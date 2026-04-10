فضيحةُ الإساءة التي طالت مسؤولاً سابقاً رفيعَ المستوى، والمعركةُ الطاحنة البغيضة بين شاغل المنصب الدكتور راينهولد لونوف والمنافس هانس-يواخيم فاتسكه على رئاسة النادي، إضافةً إلى الموسم السابق الذي كان ضعيفاً بشكلٍ درامي إلى حدٍّ كبير — لقد كان يحدث الكثير فعلاً لدى فريق وستفاليا في الآونة الأخيرة. لم يحاول كرامر قطّ تلميع هذه العناوين السلبية. فقد عبّر دائماً بكلماتٍ واضحة، وأكد أن دورتموند لم يقدّم صورةً جيدة في هذا السياق.

قال كرامر هذه الجمل قبل نحو أسبوعين. وقد قدّم دورتموند المديرَ الرياضي الجديد أولي بوك. وهو قرارٌ أُنجز بسرعة وبطريقة مفاجئة تقريباً، على نحوٍ لا يقلّ مفاجأةً عن حقيقة أن دورتموند سيسلّم مستقبلاً تشكيلته لرجلٍ غير متمرّس على هذا المستوى قادماً من نادي الدرجة الثانية إس في إلفرسبرغ.

دام الظهور الأول لبوك قرابة 40 دقيقة. وتحدّث كرامر خلاله مرتين — وأدلى بتصريحات لم تُسمَع بهذه الصراحة منذ زمنٍ (طويل جداً). وقد شكّلت بمجموعها بياناً بالغ الدلالة عن مستوى الطموح الذي يريد كرامر أن يضطلع به في منصبه الجديد، وهو الطموح ذاته الذي عمل به أيضاً منذ انطلاقته مع دورتموند عام 2010.