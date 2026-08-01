قبل شهرين من ظهوره الأول .. جماهير فرنسا تحتفل بزين الدين زيدان على طريقتها الخاصة!

يتطلع منتخب فرنسا، لبداية جديدة مع المدير الفني زين الدين زيدان، وسط ترحيب كبير من قِبل الجماهير الفرنسية، انعكس على المباراة الأولى التي سيتواجد بها بطل مونديال 1998 على مقاعد البدلاء.

ووقع زيدان عقدًا مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لمدة أربعة أعوام، حيث أنه من المقرر أن يقود "الديوك"، خلال بطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2028) وكأس العالم 2030.

وجاء تعيين مدرب ريال مدريد الأسبق، ليكون خليفة ديدييه ديشان، الذي رحل عن تدريب المنتخب الفرنسي، بعد احتلال المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026، بعد خسارة دراماتيكية أمام إنجلترا، بنتيجة (4-6)، في مباراة الميدالية البرونزية.