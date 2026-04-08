Hatem Ben ArfaVoetbalzone

الشوارع لن تنسى: حاتم بن عرفة، المراوغ التقني الذي سحر عالم كرة القدم

في «الشوارع لن تنسى» نسترجع أسبوعياً لاعبين تركوا، بموهبتهم، انطباعاً لا يُمحى، لكنهم لم يبلغوا تماماً القمة المطلقة في عالم كرة القدم. فوتبالزون يسلّط الضوء على ذلك في هذا الركن. وفي هذه الحلقة: حاتم بن عرفة.

يُذكر بن عرفة بوصفه أحد أكثر اللاعبين موهبةً من الناحية التقنية في كرة القدم. ولم يكن من قبيل المصادفة أن قورن بأعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، دييغو مارادونا وليونيل ميسي. لم يكن ينقص ذلك المراوغ الفذّ أيّ قدر من الموهبة، ومع ذلك لم يفِ بوعده الكبير بالكامل. وقد تسببت الخلافات مع المدربين واللاعبين مراراً في رحيله عن العديد من الأندية التي لعب لها. 

  • البداية

    وُلد بن عرفة عام 1987 في كلامار، إحدى الضواحي القريبة من باريس. ونشأ هناك مع والديه التونسيين اللذين هاجرا إلى فرنسا. وقد لفتت موهبته الكروية الأنظار وهو في الثانية عشرة من عمره، ما أتاح له الالتحاق بإحدى أشهر أكاديميات الناشئين في فرنسا: كليرفونتين.

    يركّز هذا المعقل الكروي تحديدًا على المواهب العديدة واليافعة جدًا المنتشرة في ضواحي باريس. وكذلك بن عرفة، الذي ظهر سريعًا على رادار صُنّاع القرار في كليرفونتين بفضل مراوغاته. وفي سن الخامسة عشرة كان معروفًا بالفعل بحركاته الاستعراضية خلال سلسلة وثائقية عن أكاديمية الناشئين الشهيرة. ولعب دورًا بارزًا في السلسلة، ودخل أمام الكاميرات في شجار مع أبو ديابي، الذي سيتألق لاحقًا مع أرسنال. 

    وبعد ذلك بوقت قصير أثبت بن عرفة موهبته بفوزه مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا ببطولة أوروبا. وقد حقق ذلك إلى جانب مواهب أخرى مثل سمير نصري وكريم بنزيما. وفي النهاية التقطه أولمبيك ليون، حيث سيبرز أيضًا بعد عدة مواسم.

    الاختراق

    في سن السابعة عشرة، ظهر بن عرفة لأول مرة مع الفريق الأول لليون. وبذلك كان واحدًا من أوائل المراهقين الذين لعبوا في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليغ 1) في القرن الحادي والعشرين. وبعد ذلك بوقت قصير، لحق به في l'OL أيضًا بنزيما، ابن جيله الذي استبدل، مثله، كليرفونتين بليون. داخل النادي، سُرعان ما كان يُنظر إلى بن عرفة على أنه موهبة مزاجية لكنها واعدة.

    كان لدى ليون كنز بامتلاكه الموهبتين الكبيرتين. فقد أظهر بنزيما منذ سن مبكرة أنه قادر على إنهاء الهجمات بشكل مذهل، وأنه ذكي إلى حد كبير في اختيار موقعه. أما بن عرفة فكان متعة للعين بفضل أناقته وإبداعه ومراوغاته الرشيقة. 

    على الرغم من ظهوره المبكر في كل من الدوري ودوري أبطال أوروبا، اضطر بن عرفة إلى الانتظار مدة أطول قليلًا قبل انطلاقته الحقيقية. إذ كان يُرى حينها أنه ليس لائقًا بما يكفي لانتزاع مكان أساسي ثابت. 

    أتاحت له صفقة انتقال فلوران مالودا إلى تشيلسي عام 2007 فرصًا أكبر، فاغتنمها بكلتا يديه. وبأسلوب لعبه الحيوي والملون، تمكن من لفت الأنظار. في موسم 2007/08 سجل ثماني مرات في 43 مباراة وساعد ليون على إحراز لقب ليغ 1 من جديد. كما شارك في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا الثماني، التي بلغ خلالها الفريق الفرنسي دور الـ16، قبل أن يتبين أن مانشستر يونايتد كان أقوى.

