Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
علي سمير

فيديو | عتاب على الجهاز الطبي للسعودية .. "العمرة هي السبب وراء إصابة سالم الدوسري واستبعاده من المنتخب"!

ناقد سعودي يؤمن بأن نجم الهلال كان عليه تأجيل أداء المناسك

يؤمن الناقد الرياضي منار شاهين، بأن أداء مناسك العمرة، ربما تسبب في إجهاد سالم الدوسري لاعب الهلال، وتعرضه للإصابة التي أبعدته عن معسكر السعودية في التوقف الدولي الحالي.

السعودية تستعد لمواجهة مصر مساء اليوم، الجمعة، وتلعب يوم 31 مارس ضد صربيا، في إطار التحضير لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

  • كان يجب أن يؤجل العمرة

    الإعلامي السعودي منار شاهين قال عبر برنامج "ملعب U":"أعتب على الجهاز الطبي لمنتخب السعودية بسبب سالم الدوسري، كنت أفضل أن يؤجل العمرة إلى آخر يوم في الشهر، لأنه لعب 4 أشواط وركلات ترجيح مع الهلال في الكأس، وبعدها قام بأداء المناسك".

    وأضاف:"إصابة الركبة تكررت لدى سالم في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وكان من الواضح معاناته من حالة إجهاد كبيرة، لذلك كان عليه تأجيل العمرة".




  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المزيد عن إصابة الدوسري

    انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

    لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

    واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..

    أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.

    وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.

    بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".

  • إصابات سالم الدوسري في موسم 2025-2026

    صاحب الـ34 عامًا تعرض لثلاث إصابات، قبل الحالية، خلال الموسم الجاري 2025-2026، غاب على إثرها عن الملاعب لمدة 59 يومًا عن الملاعب، ولا تزال هذه المدة قابلة للزيادة في ظل معاناته الحالية..

    إصابة في أوتار الركبة (من 15 يونيو إلى 31 يوليو 2025): 47 يومًا.

    إصابة في الظهر (من 1 إلى 5 سبتمبر): 5 أيام.

    مشكلة لياقة (من 30 ديسمبر 2025 إلى 5 يناير 2026): 7 أيام.

    بعيدًا عن تلك الإصابات، شارك التورنيدو في 27 مباراة مع الهلال في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع عشرة آخرين.


  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    مشوار السعودية في كأس العالم 2026

    المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثامنة من المونديال، حيث يلعب أمام كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.




المباريات الودية
السعودية crest
مصر crest
