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زهيرة عادل

على تشواميني أن يقلق في ليلة عبور فرنسا إلى دور الـ32 .. العراق يرد على "مزحة يحيى" ويعطي السعودية وتونس درسًا رغم الهزيمة

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فرنسا ضد العراق
فرنسا
العراق
كأس العالم

قبل يومين كنا نودع المنتخب التونسي، والليلة نفارق منتخب عربي جديد في كأس العالم 2026، حيث خسارة العراق لحظوظه في التأهل لدور الـ32!

أسود الرافدين تلقوا الهزيمة الثانية لهم في مونديال 2026 اليوم الثلاثاء، أمام فرنسا بثلاثية نظيفة، ضمن مرحلة المجموعات، على استاد فلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الثلاثية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وعثمان ديمبيلي في الدقائق 14، 54 و66 من عمر المباراة.

بفضل هذا الفوز تتصدر فرنسا ترتيب المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط، فيما يتذيل العراق الترتيب دون أي نقطة، وفي انتظار مواجهة النرويج (3 نقاط) والسنغال (0 نقطة) لبيان ملامح الترتيب أكثر. لكن المؤكد أن الديوك عبروا لدور الـ32 وأسود الرافدين ودعوا المنافسات.

وفي السطور التالية دعونا نتحدث أكثر عن أبرز أحداث مواجهة فرنسا والعراق..


  • التفوق على الظروف القهرية

    استغرقت مواجهة العراق وفرنسا أربع ساعات .. نعم! لقد بدأت في الثانية عشر من منتصف ليل يوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة – وانتهت في الرابعة فجرًا.

    تلك المدة تخللها توقف لمدة ساعتين تقريبًا بين شوطي المباراة، على إثر التحذيرات الجوية بشأن عاصفة رعدية، في أول مباراة تتعطل في كأس العالم 2026 لظروف قهرية.



    لكن اللافت في ذلك أن لياقة أي من لاعبي المنتخبين لم تتأثر بطول مدة التوقف، رغم أن هناك منتخبات تتأثر ذهنيًا وربما بدنيًا بتوقف شرب المياة في منتصف كل شوط.


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  • لحسن حظ فرنسا وسوء حظ العراق .. إصابة أيمن حسين

    "حذرت اللاعبين من ثنائي العراق أيمن حسين ومهند علي" .. تصريح أطلقه ديدييه ديشان؛ المدير الفني لفرنسا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، لكن الأول أصيب والأخير لم يلعب!

    أيمن حسين؛ أفضل لاعبي المنتخب العراقي، تعرض للإصابة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، ليخرج مبكرًا وينزل علي حمادي بدلًا منه.

    خلال دقائق لعب حسين، لم تتاح فرص حقيقية لأسود الرافدين، لكن بعدها سنحت فرصتين لعلي الحمادي محققتين .. الأولى في الشوط الأول حيث تلقى عرضية من الجبهة اليسرى، استقبلها برأسية، لكنها لم تكن متقنة ومرت بجوار القائم، أما الثانية فكانت في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، إذ استقبل عرضية من الجهة نفسها، ورغم مواجهة حمادي للمرمى تمامًا إلا أنه لم يتمكن من التحكم في الكرة، لتمر من أمامه بجوار القائم.

    تلك الفرصتين ربما تصنف سهلتين بالنسبة لأيمن حسين، قياسًا على فارق الإمكانات بينه وبين حمادي، لكن لسوء حظ العراق أنه لم يستكمل اللقاء.




  • الدفاع العراقي يرد على "مزحة" يحيى .. ويعطي درسًا لتونس والسعودية

    "الله خلصني من فرنسا" .. تصريح أطلقه ظهير العراق المصاب أحمد يحيى؛ الغائب عن كأس العالم 2026، في إشارة إلى عدم قدرة المنتخب العراقي على مواجهة نجوم الديوك.



    لكن جاءه الرد من زملائه الليلة، صحيح أنهم خسروا بثلاثية نظيفة، لكنهم قدموا شوط أول أكثر من رائع من الناحية الدفاعية.

    المنتخب العراقي قدم مباراة دفاعية أكثر من سيئة في الجولة الأولى أمام النرويج، لكنه نجح في لملمة أوراقه سريعًا ولم ينهار تمامًا، بل صحح غالبية أخطائه حتى استعصى خلخلته على الديوك في شوط المباراة الأول، سوى بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أما محاولات المراوغة داخل الـ18 فجميعها كان في متناول الدفاع العراقي.

    الأمور كانت تسير بأفضل صورة ممكنة للعراقيين، حتى قرر المدافع زيد تحسين بالتعاون مع حارس مرماه أحمد باسل ارتكاب خطأ فادح في الدقيقة 54 من عمر المباراة، استغلها الفرنسيون لإحراز الهدف الثاني بأقدام كيليان مبابي .. ومن هنا فقد الدفاع العراقي الكثير من قواه.



    لكن في الأخير الخسارة بثلاثية لا تنفي "التمثيل المشرف" عن المنتخب العراقي، إذ ظهر بصورة أفضل من منتخبات بحجم تونس والسعودية، وهو من تعاني بلاده كثيرًا من الناحية الكروية في السنوات الأخيرة على عكس نسور قرطاج والصقور الخضر.

    تونس خسرت برباعية أمام اليابان، والسعودية هُزمت برباعية أمام إسبانيا، في الجولة الثانية، وسط أداء هزيل من المنتخبين العربيين، أما العراق فكان أفضل حالًا داخل الملعب أمام وصيف مونديال 2022.


  • ديشان يدخل التاريخ .. وعلى تشواميني أن يقلق الآن

    بالانتقال للحديث عن المنتخب الفرنسي، فقد دخل مدربه ديدييه ديشان الليلة التاريخ، بتحقيقه الفوز رقم 16 في كأس العالم مع الديوك، ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم الألماني هيلموت شون.

    رقم يليق بختام مسيرة ديشان مع المنتخب الفرنسي، لكن هناك ما لفت الأنظار أكثر من هذا الرقم في أداء الديوك تحديدًا أمام العراق..

    في مواجهة السنغال الماضية، اعتمد ديشان في وسط الملعب على الثنائي أدريان رابيو وأوريلين تشواميني، هذا الثنائي الذي فقد مع الفرنسيين توازنهم سواء في الوسط أو حتى في ربط الخطوط ببعضها.

    أما الليلة أمام العراق، فجلس تشواميني على مقاعد البدلاء وحل محله كواديو كونيه بجوار رابيو، فتغير شكل وسط الملعب في بعض التفاصيل الدقيقة، سواء هجوميًا أو دفاعيًا.

    صحيح أن الفارق بين ثنائية تشواميني-رابيو، وكونيه-رابيو لم يظهر بصورة كبيرة بين مواجهتي السنغال والعراق بالنظر للفوارق الكبيرة من الثلاث منتخبات، لكن مع التقدم في الأدوار بكأس العالم ومواجهة منتخبات أقوى في كل دور عن سابقه، ستظهر أكثر التفاصيل الصغيرة التي يضيفها كونيه في وسط ملعب الديوك.


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