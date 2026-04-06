AFP
ترجمه
"العقلية الاستثنائية" لهاري كين هي مفتاح النجاح أمام ريال مدريد، بينما يشيد جوشوا كيميش بـ"النموذج الحقيقي" في بايرن ميونيخ
كين هو المحرك الرئيسي لنجاح بايرن
سيطرت حالة هاري كين البدنية على الاستعدادات لمباراة الذهاب في مدريد، لكن المعنويات داخل معسكر بايرن لا تزال متفائلة. بعد غيابه عن الفوز الذي حققه الفريق في عطلة نهاية الأسبوع على فرايبورغ، عاد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى التدريبات يوم الاثنين، مما أثار التفاؤل بأنه سيكون قادرًا على قيادة الهجوم ضد حامل اللقب الأوروبي. كيميش، القائد المخضرم في غرفة ملابس البافاريين، لا يشك في أن زميله سيجد طريقة للمشاركة في المباراة.
التحدي الفريد الذي يمثله ملعب البرنابيو
بعد أن سجل 48 هدفاً في 40 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، يظل كين عنصراً أساسياً في تشكيلة كومباني. وقد جاء ما يصل إلى 10 من هذه الأهداف من 9 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك ثنائية في مباراة الإياب بدور الـ16 ضد أتالانتا، مما يوضح سبب توق كيميش الشديد لرؤية بطل إنجلترا ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة المهمة يوم الثلاثاء.
قال كيميش: "هاري مهم للغاية بالنسبة لنا، وهذا أمر واضح. إنه عامل رئيسي في لعبنا لأنه ليس مجرد مهاجم بحت. إنه قائد بالفطرة، ونموذج حقيقي يحتذى به. لديه عقلية خاصة بالنسبة للاعب هجومي. سيكون من المهم أن يكون على أرض الملعب غدًا لتقديم قيادته".
رعاية الجيل القادم
وفي حين لا يزال التركيز منصبًا على النجوم المعروفين مثل كين، لم يتوانَ كيميش عن الإشادة بظهور توم بيشوف. ويرى لاعب الوسط في هذا اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي سجل هدفيه الأولين في الدوري الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع، ملامح من مسيرته المهنية الخاصة، ويؤمن بأن وجود محترفين من الطراز الرفيع مثل كين يساعد في تهيئة البيئة المثالية لخريجي الأكاديمية لكي يزدهروا على أعلى المستويات.
قال كيميش عن بيشوف: "تذكرني حالته قليلاً بحالتي قبل أحد عشر عاماً. رأينا على الفور أنه يتمتع بعقلية رائعة، وأنه يبذل قصارى جهده. يمكن لتوم أيضًا أن يلعب في مركز الظهير الأيسر. إلى جانب هاري، يمتلك توم أفضل تسديدة في الفريق. لهذا السبب نتحدث عنه. لقد غير ديناميكية المباراة ضد فرايبورغ. وهذا يظهر للفريق أنه بفضل عقليتنا ومهاراتنا، يمكننا أن نجعل لاعبين مثله يتألقون".
إشارة إلى نوايا الفريق
يعتقد كيميش أن إشراك المواهب الشابة جنبًا إلى جنب مع أسماء عالمية مثل مايكل أوليسي ولويس دياز يبعث برسالة قوية إلى بقية اللاعبين في غرفة الملابس. لكي يستعيد بايرن ميونيخ عرشه على قمة كرة القدم الأوروبية، يجب عليه تحقيق التوازن بين هذا المزيج من الشباب والخبرة تحت ضغط مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.
وفيما يتعلق بتأثير تنمية المواهب الشابة على الفريق ككل، خلص كيميش إلى القول: "ليس فقط هاري كين أو مايكل أوليسي أو لويس دياز، بل أيضاً لاعبون مثل توم. كانت هذه إشارة مهمة للفريق. فهي تثبت أن لدينا الهيكل المناسب لدعم أنواع مختلفة من اللاعبين، وأن هذه العقلية الجماعية هي ما ستقودنا خلال أصعب المباريات في الموسم".