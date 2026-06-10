العراق ضد فنزويلا | هالاند ومبابي يشعران بالسعادة .. أسود بعرين مخترق وأين ذهبت معجزاتك يا أرنولد؟

من جديد يثير منتخب العراق قلق جماهيره قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وذلك بعد أداء محبط وخسارة صادمة لأسود الرافدين بهدفين دون رد على يد منتخب فنزويلا، في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب "سيت جيك ستاديوم" في مدينة بريدجفيو الواقعة بولاية إلينوي الأمريكية.

المنتخب العراقي بقيادة مدربه الأسترالي جراهام أرنولد، أنهى استعداداته لكأس العالم بأسوأ طريقة ممكنة، حيث خسر أمام منتخب فنزويلا المتواضع الذي لم يتأهل إلى كأس العالم ولا مرة في تاريخه، بعدما قدم أداءً متواضعًا وارتكب أخطاء دفاعية فجة، تضع علامات استفهام كثيرة حول مستواه قبل البطولة.

ويرصد "جول" في السطور التالية، أبرز الملامح من ودية العراق أمام فنزويلا والتي تدق ناقوس خطر قبل مشاركة أسود الرافدين في المونديال ضمن "مجموعة الموت".