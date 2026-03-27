الشعاروي لا يجدد عقده مع روما: جنوة تطرح فكرة جنونية، والمفاوضات جارية

لن تكون المفاوضات سهلة لأن الراتب الصافي البالغ 2.5 مليون يورو الذي يتقاضاه الشعاروي حالياً يجعله أعلى بكثير من سقف الرواتب في نادي جنوة. الفكرة، التي يدعمها أيضًا دانييلي دي روسي الذي يرحب بعودة زميله السابق في الفريق الذي دربه لاحقًا، هي عرض عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر، ولكن بأجر يقل بنسبة النصف عن الأجر الذي يتقاضاه حاليًا في العاصمة. وسيكون على اللاعب أن يقرر ما إذا كانت العودة الرومانسية إلى ليغوريا ستكون أكثر أهمية من آخر عقد مهم. المفاوضات جارية وجنوة تحلم بالفعل بأحلام كبيرة.