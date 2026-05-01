العلاقة انتهت تمامًا.. نجم ريال مدريد يريد مقاطعة أربيلوا!

وفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن الخلاف الأخير بين سيبايوس وأربيلوا يعني أنه من غير المرجح أن يلعب مع ريال مدريد مرة أخرى هذا الموسم. وبالتالي، من المرجح أن تكون مشاركته القصيرة في الهزيمة 1-2 أمام أوساسونا في نهاية فبراير هي آخر ظهور للاعب الإسباني بقميص الملكي ووفقاً لماركا، على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2027، فإن رحيل سيبايوس أصبح أمراً مفروغاً منه، على أقصى تقدير هذا الصيف.

يتفق كل من اللاعب والنادي الآن على أن الانتقال هو الخيار الأفضل. تجعله رسوم الانتقال المتواضعة المحتملة هدفًا جذابًا، على الرغم من أن وجهته التالية لا تزال غير واضحة. في الصيف الماضي، كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على وشك الانضمام إلى مارسيليا، وقد يعود النادي الفرنسي بعرض آخر. كما يراقب أياكس أمستردام الموقف، في حين يرتبط اسمه بقوة بنادي شبابه والمفضل عاطفيًا، ريال بيتيس.

أي عودة إلى النادي الأندلسي ستتطلب من اللاعب الدولي الإسباني قبول تخفيض كبير في راتبه. ظهر سيبايوس لأول مرة كلاعب محترف في بيتيس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2017 مقابل 16.5 مليون يورو. خلال سبع مواسم قضاها في العاصمة الإسبانية، لم يحصل أبدًا على مكان أساسي في التشكيلة، على الرغم من أنه حظي بوقت لعب أكبر خلال فترة إعارته إلى آرسنال في الفترة من 2019 إلى 2021.

وبعودته إلى ريال مدريد، ظل في الغالب بديلاً بارزاً، كما هو الحال هذا الموسم. وفي جميع المسابقات، خاض 22 مباراة في موسم 2025/2026 دون أن يساهم بشكل مباشر في أي أهداف.