     بفضل مراوغاته والطريقة التي كان يتجاوز بها الخصوم وكأنهم غير موجودين، جعله لاعبًا من طراز استثنائي. وعلى الرغم من انطلاقته المبكرة ومستقبله الواعد، اتضح سريعًا أنه بسبب سلوكه تجاه الآخرين لن يصبح النجم الأبرز في ليون. وبعد أربعة مواسم في الفريق الأول للنادي الفرنسي الكبير، والتي توِّج خلالها بطلًا للدوري كل عام، غادر بن عرفة بعد خلاف إلى المنافس أولمبيك مرسيليا.

    خلال ثلاثة مواسم مع نادي جنوب فرنسا، خاض إجمالًا 91 مباراة. سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة. وعلى الرغم من كثرة مشاركاته في الموسمين الأولين، افتقر إلى الفاعلية الكافية. وفي موسمه الأخير، تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، لم يشارك بن عرفة سوى في مباراتين مع مرسيليا. واتضح أنه لم يعد ضمن الخطط وأن عليه البحث عن نادٍ جديد.

    الزُّرْقَة

    أثبت بن عرفة أنه نجمٌ حقيقي عندما حصل أخيرًا على فرصة جادة مع ليون، لذا لم يكن مفاجئًا أن يستدعيه ريمون دومينيك إلى المنتخب الفرنسي وهو في العشرين من عمره. وبعد خسارة نهائي كأس العالم 2006، الذي نال فيه زين الدين زيدان بطاقة حمراء بسبب تلك النطحة الشهيرة ضد ماركو ماتيرازي، كانت الديوك بحاجة ماسة إلى مواهب جديدة لإثبات أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر المنتخب الوطني.

    ترك موهبة ليون الشابة انطباعًا مباشرًا مرة أخرى، وسجّل في ظهوره الأول بعدما دخل بديلًا أمام جزر فارو. وشارك بن عرفة في المباريات الأربع التالية، بما في ذلك مواجهة ضد إسبانيا، قبل أن يحصل على أول مشاركة أساسية له ويصنع هدفًا في الفوز 2-0 على الإكوادور. وللأسف، نادرًا ما شارك بعد ذلك ولم يتم اختياره لبطولة أمم أوروبا 2008.

    لم يتمكن بن عرفة من خوض سلسلة من المباريات الدولية مجددًا إلا قبيل بطولة أمم أوروبا 2012، حين أُدرج ضمن القائمة النهائية. غير أن حلم اللعب على المسرح الأوروبي الكبير تحوّل إلى كابوس. وأفيد أنه طلب من المدرب لوران بلان إعادته إلى المنزل، لأنه كان غاضبًا من استبداله في مباراة دور المجموعات الثالثة أمام السويد. وزاد بن عرفة من غضب بلان باتصاله هاتفيًا في غرفة الملابس، ما أدى بطبيعة الحال إلى جلوسه على مقاعد البدلاء في ربع النهائي أمام إسبانيا، التي كانت أقوى في النهاية وفازت 2-0.

    أنهى بن عرفة مسيرته الدولية بمباراتين وديتين أمام إنجلترا وألمانيا. 

    نيوكاسل يونايتد

    بعد فترته في فرنسا، رحل بن عرفة إلى إنجلترا، حيث تعاقد معه نيوكاسل يونايتد في البداية على سبيل الإعارة من مارسيليا. وفي إنجلترا أيضًا بدأ بشكل واعد، وواصل إدهاش الناس بالمراوغات التي كان يُظهرها. عرف انطلاقة لافتة تحت قيادة المدرب كريس هوتون وسجّل الهدف الحاسم في أول مشاركة له أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى بُعد ثلاثين مترًا من مرمى الخصم تلقى الكرة من زميله واين روتليدج. وبعد شيء من التردد قام بخدعة جسدية للاتجاه إلى قدمه اليسرى، ثم سدد بقوة مدمرة في الزاوية العليا اليمنى. وفاز الماجبايز في النهاية على إيفرتون بنتيجة 1-0 بفضل هذا الصاروخ من بن عرفة. 

    لكن الأمور ساءت سريعًا بالنسبة لبن عرفة. فبعد مباراتين أصيب بكسر في الساق إثر التحام مع نايجل دي يونغ من مانشستر سيتي، ما أجبره على الغياب عن بقية الموسم. وعلى الرغم من الإصابة، اشترى نيوكاسل بن عرفة نهائيًا من مارسيليا مقابل ستة ملايين يورو. ففي سانت جيمس بارك لم يكونوا قد شاهدوا موهبة كهذه تتجول منذ زمن طويل.

    وقبيل موسم 2011/12 تعرّض أيضًا لإصابة، وهذه المرة في كاحله. وبعد تعافيه ترك قدميه تتحدثان من جديد وسجّل عدة أهداف رائعة لـالماجبايز. وأحد تلك الأهداف منحه حتى ترشيحًا لجائزة بوشكاش. وقد سجّل ذلك الهدف في فوزٍ بكأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 2-1 على بلاكبيرن روفرز. 

