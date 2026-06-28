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علي رفعت

البرتغال وكولومبيا | العقدة اللاتينية مستمرة.. وليس ذنب ميسي أن رونالدو اختار المسار الأصعب!

فقرات ومقالات
كولومبيا ضد البرتغال
كولومبيا
البرتغال
كأس العالم
البرتغال ضد كرواتيا
كرواتيا
الأردن ضد الأرجنتين
الأرجنتين
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي

البرتغال عبرت ولكن!

ملعب ميامي كان شاهدًا على فصول جديدة من المعاناة البرتغالية أمام عناد وواقعية قارة أمريكا الجنوبية.

ففي ليلة حبست الأنفاس لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الحادية عشرة لكأس العالم 2026، سقط المنتخب البرتغالي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الكولومبي، ليفشل رفاق كريستيانو رونالدو في انتزاع صدارة المجموعة، ويكتفون بالوصافة برصيد خمس نقاط، بينما أمنت كولومبيا الصدارة بسبع نقاط. 

هذا التعادل لم يكن مجرد نتيجة عابرة، بل حكم على البرتغال بدخول مسار الموت في الأدوار الإقصائية والاصطدام بعمالقة القارة العجوز، لتستمر العقدة اللاتينية في فرض أحكامها القاسية على هوية البرتغال التكتيكية في المحافل المونديالية.


  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تألق كوستا يحمي البرتغال من خسارة تاريخية

    المباراة كشفت عورة المنظومة البرتغالية عند مواجهة النسق البدني العالي والضغط الخانق الذي تميزت به المدرسة الكولومبية، حيث فرض رفاق لويس دياز وأرياس سيطرة مطلقة في الشوط الأول وأمطروا الدفاع البرتغالي بست تسديدات خطيرة مقابل محاولتين خجولتين للبرتغال.

    لولا التألق غير العادي للحارس ديوجو كوستا، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق لجون كوردوبا في الدقيقة السادسة عشرة، لكانت البرتغال قد تجرعت هزيمة تاريخية تعيد للأذهان انكساراتها القديمة أمام فرق أمريكا الجنوبية. 

    ورغم التعديلات التكتيكية التي أجراها روبرتو مارتينيز في الشوط الثاني بدخول دالوت وجواو نيفيز، إلا أن الفريق ظل عاجزًا عن كسر الشفرة اللاتينية.


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  • Cristiano Ronaldo Portugal ColombiaGetty

    سجل سيئ

    بالعودة إلى السجل التاريخي، نجد أن البرتغال خاضت 44 مباراة ضد فرق أمريكا الجنوبية وتكبدت خلالها 20 هزيمة مقابل 14 انتصارًا فقط في كل البطولات والوديات. 

    ورغم أن هذا السجل العام يميل للاتينيين إلا أن البرتغال في كأس العالم أظهرت دائمًا صرامة دفاعية حديدية، فالتعادل السلبي اليوم هو التعادل الثاني للبرتغال في تاريخ مواجهاتها المونديالية الخمس ضد فرق أمريكا الجنوبية، حيث لم تستقبل شباكها سوى ثلاثة أهداف فقط على مدار ستين عامًا في كأس العالم. 


  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    المسار المرعب.. البرتغال في فخ عمالقة القارة العجوز


    ثمن الفشل في الصدارة سيكون باهظًا للغاية، فالقرعة وضعت البرتغال رسميًا في النصف المرعب من جدول الإقصائيات.

    ستبدأ الرحلة المعقدة بمواجهة كرواتيا في دور الـ 32، وإذا نجح رفاق رونالدو في العبور، فسينتظرهم صدام ديربي أيبيريا ناري ضد إسبانيا في دور الـ 16 على الأرجح، قبل أن يتصاعد المنحنى الجنوني في ربع النهائي بمواجهة محتملة ضد ألمانيا أو فرنسا.

    البرتغال مجبرة الآن على عبور حقل ألغام أوروبي خالص، والأداء الهجومي الباهت والمنكمش أمام كولومبيا يثير مخاوف حقيقية حول قدرة الفريق على الصمود أمام هذه القوى العظمى.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ليس ذنب ميسي أن الأرجنتين تفوقت وعرفت كيف تتصدر

    وسط هذه الحسابات المعقدة، بدأت بعض الأصوات الجماهيرية البرتغالية تقارن مسارها بمسار الغريم التقليدي، لكن الحقيقة الواضحة تقول إنه ليس ذنب ليونيل ميسي أن الأرجنتين تفوقت واكتسحت مجموعتها من أول مواجهتين، وحسمت المركز الأول مبكرًا لتطير نحو المسار الأسهل نسبيًا في كأس العالم وتتجنب صدام الكبار.

    الأمر كله كان بيد البرتغال، فالفوز على كولومبيا اليوم كان كفيلاً بوضع البرتغال في ذلك المسار المريح، بل وكان سيمنح عشاق كرة القدم فرصة ذهبية لمشاهدة رقصة أخيرة محتملة ومواجهة مباشرة بين رونالدو وميسي في دور الـ8. 

    الأرجنتين خططت ونفذت بذكاء وهدوء، بينما البرتغال هي من اختارت بوعي أو دون وعي أن ترمي بنفسها في قفص الأسود الأوروبية.


  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد


    خروج البرتغال بالتعادل السلبي أمام كولومبيا يثبت أن الفريق بات يمتلك عقلية واقعية تحميه من الهزائم الكارثية حتى وهو ليس في أفضل أحواله.

    في بطولات بحجم كأس العالم، لا يمكنك الفوز باللقب وأنت تختبئ خلف قفازات حارس مرمى متألق وتنتظر الومضات الفردية لبرونو فيرنانديش أو رونالدو. 

    المسار الملغم الذي ينتظر البرتغال لا يرحم الضعفاء، وإذا لم يستعد روبرتو مارتينيز الشجاعة الهجومية ويفرض شخصية البرتغال الحقيقية بدءًا من معركة كرواتيا، فإن رحلة رفاق رونالدو في المونديال ستنتهي مبكرًا، وسيكون الندم على ضياع صدارة مجموعة كولومبيا هو العنوان الأبرز لقصة الانكسار البرتغالي.