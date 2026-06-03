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محمد سعيد

الصفقة في العاصمة والرعب يصل برشلونة .. دينزل دومفريس مدمرة هولندية تؤمن الجبهة الملعونة في ريال مدريد

فقرات ومقالات
دينزل دومفريس
جوزيه مورينيو
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

نجم النيراتزوري على أعتاب المحطة الملكية بفرمان مورينيو

في الغرف المغلقة لنادي ريال مدريد، حيث لا تصمت أصوات البناء الفني أبدًا، تفوح في الأفق رائحة تغيير جوهري ملموس، فرضته الظروف الحالية وختم عليه الموسم الصفري المخجل، بتصريح نهائي وشامل من الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي رفع شعار "انسف حمامك القديم".

ولم يعد الأمر مجرد شائعات ميركاتو عابرة، بل باتت المؤشرات تؤكد اقتراب الظهير الهولندي الطائر، دينزل دومفريس، لاعب إنتر من ارتداء القميص الأبيض الشهير.

الصفقة التي بدأت تتبلور في الغرف المغلقة تنتظر فقط إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية للنادي لكي تُحسم رسميًا، حيث تكمن الأهمية القصوى لهذا التحرك في كونه يعالج ثغرة أرقّت مضاجع المدريديين طويلاً.

فالعملاق الإسباني لا يبحث فقط عن مجرد لاعب يسد فراغًا، بل يطارد لاعبًا استثنائيًا يجمع بين الشراسة البدنية والانضباط الإيطالي الصارم الذي صقله اللاعب في ميلانو.

ومع وجود شرط جزائي يسير يبلغ 25 مليون يورو في عقده مع إنتر، يرى ريال مدريد في دومفريس تلك الفرصة النادرة في السوق التي لا يمكن تفويتها لإعادة الهيبة والاتزان لخط دفاعه.

  • Jose MourinhoGetty Images

    دومفربس وعصر الإصلاح بقيادة مورينيو

    لعقود طويلة، ارتبط اسم ريال مدريد بسياسة "الجالاكتيكوس" وجلب الأسماء الرنانة التي تملأ أغلفة الصحف، لكن وصول البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لدفة القيادة الفنية للموسم الجديد أحدث هزة في الفلسفة التعاقدية للملكي.

    مورينيو، بواقعيته المعهودة، وجّه البوصلة نحو الصفقات التي يحتاجها الفريق فعليًا على أرض الملعب، ومنح الضوء الأخضر الفوري للتعاقد مع النجم الهولندي.

    ورغم أن دومفريس يبلغ من العمر 30 عامًا - وهو سن قد يتحفظ عليه دعاة البناء للمستقبل- إلا أن أرقامه الفذة مع إنتر تخرس أي تشكيك؛ فخلال 207 مباريات خاضها بقميص النيراتزوري، نجح في تسجيل 27 هدفاً وصناعة 28 تمريرة حاسمة، مكرسًا نفسه كواحد من أنجع الأظهرة في العالم.

    هذا النضج الكروي توجّه بحصد لقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا ثلاث مرات، بالإضافة إلى السوبر الإيطالي في ثلاث مناسبات، ومع ذلك، يبقى هناك غصة وحيدة في مسيرته تتمثل في خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وهو الإخفاق الذي يتحول اليوم إلى وقود وحافز مرعب للاعب عند انضمامه للبطل التاريخي للمسابقة، حيث يتقاطع تعطشه للمجد القاري مع جينات ريال مدريد الاستثنائية في هذه البطولة.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    جبهة مشتعلة تضع أرنولد تحت مقصلة التنافس

    لم يكن أحد يتوقع أن يجد النجم الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد نفسه في موقف يهدد مكانته الأساسية بهذه السرعة، أرنولد، الذي ضحى بإرثه ومكانته التاريخية في ليفربول من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، سيجد نفسه وجهًا لوجه أمام إعصار هولندي لا يرحم.

    وهذا المنعطف يخلق حالة من الغليان الإيجابي داخل غرف ملابس الميرنجي؛ فالمنافسة الشرسة المتوقعة بين دومفريس وأرنولد لن تترك مجالاً للتراخي أو التراجع، على عكس المواسم السابقة التي كان يضمن فيها الظهير الأساسي مركزه دون عناء، فإن وجود لاعبين بهذا الحجم سيجبر كل منهما على تقديم نسخة مثالية من نفسه في كل دقيقة تكتيكية.

    وبالطبع، المستفيد الأكبر من هذه المعركة الحامية سيكون بلا شك منظومة ريال مدريد، التي ستملك خيارين متناقضين ومتكاملين في آن واحد: عبقرية أرنولد في صناعة اللعب والتمرير الطولي، مقابل قوة دومفريس الانفجارية وصلابته البدنية.

  • Dumfries Barcelona Inter desktopGetty Images

    كارت الرعب في الكلاسيكو: الجلاد الذي يخشاه برشلونة

    إذا كان هناك نادٍ يعلم تمام العلم مدى الخطورة المدمرة التي يتمتع بها دينزل دومفريس، فهو الغريم الأزلي برشلونة، وذلك لأن ذاكرة الفريق الكتالوني لا تزال تنزف من مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025؛ حينها تحول الظهير الهولندي إلى كابوس حقيقي وعصف بأحلام البلوجرانا بمفرده تقريبًا، بعدما سجل هدفين حاسمين في مباراة الذهاب، وعاد ليصنع هدفين آخرين في لقاء الإياب، موقعًا صك إقصاء برشلونة من المعترك القاري.

    وفي الآونة الأخيرة، عانى ريال مدريد محليًا في بعض مواجهات الكلاسيكو أمام التنظيم التكتيكي لبرشلونة، وتأتي صفقة دومفريس بمثابة حقن الفريق بـ "مصل مضاد" يمنح الملكي أفضلية نفسية وفنية هائلة.

    ويمثل امتلاك لاعب لديه شفرة اختراق دفاعات برشلونة والقدرة على شل حركتهم هجوميًا ودفاعيًا، ورقة رعب حقيقية ستعيد للملكي هيبته ومكانته السابقة في الصراع المحلي المباشر.

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    نهاية لعنة دامت لسنوات في الرواق الأيمن

    لعقود قريبة، تحول مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد إلى ما يشبه اللعنة المزمنة التي تضرب الفريق في أحرج أوقات الموسم. فالإصابات الطويلة والمتكررة التي لاحقت القائد داني كارباخال، تلاها غياب ألكسندر أرنولد في فترات حساسة من الموسم الماضي، فرضت على المدربين واقعًا مريرًا تجسد في ابتكار حلول ترقيعية ومؤقتة.

    كم كان قاسيًا على عشاق الملكي رؤية لاعب محور مثل فيديريكو فالفيردي يُستنزف بدنيًا ليلعب كظهير أيمن طوارئ، مما كان يفقد الفريق قوته الضاربة في خط الوسط، لكن وصول دومفريس يمثل كتابة مشهد النهاية لهذه المعاناة الدرامية؛ فاللاعب يمتلك سجلًا بدنيًا قويًا وجاهزية تامة لتقديم الإضافة الفورية دون الحاجة لفترات تكيف طويلة.

    وخلاصة القول، دومفريس سيكون الترياق الذي يبحث عنه ريال مدريد لإنهاء حقبة المداواة المؤقتة، والعبور نحو منظومة دفاعية مستقرة وقادرة على مجابهة شتى الظروف والخصوم.