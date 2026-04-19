يقول المثل الشعبي "إذا عُرف السبب .. بطل العجب"، وهذا تحديدًا ما ينطبق على سبب تمسك الهلال بالمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، رغم ترنح مستوى الفريق ونتائجه تحت قيادته منذ بداية الموسم الجاري، حيث كُشف عن قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقده، ما يصعب مهمة إقالته.
الآن عُرف سر تصريحات وكيله الواثقة .. الكشف عن"القيمة الضخمة" للشرط الجزائي في عقد سيموني إنزاجي مع الهلال
الهلال يودع النخبة الآسيوية
غضب كبير يسيطر على جمهور الهلال في الأيام الماضية، بعدما فشل فريقها في العبور من دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
الزعيم التقى بالسد القطري في دور الـ16، في لقاء انتهى وقته الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل منهما، لتقول ركلات الترجيح كلمتها بتأهل الأخير بنتيجة (4-2).
الآن الهلال لم يعد منافسًا سوى على بطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وإلا سيخرج بموسم صفري بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر المحلي بداية الموسم الجاري.
ورغم مطالب إقالة إنزاجي إلا أن المدرب الإيطالي وتقارير مقربة من إدارة الهلال تؤكد استمراره في قيادة الفريق، دون مؤشرات حتى على إقالته بنهاية الموسم الجاري.
قيمة الشرط الجزائي في عقد إنزاجي مع الهلال
من جانبه، أكد الصحفي الرياضي حمد الصويلحي صعوبة صدور قرار بإقالة سيموني إنزاجي من تدريب الهلال، نظرًا لقيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقده.
وأوضح الصويلحي، عبر برنامج "دورينا غير"، أن عقد الإيطالي مع الهلال ينص على أنه حال إقالته في الموسم الأول له مع الفريق فإنه يحصل على 35 مليون يورو كشرط جزائي من شركة النادي.
هذا يعني أن الهلال في حاجة لأكثر من 154 مليون ريال سعودي لإقالة صاحب الـ50 عامًا.
تصريحات وكيل إنزاجي الواثقة
هذه القيمة الضخمة للشرط الجزائي في عقد المدرب الإيطالي ربما تُفسر التصريحات الواثقة التي خرج بها وكيله فيديريكو باستوريلو قبل يومين، بشأن استمراره على رأس القيادة الفنية للهلال حتى نهاية عقده عام 2027.
باستوريلو قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "ما يتردد حول اقتراب إنزاجي من تدريب ميلان، أو منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، غير صحيح تمامًا".
وشدد باستوريلو على أن عقد إنزاجي مع الهلال، مستمر حتى 30 يونيو 2027؛ لافتًا إلى أن المدير الفني الإيطالي سيواصل عمله إلى ذلك الوقت، بشكلٍ طبيعي.
وعلى جانب آخر.. برر فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، خسارة عملاق الرياض الهلال ضد نادي السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
ويقول باستوريلو عن هذه الهزيمة: "الخسارة أمام السد كبيرة بكل تأكيد؛ لكن.. المدرب وجميع من يفهموا في كرة القدم، يرون أن غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي كان مؤثرًا للغاية".
واعتبر وكيل إنزاجي أن حضور كوليبالي ضد الفريق القطري؛ كان سيضمن فوز الزعيم الهلالي في هذه المباراة، بثلاثة أهداف لواحد.
واختتم باستوريلو تصريحاته؛ بالقول: "ناهيك عن غياب الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، الذي يُمثّل قوة هجومية كبيرة في الهلال".
مسيرة سيموني إنزاجي مع نادي الهلال
المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تولى تدريب عملاق الرياض الهلال، في مطلع يونيو من عام 2025؛ قادمًا من صفوف النادي المحلي الكبير إنتر.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي قاد فيها الفريق الأول للتأهُل إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج ضد فلومينينسي البرازيلي.
ومن ثم.. انطلقت مسيرة المدير الفني الإيطالي "المحلية والقارية"، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث يحتل "المركز الثاني" في دوري روشن السعودي للمحترفين حاليًا، مع التأهُل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاءت الضربة الأكبر للزعيم الهلالي مع إنزاجي؛ بالخروج من دوري أبطال آسيا "النخبة" من ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.
* أرقام الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي:
- مباريات: 46.
- فوز: 33.
- تعادل: 11.
- خسارة: 2.
- أهداف مسجلة: 116.
- أهداف مستقبلة: 48.