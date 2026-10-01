رغم عودته للهلال .. مستقبل تيو هيرنانديز مجهول مع فرنسا وزيدان حدد البدائل!

من بين اللاعبين الذين سيواجهون إيطاليا مساء الجمعة، في ستاد دو فرانس بسان دوني على مشارف باريس، ضمن مباراة ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية "المستوى الأول"، لا يوجد تيو هيرنانديز.

ظهير الهلال الأيسر الذي لم يتلقّ استدعاءً من المدير الفني الجديد زين الدين زيدان، مثلما فعل مع شقيقه لوكاس، والذي يلعب في باريس سان جيرمان، وكذلك لوكاس دينيه الذي عاد إلى باريس بعد سنوات قضاها في أستون فيلا.

وبرر زيدان قرار استبعاده بقوله "أردت أن أصطحب 20 لاعبًا، حتى لا أترك أحدًا على المدرجات، إنهم لاعبون قابلون للاستدعاء، وربما يكونوا حاضرين في المعسكر المُقبل، لم يكن هناك أي تراجع في الترتيب".