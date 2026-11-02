أخيرًا مباراة "سعودية إماراتية" نظيفة | العين يطبخ اللقب على نار هادئة .. بينما تنتقل "كوميديا" الأهلي إلى الاتحاد وفيسينج يتقمص دور جيسوس!

ما أشبه الليلة بالبارحة .. فرغم مرور 12 عامًا على آخر مواجهة بين الاتحاد السعودي والعين الإماراتي، والتي انتهت حينها بفوز الأخير (3-1)، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2014، إلا أن الزعيم يكرر المشهد مرة أخرى الليلة!

فمن قلب جدة، يضرب العين، الاتحاد برباعية مقابل هدف، وحيد ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

رباعية الزعيم الإماراتي سجلها أليخاندرو روميرو "كاكو"، رافا رودريجيز، جان كارلو سيميتش "بالخطأ في مرماه"، وماتياس بالاسيوس "ضربة جزاء"، في الدقائق 17، 42، 58 و90 من عمر المباراة.

أما هدف حفظ ماء وجه أصحاب الأرض، فأحرزه مروان الصحفي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الثاني، لكنه لم يكن مفتاحًا للريمونتادا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد العين للنقطة 12 (العلامة الكاملة)، في صدارة جدول ترتيب دوري الغرب، فيما تجمد رصيد العميد السعودي عند أربع نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والعين، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..