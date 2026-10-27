الشمال يعيد الهلال 4 سنوات للوراء ونجم وحيد يستحق الشكر .. إلى النصر والاتحاد والأهلي: هل تحسدون الزعيم الآن؟!

للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها ويسلي سعيد، بغداد بونجاح ومحمد علي بن رمضان، في الدقائق 8، 48 و54، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الشمال إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري الغرب من البطولة القارية، متأخرًا بنقطة وحيدة على الهلال؛ صاحب المركز الخامس.

في السطور التالية، سنعمق أكثر في أبرز ملامح الهزيمة التاريخية للهلال أمام الشمال..

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