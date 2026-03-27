"الطريق لا يزال طويلاً" - آخر مستجدات انتقال برونو غيمارايس إلى مانشستر يونايتد مع تأكيد عقد اجتماع بشأن لاعب وسط نيوكاسل

أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن لقاءً قد عُقد مؤخرًا بين مانشستر يونايتد وممثلي غيمارايس. ورغم أن هذا الاتصال يمثل خطوة مهمة، إلا أن رومانو حذر من أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الاكتمال.

وقال رومانو على قناته على يوتيوب: "ما يمكنني تأكيده هو أن اجتماعاً قد عُقد بالفعل في الأسابيع الأخيرة". "لقد عُقد بالفعل قبل بضعة أسابيع بين وكلاء برونو غيمارايس ومانشستر يونايتد. المعلومات الواردة من البرازيل صحيحة.

"عُقد اجتماع، ويحافظ مانشستر يونايتد على علاقة جيدة جدًا مع الوكالة. يمثل برونو إحدى أكبر الوكالات في العالم، لذا من الطبيعي عقد اجتماعات مع كبار الوكلاء من أجل الأندية الكبرى. هذا أمر طبيعي تمامًا. بعد ذلك، من هذا الاجتماع والتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية، والاجتماع والتوقيع مع اللاعب في الصيف، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".