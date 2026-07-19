فيديو | الشرطة تفاجئ هاري كين بعد فوز إنجلترا بـ"برونزية" كأس العالم التاريخية!

ووقع الحادث بينما كان كين يتحدث إلى وسائل الإعلام في "المنطقة المختلطة"، متحدثًا بشأن الأداء التاريخي الذي ضمن لإنجلترا أفضل نتيجة لها على الإطلاق خارج أراضيها. وأثناء حديث القائد، تصاعد التوتر بين أعضاء الوفد الصحفي الذين كانوا يقفون أمامه مباشرةً.

ويزعم بأن مجموعة من الصحفيين الإنجليز قاموا بحجب الصحفي المحلي ودفعه جسديًا لمنعه من التصوير. ووصلت المواجهة إلى حد الاشتباك الجسدي، مما تسبب في تعطيل سير المقابلة، وجذب انتباه ممثلي وسائل الإعلام الآخرين وموظفي الأمن في البطولة.

ومع اشتداد حدة الدفع، طلب الصحفي المحلي المساعدة من ممثلي الفيفا وضباط شرطة ميامي المتمركزين في أنحاء الملعب. وتُظهر اللقطات التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ضابط شرطة يدخل المنطقة المزدحمة ويقوم في النهاية بمرافقة أحد الأفراد إلى خارج الملعب في محاولة لاستعادة النظام وتهدئة النزاع.