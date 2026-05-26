العلامة الكاملة من نصيب هذا الثنائي، ونجم واحد لم يستغل الفرصة.. نجوم بايرن ميونخ في الميزان!

بعد الثنائية التي حققها نادي بايرن ميونخ في عام 2019 والسداسية التاريخية في عام 2020، دخل النادي في فترة ركود نسبي وفقًا لمعاييره الصارمة. واستمر متصدر الدوري الألماني في الفوز باللقب كل موسم، لكنه لم يحقق أي إنجازات أخرى.

الآن، بعد موسم قوي في الدوري الألماني، عاد حامل اللقب القياسي إلى العاصمة الألمانية وحصد ليس فقط لقب الدوري، بل وكأس ألمانيا في برلين. لم يفسد هذا الموسم الرائع لبايرن ميونخ سوى الخروج الدرامي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهزيمة وحيدة في الدوري الألماني، أمام أوجسبورج في نهاية يناير، وهو موسم تميز بأداء لاعبين بارزين. لكن أحد اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة كان أكبر خيبة أمل في الموسم.

آلية التقييم الفني للاعبين

يعتمد هذا التقرير على المعيار الألماني الكلاسيكي لتقييم أداء اللاعبين، وهو نظام يعاكس الأنظمة الرياضية الشائعة، حيث يمنح هذا النظام الدرجة واحد للأداء الأفضل والمثالي، ويتدرج نزولًا حتى يصل إلى الدرجة خمسة التي تمثل الأداء الأسوأ والضعيف. يعبر الرقم اثنان عن الأداء القوي والمؤثر، ويمثل الرقم ثلاثة المستوى المتوسط، بينما يشير الرقم أربعة إلى الأداء الباهت الذي يقل عن التوقعات. ولضمان دقة التقييم وموضوعيته، جرى استبعاد أي لاعب شارك لفترة تقل عن 600 دقيقة لعب على مدار الموسم، ليقتصر التحليل حصرًا على العناصر التي نالت فرصة كافية للمشاركة وإثبات قدراتها الفنية.