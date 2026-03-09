حرب ورحلة برية محفوفة بالمخاطر وتأشيرات لم تصدر .. العراق يطلب تأجيل ملحق كأس العالم والفيفا يرد!

يمر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بفترة حرجة للغاية. وفقًا لما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أرسل الاتحاد العراقي طلبًا رسميًا إلى الفيفا لتأجيل مباراة الملحق القاري المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعود السبب في ذلك إلى الوضع الجيوسياسي الحالي. فمنذ حوالي عشرة أيام، تشهد المنطقة توترات عسكرية شديدة بسبب الضربات والردود بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. والنتيجة المباشرة لذلك هي إغلاق المجال الجوي العراقي، على الأقل حتى بداية شهر أبريل.

في ظل هذه الظروف، أصبح تنظيم رحلة دولية أمرًا شبه مستحيل بالنسبة للمنتخب.