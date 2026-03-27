ليس تجديد عقدي باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني وحدهما ما يثير قلق مشجعي روما. فهناك لاعب آخر، غالبًا ما يُستخف به، لكنه كان دائمًا مهمًا في المواسم الأخيرة، ينتهي عقده في 30 يونيو 2026: ستيفان الشعاروي. لا يجد "الفراعنة" اتفاقاً لتجديد عقده الحالي، وفي الساعات الأخيرة، بدأت تظهر احتمالية عودته المثيرة إلى جنوة، النادي الذي أطلقه في عالم كرة القدم الكبرى.
الشعاروي لا يجدد عقده مع روما: جنوة تطرح فكرة جنونية، والمفاوضات جارية
لا توجد مفاوضات بشأن تجديد العقد
بدأت قصة الحب مع روما في عام 2016، وباستثناء الفترة التي قضاها في الصين مع فريق شنغهاي شينهوا بين عامي 2019 و2021، فإن الموسم الحالي سيكون الموسم الثامن الذي يكمله الشعاروي مرتديًا قميص الروما. ومع ذلك، على الرغم من مشاركته في 22 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، لم يبدأ فريدريك ماسارا أبداً أي مفاوضات لتجديد عقده، تاركاً إياه حراً في نهاية العام للتوقيع مع أي فريق يريده دون أي تكلفة.
هل سيعود إلى جنوة؟
وفي هذا الفراغ، يحاول نادي جنوة، الذي يمثل جزءاً من قلب «الفراعنة»، أن يملأه، وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت». فقد غادر المدينة في سن مبكرة لينتقل إلى ميلان في صفقة كبيرة أبرمها المدير التنفيذي آنذاك أدريانو غالياني. واليوم، يُعتبر العودة إلى صفوف «الروسوبلو» فرصة كبيرة حتى بالنسبة للاعب نفسه، الذي أبدى استعداداً للتفاوض مع النادي الجينوي.
الأمر يتعلق بـ دي روسي الذي يضغط
لن تكون المفاوضات سهلة لأن الراتب الصافي البالغ 2.5 مليون يورو الذي يتقاضاه الشعاروي حالياً يجعله أعلى بكثير من سقف الرواتب في نادي جنوة. الفكرة، التي يدعمها أيضًا دانييلي دي روسي الذي يرحب بعودة زميله السابق في الفريق الذي دربه لاحقًا، هي عرض عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر، ولكن بأجر يقل بنسبة النصف عن الأجر الذي يتقاضاه حاليًا في العاصمة. وسيكون على اللاعب أن يقرر ما إذا كانت العودة الرومانسية إلى ليغوريا ستكون أكثر أهمية من آخر عقد مهم. المفاوضات جارية وجنوة تحلم بالفعل بأحلام كبيرة.