر لجمهور العميد الذي كان قادرًا على تكرار ما فعله في مواجهة شباب الأهلي بالجولة الثانية من النخبة الآسيوية، حيث ألقى حينها الزجاجات على لاعبي الفريق الإماراتي، لكنه قرر عدم تكرار تلك المشاهد مجددًا، سعيًا لوأد الفتنة الكروية التي اشتعلت دون داعٍ.

    جمهور النمور الليلة كان تركيزهم الأكبر على الحالة المزرية لفريقه، ما بين تشجيع ورفع "تيفو" أكثر من رائع في المدرجات، ومع ذلك خذلهم اللاعبون، فانتقل المشهد لمغادرة المدرجات بعد استقبال ثلاثية قبل مرور 60 دقيقة.

  • العين .. اللقب يُطبخ على نار هادئة

    الحكم لا يزال مبكرًا للغاية، لكن إن سألت عن أكثر فريق جاهز لحصد لقب النخبة الآسيوية 2026-27، لن يكون إلا العين، وإن كانت المنافسة تضم فرقًا كالقادسية والهلال السعوديين، وكذلك شباب الأهلي الإماراتي.

    لكن الفارق أن الزعيم الإماراتي أصبح يمتلك قوة ضاربة بالفعل سواء على الصعيد الدفاعي في وجود الثنائي خالد عيسى ورامي ربيعة أو في وسط الملعب بقيادة ماتياس بالاسيوس وأليخاندرو روميرو "كاكو"، أو في الهجوم في وجود الشقيقين المغربيين سفيان وحسين رحيمي.

    سفيان رحيمي غاب عن مواجهة الليلة بداعي الإصابة، لكن العين لم يفقد أي من قوته، بل ولم نشعر بغياب المغربي سوء في الغلة التهديفية، التي مؤكد أنها كانت ستكون أكبر في حضوره.

    ما يجعلنا نعتقد أن اللقب الآسيوي يُطبخ للعين على نار هادئة أن النسخة الحالية من الزعيم تبدو حتى في حالة أفضل بمراحل من تلك التي كان عليها في عام 2024، وقتما حقق اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.. لنرى!

  • رايكوفيتش .. "كوميديا" الأهلي تنتقل إلى الاتحاد

    منذ بداية الموسم الجاري وحارس الأهلي عبدالرحمن الصانبي يحمل لقب "الكوميديان الأكبر"، في دوري روشن السعودي 2026-27، بالنظر لحجم الفريق الذي يمثله وكارثية الأخطاء التي يرتكبها مباراة تلو الأخرى .. ويبدو أن حارس الاتحاد بريدراج رايكوفيتش أراد استعارة هذا اللقب منه الليلة!

    الحارس الصربي استقبل هدفين الليلة أمام العين بالطريقة نفسها، حيث "يتجمد" مكانه بغرابة شديدة، دون أي تفاعل مع الكرة..

    بدأها رافا رودريجيز في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، حيث سجل الهدف الثاني للزعيم الإماراتي من تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

    ثم كرر المشهد ذاته زميله حسين رحيمي في بداية الشوط الثاني، من داخل منطقة الجزاء أيضًا، حيث اصطدمت تسديدته بقدم مدافع العميد جان كارلو سيميتش، قبل أن تمر من فوق رايكوفيتش "المتجمد" وتسكن الشباك.

    استقبال الصربي لهدف سيميتش أبطل ريمونتادا الاتحاد، حيث نال اليأس بعدها من روح اللاعبين، رغم أنهم كانوا قريبين من إدراك التعادل.

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  • ينز فيسينج .. يتقمص دور جورج جيسوس

    بالانتقال للحديث عن الاتحاد، فالعبث سيد الموقف..

    لنبدأ بسؤال: من هو أكثر مدرب عنيد مر على الكرة السعودية في السنوات الأخيرة؟ .. فكر للحظة – عزيزي القارئ – لكن بالتأكيد اسم البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال والحالي للمنتخب البرتغالي، واحد ممن مروا على ذهنك حاليًا.

    جيسوس وصف بـ"العنيد" خاصةً في موسمه الأخير مع الهلال (2024-25)، حيث أصبح لا يتخلى عن قناعاته الفنية مهما كانت الكوارث؛ منها إصراره على الاعتماد على المدافع علي البليهي، رغم تراجع مستواه الكبير وتوريطه للفريق بأهداف ساذجة مباراة تلو الأخرى.

    والليلة يضع الألماني ينز فيسينج؛ المدير الفني للاتحاد، اسمه بجوار جيسوس، لينافسه في العناد!

    عناد فيسينج يتمثل في إصراره على تغيير مراكز اللاعبين في كل مباراة تقريبًا .. وهي النقطة التي قُتلت بحثًا مؤخرًا، لكن مفاجأة الألماني لنا بتمسكه بالعبث بالتشكيل، يدفعنا للحديث عنها في كل مرة.

    أمام العين، لعب قلب الدفاع جان كارلو سيميتش كظهير، والجناح مروان الصحفي نزل كظهير، وشارك الجناح ستيفن بيرجفاين كصانع لعب!

    أما أكبر مثال يتشارك به فيسينج العناد مع جيسوس فهو إصراره على الاعتماد على المهاجم المغربي يوسف النصيري في حضور النيجيري جورج إلينيخينا.

    عناد الألماني في مركز رأس الحربة تحديدًا تفاقم الليلة بشكل مبالغ به، فحتى عندما قرر إشراك إلينيخينا كان على حساب الجناح مروان الصحفي، الذي كان أنشط لاعبي العميد في الشوط الثاني وصاحب هدف الفريق الوحيد!

    الغريب أن فيسينج يعلم ما يتوجب فعله بالفعل، والدليل تصحيحه للأوضاع في بداية الشوط الثاني بالدفع بأحمد الجليدان بدلًا من جورجينيو فاينالدوم، ومختار علي بدلًا من سعد آل موسى، لكن لنبدأ بالعناد ثم نصحح الأوضاع بعد "خراب مالطا"!