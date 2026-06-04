العراق ضد إسبانيا | اشكروا أرنولد على ظهور "أنياب" أسود الرافدين .. ولا أعذار أمام السعودية الآن لتكرار معجزة ميسي!

دائمًا ما تعتبر جماهير كرة القدم والأجهزة الفنية والمحللون، المباريات الودية قبل البطولات الكبرى، ليست أكثر من مجرد فرصة للاختبار والتجربة، لكن ما قدمه المنتخب العراقي خلال مواجهة إسبانيا في ودية ما قبل المونديال، يمكن اعتباره مؤشر إيجابي واضح على حظوظ أسود الرافدين خلال الحدث العالمي.

منتخب العراق تحت قيادة الأسترالي جراهام أرنولد، استطاع أن يفرض التعادل على منتخب إسبانيا بهدف لمثله، حيث رد على هدف فيران توريس الرائع في الدقيقة 16، بتعادل سريع في الدقيقة 27 عبر ميرخاس دوسكي، وخلال الوقت المتبقي من اللقاء استطاع أن يحافظ على عرينه نظيفًا ليخرج بتعادل مفاجئ مع بطل أوروبا في عقر داره.

التعادل مع منتخب إسبانيا في لاكورنونيا بعد أيام قليلة من الفوز على أندورا بهدف دون رد، رفع من معنويات منتخب العراق قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في المونديال، وكذلك وضع أكثر من علامة استفهام حول أداء بطل أوروبا والمصنف الأول عالميًا في نفس البطولة.

وفي السطور التالية، نرصد في Goal أبرز النقاط التي خرج بها المنتخبان العراقي والإسباني قبل أسبوع تقريبًا من انطلاق مشوار كل منهما في كأس العالم 2026.