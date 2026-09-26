قمة كروية أوفت بكل الوعود، جنون كروي في أرض ميدان الأمير عبد الله الفيصل، كتب فوزًا مثيرًا للعراق على الكويت، بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، المُقامة في جدة.

خمسة أهداف في شوط واحد فقط، كانت سجالًا بين تقدم العراق وتعادل الكويت؛ الأسود تسجل عن طريق زيدان إقبال وسيف الرشيد ثم صاروخية كرار نبيل، في الدقائق 52 و83 و90+9، والأزرق تحمل ثنائيته توقيع القائد يوسف ناصر، في الدقيقتين 75 و90.

إصابتان من نصيب جوزيف الإمام "العراق" ومحسن فلاح "الكويت"، وبطاقة حمراء لعبد الله العوضي، لاعب الأزرق، سيندم عليها كثيرًا، حيث كان ليفرح بطرده في الدقائق الأخيرة، قبل أن تأتي الهجمة التي انتهت بصاروخية كرار نبيل.

لن يُقال أفضل مباراة، وإنما أفضل شوط في كأس الخليج - حتى اللحظة - كشف الستار عن العديد من النقاط التي نستعرضها معًا في النقاط التالية..