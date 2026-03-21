في الفوز بنتيجة 4-0 على فريق «إيزيرن»، سجل المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا هدفين، كما شارك بشكل مباشر في العديد من الهجمات الخطيرة الأخرى التي شنها بطل ألمانيا ذو الأرقام القياسية.
ترجمه
"الشخص الذي يُستخف بموهبته أكثر من غيره": فينسنت كومباني يثني بشكل استثنائي على نجم بايرن ميونيخ
ورداً على سؤال حول ما إذا كان متفاجئاً من هذا الأداء القوي مرة أخرى، قال كومباني بعد صافرة النهاية: "لا يفاجئني هذا على الإطلاق، لكنه يسعدني دائماً. ربما يكون سيرج هو اللاعب الذي يُستخف بموهبته أكثر من بين جميع لاعبينا. لأنه يتعرض للإصابة أحياناً ويغيب عن الملاعب. ولهذا السبب، يسعدني دائماً أن يثبت سيرج مدى براعته."
بعد موسم سابق متفاوت الأداء، حيث لعب في كثير من الأحيان كلاعب بديل وساهم في 16 هدفاً (سبعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة) في 47 مباراة رسمية في جميع المسابقات، أصبح غنابري في هذا الموسم تحت قيادة كومباني أحد اللاعبين الأساسيين الذين لا غنى عنهم. سجل في 34 مباراة عشرة أهداف وعشر تمريرات حاسمة.
- Getty Images Sport
غنابري يشارك أيضًا في المنتخب الوطني تحت قيادة ناجلسمان
ولهذا السبب أيضًا، قام نادي بايرن ميونيخ بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2026، قبل الموعد المحدد لمدة عامين إضافيين حتى 30 يونيو 2028.
علاوة على ذلك، عاد غنابري ليحتل مركز الصدارة مرة أخرى في المنتخب الألماني. فقد تم استدعاؤه للانضمام إلى تشكيلة المدرب يوليان ناجلسمان للمباريات الدولية المقبلة ضد سويسرا وغانا، كما أن فرصه في المشاركة في كأس العالم تبدو جيدة.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 4 أبريل
15:30
SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)