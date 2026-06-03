الصفقة في العاصمة والرعب يصل برشلونة .. دينزل دومفريس مدمرة هولندية تؤمن الجبهة الملعونة في ريال مدريد

في الغرف المغلقة لنادي ريال مدريد، حيث لا تصمت أصوات البناء الفني أبدًا، تفوح في الأفق رائحة تغيير جوهري ملموس، فرضته الظروف الحالية وختم عليه الموسم الصفري المخجل، بتصريح نهائي وشامل من الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي رفع شعار "انسف حمامك القديم".

ولم يعد الأمر مجرد شائعات ميركاتو عابرة، بل باتت المؤشرات تؤكد اقتراب الظهير الهولندي الطائر، دينزل دومفريس، لاعب إنتر من ارتداء القميص الأبيض الشهير.

الصفقة التي بدأت تتبلور في الغرف المغلقة تنتظر فقط إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية للنادي لكي تُحسم رسميًا، حيث تكمن الأهمية القصوى لهذا التحرك في كونه يعالج ثغرة أرقّت مضاجع المدريديين طويلاً.

فالعملاق الإسباني لا يبحث فقط عن مجرد لاعب يسد فراغًا، بل يطارد لاعبًا استثنائيًا يجمع بين الشراسة البدنية والانضباط الإيطالي الصارم الذي صقله اللاعب في ميلانو.

ومع وجود شرط جزائي يسير يبلغ 25 مليون يورو في عقده مع إنتر، يرى ريال مدريد في دومفريس تلك الفرصة النادرة في السوق التي لا يمكن تفويتها لإعادة الهيبة والاتزان لخط دفاعه.