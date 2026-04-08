الشوارع لن تنسى: حاتم بن عرفة، المراوغ التقني الذي سحر عالم كرة القدم

بعد فترته في فرنسا، رحل بن عرفة إلى إنجلترا، حيث تعاقد معه نيوكاسل يونايتد في البداية على سبيل الإعارة من مارسيليا. وفي إنجلترا أيضًا بدأ بشكل واعد، وواصل إدهاش الناس بالمراوغات التي كان يُظهرها. عرف انطلاقة لافتة تحت قيادة المدرب كريس هوتون وسجّل الهدف الحاسم في أول مشاركة له أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى بُعد ثلاثين مترًا من مرمى الخصم تلقى الكرة من زميله واين روتليدج. وبعد شيء من التردد قام بخدعة جسدية للاتجاه إلى قدمه اليسرى، ثم سدد بقوة مدمرة في الزاوية العليا اليمنى. وفاز الماجبايز في النهاية على إيفرتون بنتيجة 1-0 بفضل هذا الصاروخ من بن عرفة.

لكن الأمور ساءت سريعًا بالنسبة لبن عرفة. فبعد مباراتين أصيب بكسر في الساق إثر التحام مع نايجل دي يونغ من مانشستر سيتي، ما أجبره على الغياب عن بقية الموسم. وعلى الرغم من الإصابة، اشترى نيوكاسل بن عرفة نهائيًا من مارسيليا مقابل ستة ملايين يورو. ففي سانت جيمس بارك لم يكونوا قد شاهدوا موهبة كهذه تتجول منذ زمن طويل.

وقبيل موسم 2011/12 تعرّض أيضًا لإصابة، وهذه المرة في كاحله. وبعد تعافيه ترك قدميه تتحدثان من جديد وسجّل عدة أهداف رائعة لـالماجبايز. وأحد تلك الأهداف منحه حتى ترشيحًا لجائزة بوشكاش. وقد سجّل ذلك الهدف في فوزٍ بكأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-1 على بلاكبيرن روفرز.

وربما أجمل هدف في مسيرته سجّله خلال فترة لعبه مع نيوكاسل، هدفٌ جسّد نوعية اللاعب الذي كانه بن عرفة. نحن في 9 أبريل 2012. يواجه نيوكاسل بولتون واندررز، ويتسلم بن عرفة الكرة في نصف ملعبه. بعد تمريرة من يوهان كاباي، يستدير بحركة بسيطة خلف قدم ارتكازه مبتعدًا عن خصمه المباشر سام ريكيتس، ويبدأ انطلاقة مذهلة. الطريق إلى المرمى ما يزال طويلًا، لكن بعد أن يتخلص أيضًا من المنافس التالي، يتجه نحو منطقة الجزاء. ومن خلال عمق الملعب يراوغ الفرنسي آخر مدافعين اثنين، ويتفوق عليهما بالسرعة إذ ينساب ببراعة من بينهما. وأمام حارس المرمى يبقى بارد الأعصاب ويدفع الكرة بهدوء إلى جوار ذراعي الحارس الممدودتين.

أكسبت مراوغات بن عرفة وأهدافه مع نيوكاسل مكانة أسطورية بين المشجعين. وبالنسبة للبعض كان حتى رمزًا لـ«الأمل»: شخصًا يمكنه مساعدة النادي على تحقيق طموحات جديدة. إلا أن ذلك النجاح لم يتحقق. كان بن عرفة يترك انطباعًا كبيرًا على زملائه في التدريبات بفضل تقنيته المذهلة ومهارته، لكنه كان يثير انزعاجهم أيضًا بشكل متكرر بسبب قلة انضباطه وأنانيته. ويُقال إنه كان يتغيب عن التدريبات بانتظام أو يرفض أن يبذل جهده كاملًا، ما دفع بعض اللاعبين إلى مطالبة المدرب آلان بارداو بإبعاده من القائمة. وقال بارداو لصحيفة ذا أثلتيك: «كان متطلبًا جدًا، ولاحظت أن اللاعبين بدأوا يفقدون ثقتهم به قليلًا. وبهذا المعنى لم يعد يناسب النظام الذي بنيناه والذي كان يعمل جيدًا. عندما كنا نشركه، لم يعد الأمر يعمل بالطريقة نفسها. لم يكن يقوم بالعمل الدفاعي، وكان كثيرًا ما يتمركز بشكل خاطئ، وبدأ ذلك يكلفنا أهدافًا. وكانت لدي أنا أيضًا مشاكل معه».

وفي النهاية أُعيد بن عرفة إلى فريق الرديف لدى الماجبايز ليتدرب هناك، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى هال سيتي. وانتهت تلك المغامرة أيضًا بخيبة أمل. دخل في خلاف مع المدرب ستيف بروس ولعب مباراة متواضعة أمام مانشستر يونايتد، فتم استبداله في الشوط الأول. كانت تلك مباراته التاسعة مع التايغرز، لكن لن تكون هناك عاشرة: إذ أُنهيت فترة الإعارة مبكرًا.