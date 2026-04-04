"الضغط كان سخيفًا": يورغن كلوب يلفت الأنظار باعتراف مفاجئ

استقال كلوب في صيف عام 2024 من منصبه كمدرب رئيسي لنادي ليفربول بعد تسع سنوات، ثم انضم إلى نادي ريد بول في يناير 2025. وقبل ذلك، تولى الألماني منصب المدرب في ناديي 1. FSV ماينز 05 وبوروسيا دورتموند، حيث فاز مع بوروسيا دورتموند، من بين إنجازات أخرى، ببطولة الدوري الألماني مرتين.

على الرغم من نجاحاته الكبيرة، لم يعتبر المدرب البالغ من العمر 58 عامًا نفسه أبدًا مدربًا عظيمًا: "لم أفعل ذلك أبدًا، وهذه هي الحقيقة. كان لدي الكثير من العمل كل يوم، والكثير من الأسئلة تدور في ذهني، ولم أكن أعرف دائمًا ماذا أفعل"، قال كلوب.

ولم يتمكن كلوب من تقبل دوره إلا عندما تزايدت المقارنات بينه وبين مدربين كبار آخرين مثل بيب جوارديولا: "لقد فهمت ذلك، لكن الأمر لم يترسخ في ذهني أبدًا. الآن لم أعد مدربًا، ويا للروعة، لقد كنت جيدًا حقًا. لكنني لا أفتقد أي شيء".