    وربما أجمل هدف في مسيرته سجّله خلال فترة لعبه مع نيوكاسل، هدفٌ جسّد نوعية اللاعب الذي كانه بن عرفة. نحن في 9 أبريل 2012. يواجه نيوكاسل بولتون واندررز، ويتسلم بن عرفة الكرة في نصف ملعبه. بعد تمريرة من يوهان كاباي، يستدير بحركة بسيطة خلف قدم ارتكازه مبتعدًا عن خصمه المباشر سام ريكيتس، ويبدأ انطلاقة مذهلة. الطريق إلى المرمى ما يزال طويلًا، لكن بعد أن يتخلص أيضًا من المنافس التالي، يتجه نحو منطقة الجزاء. ومن خلال عمق الملعب يراوغ الفرنسي آخر مدافعين اثنين، ويتفوق عليهما بالسرعة إذ ينساب ببراعة من بينهما. وأمام حارس المرمى يبقى بارد الأعصاب ويدفع الكرة بهدوء إلى جوار ذراعي الحارس الممدودتين.

    أكسبت مراوغات بن عرفة وأهدافه مع نيوكاسل مكانة أسطورية بين المشجعين. وبالنسبة للبعض كان حتى رمزًا لـ«الأمل»: شخصًا يمكنه مساعدة النادي على تحقيق طموحات جديدة. إلا أن ذلك النجاح لم يتحقق. كان بن عرفة يترك انطباعًا كبيرًا على زملائه في التدريبات بفضل تقنيته المذهلة ومهارته، لكنه كان يثير انزعاجهم أيضًا بشكل متكرر بسبب قلة انضباطه وأنانيته. ويُقال إنه كان يتغيب عن التدريبات بانتظام أو يرفض أن يبذل جهده كاملًا، ما دفع بعض اللاعبين إلى مطالبة المدرب آلان بارداو بإبعاده من القائمة. وقال بارداو لصحيفة ذا أثلتيك: «كان متطلبًا جدًا، ولاحظت أن اللاعبين بدأوا يفقدون ثقتهم به قليلًا. وبهذا المعنى لم يعد يناسب النظام الذي بنيناه والذي كان يعمل جيدًا. عندما كنا نشركه، لم يعد الأمر يعمل بالطريقة نفسها. لم يكن يقوم بالعمل الدفاعي، وكان كثيرًا ما يتمركز بشكل خاطئ، وبدأ ذلك يكلفنا أهدافًا. وكانت لدي أنا أيضًا مشاكل معه».

    وفي النهاية أُعيد بن عرفة إلى فريق الرديف لدى الماجبايز ليتدرب هناك، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى هال سيتي. وانتهت تلك المغامرة أيضًا بخيبة أمل. دخل في خلاف مع المدرب ستيف بروس ولعب مباراة متواضعة أمام مانشستر يونايتد، فتم استبداله في الشوط الأول. كانت تلك مباراته التاسعة مع التايغرز، لكن لن تكون هناك عاشرة: إذ أُنهيت فترة الإعارة مبكرًا.

  • التتمة

    تنقّل بن عرفة لاحقًا بين أندية مثل نيس وباريس سان جيرمان وستاد رين وريال بلد الوليد وبوردو وليل. ومن حين لآخر كان يُظهر لمحات من الموهبة التي أبان عنها وهو طفل صغير في شوارع باريس. لكن في كثير من الأحيان كان أداؤه متذبذبًا وباهتًا.

    أسلوب بن عرفة المثير وقدرته على حسم المباريات جعلا ميشال بلاتيني يقارنه بعظماء مثل دييغو مارادونا، فيما ذكره آخرون في السياق نفسه مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. كما تحدّث تييري هنري بإعجاب كبير عن «موهبته الخاصة».

    وقال مدربه في بوردو، جان-لويس غاسيه: «حاتم بن عرفة مبدع، عبقري كرة قدم». وفي الوقت نفسه كان زملاؤه يصفونه بأنه «وحش»، و«استثنائي»، و«شبه لا يُقهر».

    كان بن عرفة موهبة فطرية حقيقية. وبمؤهلاته كان بإمكانه أن يسير على خطى زميله السابق بنزيمة وأن يبني مسيرة ناجحة، لكنه سلك طريقًا مختلفًا تمامًا، رغم لحظاته الكثيرة من التألق. وفي عام 2024 علّق بن عرفة حذاءه واعتزل كرة القدم.