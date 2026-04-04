وكما كشف اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا في برنامج TV2 «Bjørndalen trener Klopp» (بالألمانية: «بيورندالين يدرب كلوب») أنه لا يشتاق إلى العمل كمدرب على مقاعد البدلاء، لا سيما وأن حياته الجديدة أصبحت أقل توتراً بكثير.
"الضغط كان سخيفًا": يورغن كلوب يلفت الأنظار باعتراف مفاجئ
"في كل مرة كنت أجلس فيها في الحافلة في طريقي إلى الملعب، كان قلبي ينقبض. لقد جلست هناك ما لا يقل عن 1081 مرة"، قال كلوب. "الضغط الذي فرضته على نفسي كان سخيفًا. كان يصل إلى أقصى حد. لقد فعلت ذلك 1081 مرة، فلماذا أفعلها 1090 مرة؟"
لذلك، فهو لا يسعى في الوقت الحالي إلى العودة إلى خط الملعب، خاصة وأن وظيفته الجديدة كرئيس قسم كرة القدم العالمية في ريد بول تعجبه بشكل أكبر: "أنا أعمل كثيرًا وأريد أن أعمل. الفرق هو أنني الآن أستطيع العمل لمدة ثلاثة أيام، ثم أحصل على أربعة أيام لا أفعل فيها شيئًا. لم أكن في وضع أفضل من هذا قط. لم أولد لألا أعمل. لكن كان عليّ أن أجد طريقة لأستفيد من الحياة بطريقة أخرى."
- AFP
كلوب يعترف: "لا أفتقد شيئًا"
استقال كلوب في صيف عام 2024 من منصبه كمدرب رئيسي لنادي ليفربول بعد تسع سنوات، ثم انضم إلى نادي ريد بول في يناير 2025. وقبل ذلك، تولى الألماني منصب المدرب في ناديي 1. FSV ماينز 05 وبوروسيا دورتموند، حيث فاز مع بوروسيا دورتموند، من بين إنجازات أخرى، ببطولة الدوري الألماني مرتين.
على الرغم من نجاحاته الكبيرة، لم يعتبر المدرب البالغ من العمر 58 عامًا نفسه أبدًا مدربًا عظيمًا: "لم أفعل ذلك أبدًا، وهذه هي الحقيقة. كان لدي الكثير من العمل كل يوم، والكثير من الأسئلة تدور في ذهني، ولم أكن أعرف دائمًا ماذا أفعل"، قال كلوب.
ولم يتمكن كلوب من تقبل دوره إلا عندما تزايدت المقارنات بينه وبين مدربين كبار آخرين مثل بيب جوارديولا: "لقد فهمت ذلك، لكن الأمر لم يترسخ في ذهني أبدًا. الآن لم أعد مدربًا، ويا للروعة، لقد كنت جيدًا حقًا. لكنني لا أفتقد أي شيء".